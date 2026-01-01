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    PressurePro Rauchharzentferner RM 33 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher RM 33 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    PressurePro Rauchharzentferner RM 33

    Bestellnummer: 6.295-561.0

    Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. 
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