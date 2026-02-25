Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Unterhaltspflege | Kärcher

    Unterhaltspflege

    Eine kraftvolle Unterhaltspflege für alle wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge, wird  durch die Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung ermöglicht. Dabei sorgt die schaumarme Unterhaltspflege für streifenfreie und saubere Böden. Dank des Pflegefilms sind die gereinigten Beläge rutschhemmend und schmutzabweisend. Einfaches aufpolieren mit der Unerhaltspflege von Kärcher sorgt für strahlenden Hochglanz.

    Eine Person sitzt auf einer Kehrmaschine und reinigt ein Einkaufszentrum