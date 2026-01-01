Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L | Kärcher

Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.

Halbautomatische Filterabreinigung Ap Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser. Transportsichere Verstauung des Netzkabels. Filtergehäuse entnehmbar Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters. Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters. Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.