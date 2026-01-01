Schaumblocker RM 761 | Kärcher

Speziell zum Einsatz im Schmutzwasser- oder Entschäumertank von Sprühextraktionsgeräten, Scheuersaugmaschinen sowie Nasssaugern entwickelter, hocheffektiver Schaumblocker RM 761 von Kärcher. Das Mittel wird direkt in den Schmutzwassertank gegeben, wo es effektiv eine starke Schaumentwicklung verhindert – ideal für Profis in der Gebäudereinigung, die so von unterbrechungsfreien Reinigungszeiten profitieren. So kann der Schmutzwassertank komplett befüllt werden, ohne dass der Schwimmer zu früh auslöst oder die Saugturbine beschädigt wird.