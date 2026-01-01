Premium Mopp Kit Klettsystem OneJet 40 cm | Kärcher

Ideal für die Feucht- und Nassreinigung sowie zur Verteilung von Desinfektionsmitteln bei der gezielten Bodendesinfektion: Das Sprüh-Moppsystem mit Kletthalter zum Einsatz mit Einwegtextilien oder waschbaren Mopps. Die Reinigungslösung oder das Desinfektionsmittel werden direkt vor dem Mopp auf dem Boden ausgebracht, was eine schnelle und bedarfsgerechte Reinigung oder Desinfektion kleinerer Flächen ermöglicht. Farbcodierte Flaschen sichern dabei die hygienischen Anforderungen. Set inklusive einer gelb-farbcodierten 0,66-Liter-Flasche.