KÁRPITTISZTÍTÁS: HOGYAN MARADJON ÉVEKEN ÁT TISZTA A KANAPÉ, AZ AUTÓSÜLÉSEK ÉS A MATRACOK
Egy kellemes este a kanapén nassolnivalókkal és italokkal, gyerekek vagy háziállatok jókedvű rombolása a nappaliban – és máris morzsák és foltok kerülnek a kárpitra. Az sem tart sokáig, míg az autóban valami az ülésre kerül. Az alábbi a tippekkel és háztartási termékekkel te is tisztán tarthatod a kárpitot!
Miért fontos a kárpitozott bútorok rendszeres tisztítása?
Miért fontos a kárpitozott bútorok rendszeres tisztítása? A kanapék és fotelek teszik a nappalikat olyan kényelmessé és otthonossá – pontosan ezért ezeket használjuk a legtöbbet. Ugyanakkor gyakran lesznek foltosak. Annak érdekében, hogy évekig élvezhessük őket, szükséges a kárpitok rendszeres tisztítása és karbantartása. Ennek oka van:
-
A makacsabb szennyeződések fellazulnak.
-
A csúnya foltok eltűnnek.
-
A kisállatszőr és a káros atkák eltávolításra kerülnek.
-
A kárpitozott bútorok továbbra is jól néznek ki, és élettartamuk meghosszabbodik.
Ugyanez vonatkozik a matracokra és autósülésekre is, melyek szintén rendszeres tisztítást igényelnek.
A felületi szennyeződésekhez: porszívózás
A kárpitokon található felületi koszt (például a laza szennyeződéseket vagy morzsákat) könnyedén eltávolíthatod porszívóval. Az ideális tartozék kiválasztása itt is fontos szerepet játszik. Használj levegőhajtású turbó kárpitszívófejet a különösen alapos tisztításhoz! Ez az eszköz megbízhatóan eltávolítja a makacs szennyeződéseket, a kisállatszőrt és a káros atkákat is, amelyek a matracokban, és a kárpitozott bútorokban is felhalmozódhatnak.
A makacs foltokhoz: Szóróextrakciós tisztítás
A kárpitokat, az autóüléseket és a matracokat egészen a szálakig megtisztíthatod egy szóróextrakciós tisztítóval, amely még a makacs foltokat is eltávolíthatja. Az elv egyszerű: a vizet és a tisztítószert a szálakba permetezed a szóróextrakciós tisztítóval, majd a szennyeződéssel együtt kiporszvózód. Ez a módszer különösen alapos, és a száradási idő is sokkal rövidebb a kézi mosáshoz képest.
Hogyan működik:
-
Először porszívóval távolítsd el a durva szennyeződéseket a kárpitról vagy az autósülésről!
-
Töltsd fel vízzel a szóróextrakciós tisztító tartályát, és adj hozzá szőnyeg- és kárpittisztítószert az adagolási utasítások szerint!
-
Egyenletesen permetezd rá a vizet és a tisztítószert úgy, hogy közben 10 cm-es távolságot tartasz a padlószívófej és a kárpit között, és hagyd hatni néhány percig!
-
Helyezd a padlószívófejet a kárpitra, és lassan, egyenletesen szívd fel a nedvességet!
-
Mindig teljesen nedvesítsd be a kapcsolódó kárpitozott felületeket vízzel és tisztítószerrel, hogy elkerüld a száradás során keletkező víznyomokat!
-
Addig ismételd az eljárást, amíg már nem tudsz több szennyeződést vagy tisztítószert eltávolítani a szövetből!
-
Szükség esetén öblítsd le egyszer vagy kétszer tiszta vízzel (a hőmérséklet a anyagtól függ)!
-
Hagyj elegendő időt a kárpit száradására, és ügyelj arra, hogy jól kiszellőztesd a helyiséget vagy az autót!
-
Ha megszáradt, még egyszer alaposan porszívózd át (lehetőleg másnap)!
-
Végül alkalmazz textil impregnálót a szövetre – ez biztosítja, hogy a kárpit hosszabb ideig tiszta maradjon!
Ezzel a módszerrel még egy régi kanapé vagy jelentősen szennyezett autósülés is megtisztítható. Mielőtt azonban szóróextrakciót alkalmaznál, mindig ellenőrizd az anyag vízállóságát, lehetőleg egy kevésbé látható helyen! A szóróextrakciós tisztító tisztítószer felvitelére is használható, amit a szennyeződéssel együtt egy lépésben szív ki.
Tipp
Szóróextrakciós tisztítót akkor is használhatsz a kárpiton maradt tisztítószer maradványainak eltávolítására, ha például a foltokat korábban már manuálisan kezelted, vagy maradt némi tisztítószer a szálakban a legutóbbi tisztításból.
Köztes tisztítás: folteltávolítás
A kanapén vagy az autósüléseken található foltok bosszantóak lehetnek – legyen szó csokiról, vörösborról, zsírról vagy kívülről származó szennyeződésekről. Ezek általában gyors cselekvést igényelnek, elvégre:
- A friss foltokat könnyebb eltávolítani,
- A régi foltokat nehéz utólag beazonosítani,
- A foltok egy idő után tovább terjednek.
A nedves foltok esetében általában fontos, hogy gyorsan cselekedj, és azonnal felitasd a foltot egy tiszta, száraz ronggyal. Soha ne dörzsöld a foltot, mert a folyadék mélyebbre hatol a szálakba, és a szövet károsodhat!
A foltok 90%-a oldódik vízben. Ezt egy fehér ruhával és langyos vízzel gyorsan le is tesztelheted. Ha a víz elkezdi oldani a foltot, enyhe körkörös mozdulatokkal felülről lefelé haladva el is távolíthatod azt a szálakból.
A vízben nem oldódó foltokhoz használj univerzális folteltávolítót: permetezd a folteltávolítót egy színtartó ruha darabjára, és addig itasd fel a foltot, amíg el nem tűnik! Ezután öblítsd le a területet szóróextrakciós tisztítóval, hogy a tisztítószer maradványait is eltávolítsd a textilszálakból! Itt is érvényes, hogy érdemes egy kevésbé feltűnő helyen ellenőrizni, hogy a szövet érzékenyen reagál-e a hőmérsékletre.
Tipp: használj gőzt a foltok ellen!
Az ilyen bútorok tisztításához a gőztisztítók is értékes segítséget nyújtanak: a kis foltok eltávolításához egyszerűen állítsd a szórófejet a megfelelő szögben (nem függőlegesen) a kárpitra, tartsd mellé a mikroszálas ruhát, majd engedd ki a gőzt! A gőzsugár ezután “belefújja” a foltot a mikroszálas ruhába.
Egy tipp: először ellenőrizd egy kevésbé feltűnő helyen, hogy a szövet érzékenyen reagál-e a hőmérsékletre. Ha igen, akkor ez a módszer nem alkalmas a tisztításhoz.
A legjobb házi tisztítószerek folteltávolításhoz
Ha kerülnéd a vegyi tisztítószereket és nincs kéznél szóróextrakciós tisztító, a jól bevált háztartási tisztítószerek is segíthetnek a foltok eltávolításában.
Szinte minden folthoz hatásos: szódabikarbóna
A szódabikarbóna sokféleképpen hasznos a ház körül. Használhatod például a kávé vagy vörösbor által okozott foltok eltávolítására a kárpitozott bútorokról: szórd a port a foltra, hagyd éjszakára hatni, majd másnap szívd fel!
Nedves tisztításhoz is remekül használható: először porszívózd le a kárpitot! Az igényeknek megfelelően keverj össze 1 evőkanál port 1 evőkanál vízzel, majd vidd fel a pépes szódabikarbónát a foltra! Gyengéden dörzsöld át nedves szivaccsal vagy ruhával, és hagyd száradni! A száraz pépet később porszívóval felszívhatod a kárpitról.
Ásványvíz és só a vörösborfoltok ellen
Az ásványvíz segít a vörösborfoltok eltávolításában: óvatosan öntsd a foltra, majd itasd fel papírtörlővel! A só és a kukoricakeményítő is segít felszívni a folyadékot: add őket a folthoz, hagyd hatni, majd szívd fel porszívóval! Ha a foltok már megszáradtak, a citromlé vagy ecet is segíthet: egyszerűen márts bele egy pamut ruhát, nedvesítsd meg a foltot, hagyd hatni körülbelül 15 percig, majd itasd fel konyhai törlőkendővel! Végül permetezz hideg vizet a területre, és ismét itasd fel!
Citromlé használata a vérfoltok tisztítására
Még kis sérülések esetén is előfordulhat, hogy vér kerül a matracra vagy a kanapéra. Ha a vérfolt nagyon friss, általában kimosható hideg vízzel. Tipp: ne használj meleg vizet, mert az kicsapja a vér fehérjetartalmát, ami még jobban a szövet szálaihoz köti a foltot!
Ha a foltok már megszáradtak, a citromlé segíthet: keverj össze sót és citromlevet, míg egy pasztát nem kapsz, és hagyd hatni körülbelül 30 percig! Ezután távolítsd el a pasztát konyhai törlővel, permetezd le hideg vízzel, és ismét szárítsd meg papírral! A tisztítás vízzel és szódabikarbónával is működik.
Mosogatószer vagy szappan a zsírfoltok ellen
A meleg víz és a zsíreltávolító mosogatószer vagy szappan gyakran elegendőek, hogy eltávolítsák a zsírfoltokat a kárpitozott bútorokról: itasd fel a friss foltokat, és nedvesítsd meg a régi foltokat egy kevés vízzel! Ezután keverj össze mosogatószert vagy folyékony szappant vízzel, és óvatosan kendd el a zsírfolton! Kezdd el a keveréket a folt szélétől kezdve dörzsölni! Ha a folt eltűnt, itass fel újra mindent tiszta, meleg vízzel, hogy eltávolítsd a mosogatószer maradványait!
A legjobb tippek a bőrkárpitozott bútorok tisztításához
A bőrkárpitozott bútorok tisztítása és karbantartása eltér a szövetborítású kanapék, fotelek és autósülésektől. A port és a morzsákat portörlő ruhával távolíthatod el, vagy óvatosan felszívhatod egy porszívóval. A bőr tisztításához gyakran elegendő, ha nedves ruhával áttörlöd a felületet. Ne használj zsíreltávolító tisztítószereket (például mosogatószert), mert ez kiszáríthatja a bőrt! Jobb, ha tiszta kemény szappant (semleges szappant) oldasz fel langyos vízben.
A bőrt alapvetően soha nem szabad túlságosan benedvesíteni a tisztítás során, és a folyadékokat (például kiömlött italokat) mindig a lehető leghamarabb fel kell takarítani. Emellett ajánlott a bőr rendszeres, megfelelő tisztítószerekkel való takarítása.
Tipp:
A tisztításhoz használj desztillált vagy felforralt vizet! Ez megelőzi a víznyomokat.