Sprühextraktionsgerät PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 30/4 | Kärcher

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Sprühextraktionsgerät
Bestellnummer: 1.913-103.0
Max. Flächenleistung (m²/h)
70 - 110
Leistung Bürstenmotor (W)
60
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Kabellänge (m)
7
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 260 x 835
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Produktinformationen
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