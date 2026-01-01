Servo-Control-Regler, 750 l/h - 1100 l/h | Kärcher

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Bestellnummer: 4.775-470.0Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.
Fördermenge (l/h)
750 - 1100
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Gelb
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3