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    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic | Kärcher

    Roter Kanister mit Kärcher RM 820 Classic Reinigungsmittel, weißer Verschluss, Etikett mit Produktinformationen.

    VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic

    Bestellnummer: 6.295-428.0

    Pflegewachs für eine hochglänzende, witterungsbeständige und vor Korrosion schützende Konservierungsschicht auf Fahrzeuglacken. Wirkungsvoll bei allen Wasserhärten und VDA-konform.
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