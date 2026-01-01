PressurePro Rauchharzentferner RM 33 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-561.0Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
265.4
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete