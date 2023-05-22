Köztes tisztítás: folteltávolítás

A kanapén vagy az autósüléseken található foltok bosszantóak lehetnek – legyen szó csokiról, vörösborról, zsírról vagy kívülről származó szennyeződésekről. Ezek általában gyors cselekvést igényelnek, elvégre:

A friss foltokat könnyebb eltávolítani,

A régi foltokat nehéz utólag beazonosítani,

A foltok egy idő után tovább terjednek.

A nedves foltok esetében általában fontos, hogy gyorsan cselekedj, és azonnal felitasd a foltot egy tiszta, száraz ronggyal. Soha ne dörzsöld a foltot, mert a folyadék mélyebbre hatol a szálakba, és a szövet károsodhat!

A foltok 90%-a oldódik vízben. Ezt egy fehér ruhával és langyos vízzel gyorsan le is tesztelheted. Ha a víz elkezdi oldani a foltot, enyhe körkörös mozdulatokkal felülről lefelé haladva el is távolíthatod azt a szálakból.

A vízben nem oldódó foltokhoz használj univerzális folteltávolítót: permetezd a folteltávolítót egy színtartó ruha darabjára, és addig itasd fel a foltot, amíg el nem tűnik! Ezután öblítsd le a területet szóróextrakciós tisztítóval, hogy a tisztítószer maradványait is eltávolítsd a textilszálakból! Itt is érvényes, hogy érdemes egy kevésbé feltűnő helyen ellenőrizni, hogy a szövet érzékenyen reagál-e a hőmérsékletre.