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    Industriesauger IVR-L 40/12-1 | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit vier Rädern, gebogenem Rohr und Griff.

    Industriesauger

    IVR-L 40/12-1

    Bestellnummer: 9.986-054.0