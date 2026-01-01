10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Schmutzwasserpumpe WWP 45 | Kärcher

    Kärcher Wasserpumpe mit Metallrahmen, schwarzem Motor und silberner Pumpe, gelber Griff, im Studio aufgenommen.

    Schmutzwasserpumpe

    WWP 45

    Bestellnummer: 1.042-210.0

    • Kompakte Maße und geringes Gewicht, robuster Cage-Rahmen
    • Manueller Seilzugstart
    • Ölmessstab, Ansaugkorb, Schlauchschelle und -kupplung
    Angebot anfordern