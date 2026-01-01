Schmutzwasserpumpe WWP 45 | Kärcher

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Schmutzwasserpumpe
Bestellnummer: 1.042-210.0
Fördermenge (m³/h)
45
Ansaughöhe max. (m)
7
Förderhöhe (m)
25
Max. Partikelgröße (mm)
30
Antriebsart
Benzin
Hubraum (cm³)
196
Motorleistung (kW / PS)
5.1 / 6.9
Tankinhalt (l)
3.6
Gewicht ohne Zubehör (kg)
35.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
40.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
629 x 425 x 445
Lieferumfang
Handbuch
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Produktinformationen
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Anwendungsgebiete