PowerControl Strahlrohr 038 | Kärcher

Mit patentierter Kärcher Powerdüsenkontur zur Steigerung der Reinigungsleistung um rund 40 Prozent überzeugt unser PowerControl-Strahlrohr 038 als Alternative zu Geräten mit Servo-Control-Funktion. Ohne Arbeitsunterbrechung passen Sie mit der stufenlosen Druckverstellung die Reinigungsleistung ganz einfach der tatsächlichen Aufgabe an. Reinigungsmittel werden über den speziellen Niederdruckmodus ausgebracht, während der optimale Arbeitswinkel mithilfe der integrierten Strahlebenenverstellung gewählt wird. Die Regelung liegt im direkten Griffbereich und ist mühelos und sehr einfach zu bedienen.