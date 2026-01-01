10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Premium Mopp Kit Klettsystem OneJet 40 cm | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Bodenwischer mit Sprühfunktion, auf weißem Hintergrund.

    Premium Mopp Kit Klettsystem OneJet 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-332.0

    • Sprüh-Moppsystem Kletthalterung, herausnehmbarer 660-ml-Tank
    • Einfache Klettanbringung
    Angebot anfordern