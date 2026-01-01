Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L | Kärcher

Hochwertiger Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L mit 40 Litern Fassungsvermögen des Behälters und halbautomatischer Filterabreinigung, die im Zusammenspiel mit der herausragenden Saugleistung sogar dann die Entfernung von Feinstäuben ermöglicht, wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob zur Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten, zum Absaugen von Maschinen und Anlagen oder beispielsweise auch zur Fahrzeuginnenreinigung, und gespickt mit durchdachten Details zur Aufbewahrung des komplett neu entwickelten Zubehörs. Unter anderem wurde sein Kopf so flach entworfen, dass mühelos ein Werkzeugkoffer darauf abgestellt und dank der Verzurrmöglichkeiten auch befestigt werden kann. Darüber hinaus überzeugt der NT 40/1 Ap L mit seiner sehr einfachen Bedienbarkeit. Dabei werden alle wichtigen Funktionen direkt über einen zentralen Drehschalter ausgewählt und eingestellt.

Halbautomatische Filterabreinigung Ap Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser. Transportsichere Verstauung des Netzkabels. Filtergehäuse entnehmbar Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters. Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters. Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.