Sprühextraktionsgerät PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 30/4 | Kärcher

Schneller, gründlicher, besser: Fix anstelle der Bodendüse angebracht und sofort einsatzbereit, erlaubt der Power-Waschkopf PW 30/1 für unseren Waschsauger Puzzi 30/4 eine deutliche Intensivierung des gesamten Reinigungsvorgangs und eine Steigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent. Der intelligente Aufbau ermöglicht es dabei, die Reinigungslösung in einem Arbeitsschritt aufzusprühen, mittels rotierender Bürstenwalze einzubürsten und dann die komplette Schmutzflotte abzusaugen.

Rotierende Bürsten Zum Intensivieren des Reinigungsvorgangs und Aufrichten der Teppichfasern. Höhere Flächenleistung Steigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent. Transparentes Sichtfenster Sichtfenster am Waschkopf zur ständigen Kontrolle der Rücksaugleistung. Einfache Bedienung Schnelles und einfaches Aufstecken anstelle der Bodendüse. Die rotierenden Bürsten intensivieren den Reinigungsvorgang und richten die Fasern auf. Einfacher Start mittels Kippschalter.