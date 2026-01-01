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    WR 100 EASY!Lock | Kärcher

    Kärcher Flächenreiniger mit zwei Rädern und einem Griff, aus Metall gefertigt.

    WR 100 EASY!Lock

    Bestellnummer: 2.114-015.0

    Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern.