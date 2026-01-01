PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-090.0Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10
Gewicht (kg)
10.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 230 x 190
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete