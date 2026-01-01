Geräteträger Holder C 70 TC | Kärcher

Der mit einer geräumigen 2-Personen-Kabine ausgestattete Geräteträger C 70 TC beeindruckt durch enorme Zugkraft und Steigfähigkeit. Herzstück seines Dual-Drive-Fahrantriebs sind 4 starke Radmotoren, eine intelligente Hydrauliksteuerung sowie eine Fahrelektronik, die je nach Fahrsituation automatisiert zwischen Allradmodus und Zweiradmodus und zwischen den Fahrprogrammen umschaltet. Das Ergebnis ist ein extrem dynamisches Fahrerlebnis und geringerer Kraftstoffverbrauch, gleichbedeutend mit Zeit- und Kostenersparnis. Die bewährten und geschätzten Holder Eigenschaften sind ebenfalls an Bord: Knicklenkung, hydraulischer Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Durch den 2. Sitz ergeben sich dabei zahlreiche Vorteile und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten – so erspart eine 2. Person an Bord in vielen Fällen ein Zusatzfahrzeug, was die Effizienz erhöht. Außerdem kann der Beifahrer mit Handgeräten kleinere Arbeiten ausführen, während der Fahrer sich auf den Arbeitseinsatz mit dem Fahrzeug konzentriert.

Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person. Ergonomische und komfortable Kabine Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen. 2-Personen-Kabine mit vollwertigem Platz für einen Beifahrer. 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren. Hohe Servicefreundlichkeit Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang.