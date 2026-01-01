Premium Mopp Kit Klettsystem OneJet 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-332.0
Programm
ADVANCED
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Klett
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1550
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
1.2
Verpackungsgewicht (kg)
2
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 95
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 95 x 1550
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete