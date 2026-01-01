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    Schaumblocker RM 761 | Kärcher

    Kärcher Foam Blocker RM 761 in einem silbernen Kanister mit rotem Griff und Verschluss, Etikett mit Wasserbild.

    Schaumblocker RM 761

    Bestellnummer: 6.291-389.0

    Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.
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