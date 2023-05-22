Mélytisztítás: szóróextrakciós tisztítással a szálak mélytisztításáért

A szőnyegek idővel még rendszeres porszívózás mellett is csúnyává válnak. Ennek az az oka, hogy porszívózáskor csak a felületi szennyeződés távolítható el. Egy alaposabb szőnyegtisztítással az olyan szennyeződések is eltávolíthatók, amelyek a rendszeres tisztítás ellenére keletkeznek. A szóróextrakciós tisztítóval végzett mélytisztítással növelhető a szőnyeg élettartama és javítható a higiénia, hiszen ezzel is eltávolíthatók a szálak között ragadt szennyeződések, zsírmaradványok és kellemetlen szagok.

Az elv egyszerű: a szóróextrakciós tisztítás során a vizet és a tisztítószert egy lépésben permetezik fel, majd azonnal kiszívják a szennyeződéssel együtt. Második lépésként tiszta vízzel kell leöblíteni, hogy az utolsó tisztítószer-maradványokat is eltávolítsuk. A szőnyegnek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt újra rálépsz. Száradás után alaposan porszívózd ki újra!