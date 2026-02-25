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    Portalwaschanlagen, jetzt entdecken! | Kärcher

    PORTALWASCHANLAGEN

    Zufriedene Kunden sind Ihr Erfolg. Unsere Portalwaschanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche Reinigung, sorgen für effiziente Durchlaufraten und erzielen ein optimales Ergebnis – für Sie und Ihre Kunden.

    CWB 3

    Entscheiden Sie selbst, welche Anlage am besten zu Ihnen und Ihren Kunden passt.

    CW 1 Design

    CW 1 Klean!Fit

    Unkompliziert. Robust. Zuverlässig.

    Die perfekte Lösung für Autohäuser und Autovermietungen, die die Portalwaschanlage hauptsächlich für ihren eigenen Service nutzen.

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    Kleanstar CW 3

    CW 3 Klean!Star

    Schnell. Effizient. Elegant.

    Die flexible Lösung, die die wichtigsten Anforderungen eines jeden Autowaschgeschäfts erfüllt.

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    kleanstar cw 5

    CW 5 Klean!Star iQ

    Intelligent. Präzise. WOW.

    Die beeindruckende Lösung für Betreiber, die das Wascherlebnis ihrer Kunden steigern möchten.

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    eco-efficiency

    eco!efficiency Funktion

    Die eco!efficiency Funktion für Clean!Star und Clean!Star iQ ermöglicht Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelersparnisse von 20 % bis 30 % pro Waschgang, mit entsprechenden Einsparpotenzialen bei Ihren laufenden Betriebskosten. Die variable Einstellmöglichkeit für die im eco!efficiency Modus arbeitenden Komponenten garantiert Ihnen einen effizienten Betrieb gemäß Ihrem spezifischen Anforderungsprofil.