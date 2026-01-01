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    Nass-/Trockensauger NT 45/1 Tact Te H | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger NT 45/1 Eco H, grau-schwarz, mit gelben Bedienelementen und Rollen.

    Nass-/Trockensauger

    NT 45/1 Tact Te H

    Bestellnummer: 1.145-838.0