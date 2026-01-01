Schmutzwasserpumpe WWP 45 | Kärcher

Vollgelaufene Keller oder Baugruben sind typische Einsatzgebiete unserer hochmobilen und mit einem robusten Stahlrohrrahmen für härteste Einsätze konzipierten Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dank eines leistungsstarken Benzinmotors arbeitet das Gerät völlig autark von einer externen Stromversorgung und ist in der Lage, stündlich bis zu 45 m³ Wasser (minütlich 750 Liter) abzupumpen. Dabei verarbeitet sie mühelos auch sehr grobe Partikel bis zu einem Durchmesser von maximal 30 Millimetern. Bei Bedarf ist die Pumpe auch für andere Anwendungen, wie beispielsweise zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft, einsetzbar.

Für harte Einsätze entwickelt Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Verarbeitet mühelos auch grobe Partikel bis zu einer Größe von 30 Millimetern. Sehr leistungsstark Pro Tankfüllung unterbrechungsfreies Abpumpen von bis zu 100 m³ Wasser möglich. Zum schnellen Abpumpen sehr großer Wassermengen (750 l/min bzw. 45 m³/h). Breites Einsatzgebiet Schnelles Befüllen von HD/HDS-Trailern oder IB-Containern. Einsetzbar zum Leerpumpen von Baugruben, Tiefgaragen oder Unterführungen. Bedienerfreundlichkeit Starke EU-STAGE-V-Benzinmotoren mit Seilzugstart und manuellem Choke. Hohe Mobilität und einfacher Transport dank kompakter Größe und geringem Gewicht. Alle servicerelevanten Komponenten sind gut zugänglich.