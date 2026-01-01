WR 100 EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 2.114-015.0Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.8
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete