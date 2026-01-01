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    Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 Edition | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit Zubehör: Saugdüse, Fugendüse und Reinigungsmittelpackung, auf weißem Hintergrund.

    Sprühextraktionsgerät

    Puzzi 10/1 Edition

    Bestellnummer: 1.100-131.0

    • 10-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
    • Leistungsstarke Pumpen- und Motortechnik, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
    • Teppichbodendüse 240 mm, Polsterdüse zum Einstecken, Fugendüse, 48 Tabs RM 760