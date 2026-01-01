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    Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und schwarzem Schlauch auf weißen Hintergrund.

    Nass-/Trockensauger

    NT 40/1 Ap L

    Bestellnummer: 1.148-321.0

    • 40-l-Behälter, Staubklasse L, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry