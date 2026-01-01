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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te H ACD | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und zwei Rädern, ausgestattet mit einem langen Saugrohr.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te H ACD

    Bestellnummer: 1.148-237.0

    • 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Safety/HEPA, Werkzeugmuffe
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