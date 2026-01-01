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    Mikrofaserwalze, 550 mm | Kärcher

    Weiße Walze mit grünen Streifen und schwarzem Innenkern, auf weißem Hintergrund.

    Mikrofaserwalze, 550 mm

    Bestellnummer: 4.114-010.0

    Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.
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