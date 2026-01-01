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    Mikrofaserwalze, 300 mm | Kärcher

    Weiße Walze mit grünen Streifen und schwarzer Kunststofföffnung, auf weißem Hintergrund liegend.

    Mikrofaserwalze, 300 mm

    Bestellnummer: 4.762-453.0

    Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.