LAKÓTEREK TAKARÍTÁSA: TIPPEK A POR ÉS A SZENNYEZŐDÉSEK ELLENI KÜZDELEMHEZ
A gondosan kitakarított hálószobák és nappalik jelentősen hozzájárulnak otthonunk komfortérzetéhez. Rendrakással és a megfelelő trükkökkel folyamatosan tisztán tarthatod otthonodat, minimális erőfeszítéssel.
Rend a lelke mindennek
A tisztaságot és a rendet gyakran egy kalap alá veszik, pedig ezek olyan témák, amelyeket mindenképpen külön kell kezelni. Megpróbálni kitakarítani egy rendetlen házat feleslegesen nehéz és sok időt vesz igénybe, ezért javasoljuk, hogy a takarítás megkezdése előtt alaposan tegyél rendet.
Megfelelő rendrakás
A szoba rendben tartásának legegyszerűbb módja a dolgok rendszeres elpakolása. Könnyebb rendet rakni rövidebb etapokban, és ezzel eleve megelőzhető a rettegett káosz kialakulása. Azokat a dolgokat érdemes rendbe tenni, amelyeket gyorsan, azonnal a helyükre lehet tenni, ahelyett, hogy végül a feladatlistán kötnének ki. Minden tárgynak meg kell kapnia a helyét a lakásban. A megfelelő tárolók, például dobozok vagy kosarak segíthetnek a felületek tisztán tartásában, de időről időre őket is el kell pakolni. Ne zsúfold túl a vízszintes felületeket, például az asztalokat, polcokat és ablakpárkányokat, különben később sok türelemre lesz szükséged ahhoz, hogy mindent elpakolj.
Minimalizmus
Egész könyveket írtak már a minimalizmus divatos témájáról, pedig már néhány egyszerű gondolat is hegyeket mozgathat meg. Minél kevesebb tárgyad van, annál kevesebbet kell elpakolnod takarítás előtt, és annál könnyebb hosszú távon rendet tartani. Szinte túl egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban sokszor pont ezen bukik el minden. Ahogy a rendrakást, úgy a lomtalanítást is kis lépésekben kell végrehajtanod ahelyett, hogy megpróbálnád az egészet elintézni egyetlen hétvége alatt.
Segíthet, ha felteszed a kérdést, hogy miért kell megtartanod a holmijaidat. Tényleg az összes nyaralási szuvenírünket a polcon akarjuk tartani? Meg kell szabadulni azoktól régi krimiktől? Mikor viseltem utoljára azt a ruhadarabot? Nem kell mindig radikális lomtalanítást tartani, ahogyan Marie Kondo rendrakási szakértő teszi – már az is kézzelfogható változást jelenthet, ha csak megszabadulunk néhány tárgytól, és már gyorsabban is végzünk a heti portalanítással. Miután megváltál néhány dologtól, a rendrakás érezhetően könnyebbé válik.
Könnyen kezelhető bútorok
A bútorok és padlóburkolatok kiválasztásakor szem előtt kell tartanod, hogyan lehet tisztítani azokat. A nyitott polcok nagyon elegánsak lehetnek, de túl sok felületet nyújtanak a pornak. A zárt szekrényeket és fiókokat könnyebb tisztán tartani, feltéve, hogy nem töltöd meg őket túlságosan. Bizonyos dolgoknak elegendő tárolóhelyre van szükségük, például praktikus egy külön polcot fenntartani a bejövő postának ahelyett, hogy az étkezőasztalra tennénk azt. A különösen gyakran használt tárgyaknak meg kell kapniuk a helyüket a lakásban, és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük. A felületek anyaga és dizájnja is fontos szerepet játszik. Egyes bútorokon minden porszem azonnal meglátszik: a sötét, sima, egyszínű felületek különösen gyorsan koszolódnak. Tipp: a természetes fa vagy fa hatású felületeken általában kevésbé látható a por.
Tippek a portalanításhoz
Képzeld el ezt a jelenetet: a ház ragyog, tetőtől talpig frissen van takarítva, az ablakok és az ajtók zárva maradnak, miután szélesre tárták őket, hogy szellőztessenek – mégis alig valamivel később nagyon finom porréteg rakódik a bútorokra, a szobanövényekre és a padlóra. Sajnos a törlés, a seprés vagy a porszívózás gyakran csak megelőző intézkedés, hiszen elkerülhetetlen, hogy por gyűljön össze ott, ahol emberek élnek.
Honnan jön a por?
Ha közelről, mikroszkóp alatt vizsgáljuk meg a port, kiderül, hogy különböző méretű részecskék keveredéséből áll, amelyek elvegyülnek és összekapcsolódnak egymással. Minden megtalálható benne az elhalt bőrsejtektől kezdve a szőnyegszálakon, a polleneken át a háziállatok szőréig és a finom porig – igazi lakoma az olyan nemkívánatos vendégeknek, mint a könyvszúk, poratkák, baktériumok és penészspórák. A részecskék méretétől és súlyától függően a port vagy minden sarokba elviszi a keringő levegő, vagy folyamatosan kavarog, anélkül, hogy bárhol is leülepedne.
A háztartási por összetétele a helyiségtől, a lakóépület elhelyezkedésétől, az ott élők számától és életmódjától függően változik. A szennyeződések nagy részét a cipőnkön hordjuk be otthonunkba. Ezért érdemes nyitott szövésű kókusz- vagy textilszőnyegeket, illetve gumi lábtörlőket beszerezni, amelyek szennyeződéscsapdaként működnek. A bejáratok előtt elhelyezve felfogják a szennyeződés nagy részét, amely egyébként az előszobába vagy más lakóhelyiségekbe kerülne. A korom, a gombaspórák és a pollenek is a levegővel kerülnek a házba.
Először porszívózzunk vagy poroljunk?
Megoszlanak a vélemények arról, hogy először port töröljünk vagy porszívózzunk. Ha először porszívózol, a bútorokról és a tárgyakról a szennyeződések a tiszta padlóra kerülhetnek. Másrészt a porszívózás mindig felkavarja a port, amely így a frissen letörölt felületekre kerülhet. Többnyire az tűnik a legcélszerűbbnek, ha először port törölsz, és csak utána porszívózod fel a padlót. A törlés hatására egyéb szennyeződések, például morzsák és hajszálak hullanak a padlóra, amelyeket aztán fel lehet porszívózni. Ha porszívózás közben kinyitod az ablakokat, hogy szellőzést biztosíts, a felkavart por nagy része egyenesen kifelé fog szállni.
Portalanítás helyesen
• Ideális esetben a port egy száraz, puha pamutkendővel kell eltávolítani. Léteznek speciális porfogó kendők is, amelyek elektrosztatikusan töltöttek, és így még hatékonyabban felszedik a szennyeződéseket.
• Ha a kendőt kétszer összehajtod, akkor nyolc egyenlő méretű részt kapsz, amelyeket egymás után használhatsz a portalanításhoz. Ez azt jelenti, hogy a kendőt hosszabb ideig használhatod, mielőtt ki kellene mosni.
• Ne feledkezz meg a kisebb felületek, például a kép- és ajtókeretek, a radiátorok és a szobanövények leporolásáról sem. Ennek során mindig szisztematikusan, felülről lefelé haladva dolgozz.
• A nedves ruhával történő portalanítás elsőre logikusnak tűnhet, de ez a módszer gyakran csak szétkeni a port. Ha mégis nedves kendővel szeretnél port törölni, ügyelj arra, hogy a kendő ne legyen túl nedves, különben víz marad majd a felületen.
Milyen gyakran kell portalanítani?
Az, hogy milyen gyakran portalaníts, elsősorban attól függ, hogy neked személy szerint milyen tisztasági igényeid vannak. Azonban az életkörülmények is fontos szerepet játszanak. Ha egyedül élsz, és sok időt töltesz házon kívül, a porolót ritkábban kell elővenned, mint egy négytagú családnak. Általános szabályként a legtöbb háztartásban hetente egyszer kell portalanítani. A por így is látható lesz, de az a mennyiség a legtöbb ember számára még mindig elfogadható.