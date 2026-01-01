Kentucky Mopp Halter 17,5 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-359.0
Programm
CLASSIC
Textilienfixierung
Moppklammer
Material
PP
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
175 x 140
Abmessungen, verpackt (mm)
175 x 140 x 30
Anwendungsgebiete