10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium MF Mopp Safe blau Laschen EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Zwei blaue Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge mit farbigen Etiketten auf weißem Hintergrund.

    Premium MF Mopp Safe blau Laschen EU Ecolabel 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-099.0

    • Laschenhalterung
    • 50 % PET, 20 % PA, 30 % PP, EU Ecolabel
    • Speziell für Sicherheitsfliesen
    Angebot anfordern
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.