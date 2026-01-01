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    PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri | Kärcher

    Kärcher RM 93 Agri Reinigungsmittelkanister, 10 Liter, mit Etikett und Produktinformationen.

    PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri

    Bestellnummer: 6.295-658.0

    Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.
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