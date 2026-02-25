Unterhaltspflege | Kärcher

Eine kraftvolle Unterhaltspflege für alle wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge, wird durch die Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung ermöglicht. Dabei sorgt die schaumarme Unterhaltspflege für streifenfreie und saubere Böden. Dank des Pflegefilms sind die gereinigten Beläge rutschhemmend und schmutzabweisend. Einfaches aufpolieren mit der Unerhaltspflege von Kärcher sorgt für strahlenden Hochglanz.