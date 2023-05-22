Minimalizmus

Egész könyveket írtak már a minimalizmus divatos témájáról, pedig már néhány egyszerű gondolat is hegyeket mozgathat meg. Minél kevesebb tárgyad van, annál kevesebbet kell elpakolnod takarítás előtt, és annál könnyebb hosszú távon rendet tartani. Szinte túl egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban sokszor pont ezen bukik el minden. Ahogy a rendrakást, úgy a lomtalanítást is kis lépésekben kell végrehajtanod ahelyett, hogy megpróbálnád az egészet elintézni egyetlen hétvége alatt.

Segíthet, ha felteszed a kérdést, hogy miért kell megtartanod a holmijaidat. Tényleg az összes nyaralási szuvenírünket a polcon akarjuk tartani? Meg kell szabadulni azoktól régi krimiktől? Mikor viseltem utoljára azt a ruhadarabot? Nem kell mindig radikális lomtalanítást tartani, ahogyan Marie Kondo rendrakási szakértő teszi – már az is kézzelfogható változást jelenthet, ha csak megszabadulunk néhány tárgytól, és már gyorsabban is végzünk a heti portalanítással. Miután megváltál néhány dologtól, a rendrakás érezhetően könnyebbé válik.