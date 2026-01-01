Strahlrohr Classic 1050mm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.760-855.0Hochdruckstrahlrohr mit M 22-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
Länge (mm)
1050
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9