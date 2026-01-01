Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te H ACD | Kärcher

Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten werden häufig Asbest und andere gesundheitsgefährdende, krebserregende Stoffe freigesetzt, die sofort beseitigt werden müssen. Der NT 30/1 Tact Te H ACD ist dafür der passende Nass-/Trockensauger. Er ist nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 für das Aufsaugen brennbarer Stäube sowie für alle Stäube der Klasse H geprüft und zugelassen. Dank seines kompakten, mobilen Designs eignet er sich ideal für wechselnde Einsatzorte. Mit dem abreinigbaren Flachfaltenfilter Safety/HEPA lassen sich gefährliche Stäube sicher mit Sicherheitsfiltersack oder PE-Entsorgungssack aufnehmen; große Mengen weniger gefährlicher Stäube können direkt in den Behälter gesaugt werden. Dabei sorgt die sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact für konstant hohe Saugleistung durch stets saubere Filter. Eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör runden das durchdachte Konzept des NT 30/1 Tact Te H ACD ab.

Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent. Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit. Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519 Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden. ACD-Zertifizierung Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit. Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Sicherheitssauger der Staubklasse H Filtrationseffizienz von 99,995 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Flachfaltenfilter Safety/HEPA Zertifiziert für die Staubklasse H. Staubabscheidegrad: 99,995 %. PES-Faser-Material mit doppelter PTFE-Beschichtung: verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich. Ideal zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz. Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen. Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring. Regulierung der Saugkraft über den Drehring.