Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-052.0Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.6