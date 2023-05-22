SZŐNYEGTISZTÍTÁS EGYSZERŰEN
Egy padlónak sok mindent ki kell állnia nap mint nap: kisállattappancs-nyomok, kekszmorzsák, kávéfoltok és koszos cipőtalpak – különösen a szőnyegeken gyűlik össze idővel rengeteg szennyeződés. Íme a legjobb módszerek a szőnyegpadlók tisztítására és a legmakacsabb foltok gyors eltávolítására! Áttekintés.
Miért fontos a szőnyegek rendszeres tisztítása?
Egy szép szőnyeg otthonossá teszi a lakást, kiemeli a részleteket és melegen tartja a lábat. A textil padlóburkolat nemcsak jól néz ki, hanem a csúszásmentességet is javítja és a lépések zaját is csillapítja. A szálak hossza határozza meg, hogy mennyire könnyű vagy nehéz karbantartani a szőnyeget. A karbantartás mértékét az is befolyásolja, hogy milyen gyakran használják a szőnyeget. Minden szőnyeg esetében ajánlott a rendszeres és alapos tisztítás: ez megőrzi a megjelenést, növeli az élettartamot, és mindemellett a higiéniát is biztosítja, mivel így fellazulnak a mélyebb szennyeződések és eltávolításra kerülnek a kisállatszőr-maradványok és a káros atkák.
Rendszeres porszívózás
Szálhossztól függetlenül, egy szőnyeget legalább hetente egyszer alaposan ki kell porszívózni. A porszívók általában felcsatolható padlófejjel rendelkeznek, amelyen választhatsz kemény padlóhoz és szőnyeghez való beállítások között. Mély szálú szőnyeghez használj sima szőnyegkefét, különben a szálak meglazulhatnak! Textil padlóburkolatoknál (azaz szőnyegpadlók esetében) a turbó fúvóka használatával javítható az eredmény. Általános szabály: porszívózáskor mindig lassan dolgozz és egyenletesen mozgasd a fejet a padlón!
Ha gyerekek vagy kisállatok is élnek otthonodban, ajánlott időnként vezeték nélküli elektromos seprűt vagy vezeték nélküli porszívót használni a gyors tisztításhoz is.
Tipp allergiásoknak: használj vízszűrővel ellátott porszívót!
A filteres porszívók alternatívái lehetnek a vízszűrővel felszerelt porszívók. Ezek nemcsak morzsamentesen tartják a szőnyegeket, hanem azt is biztosítják, hogy a levegő friss és tiszta maradjon. Egy vízszűrős porszívó a levegőben lévő részecskék 99,5%-át kiszűri, a szennyezést, atkákat, gombaspórákat stb. megköti, és kellemesebb beltéri klímát garantál – ami különösen kellemes az allergiások számára. Pozitív mellékhatás, hogy a porszívózás a házban lévő kellemetlen szagokat is csökkenti.
Mélytisztítás: szóróextrakciós tisztítással a szálak mélytisztításáért
A szőnyegek idővel még rendszeres porszívózás mellett is csúnyává válnak. Ennek az az oka, hogy porszívózáskor csak a felületi szennyeződés távolítható el. Egy alaposabb szőnyegtisztítással az olyan szennyeződések is eltávolíthatók, amelyek a rendszeres tisztítás ellenére keletkeznek. A szóróextrakciós tisztítóval végzett mélytisztítással növelhető a szőnyeg élettartama és javítható a higiénia, hiszen ezzel is eltávolíthatók a szálak között ragadt szennyeződések, zsírmaradványok és kellemetlen szagok.
Az elv egyszerű: a szóróextrakciós tisztítás során a vizet és a tisztítószert egy lépésben permetezik fel, majd azonnal kiszívják a szennyeződéssel együtt. Második lépésként tiszta vízzel kell leöblíteni, hogy az utolsó tisztítószer-maradványokat is eltávolítsuk. A szőnyegnek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt újra rálépsz. Száradás után alaposan porszívózd ki újra!
További tippek a szóróextrakciós tisztító használatához:
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Meleg vízzel jobb tisztítási teljesítményt és eredményt érhetünk el a hideg vízhez képest. De óvatosan: nem lehet forró, különben a szálak (például gyapjúszőnyegeken) vagy akár a ragasztott szőnyegeken lévő ragasztóréteg károsodhat!
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Szőnyegpadlók esetében a padlófűtést a tisztítás előtt ki kell kapcsolni. Ez biztosítja, hogy a szárításhoz használt fűtés ne okozzon elszíneződéseket vagy elváltozásokat az anyagban.
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Először mindig egy kevésbé feltűnő helyen teszteld a tisztító hatékonyságát.
A szóróextrakciós tisztítót nemcsak a szőnyegek mélytisztítására használhatod, hanem kárpitok, matracok és autóülések tisztítására is.
Szőnyegmosás
Az anyagtól és mérettől függően a szőnyegeket is lehet mosni. A kisebb szőnyegek (amelyeket pamutból, gyapjúból vagy szintetikus szálakból - például poliészter - készítenek) különösen könnyen tisztíthatók. Ezeket kézzel vagy mosógépben is lehet mosni: 30 °C-on, kíméletes programmal. Minden más anyag esetében (mint a bársony, szizál vagy kókuszszál) jobb, ha csak helyileg tisztítod vízzel és megfelelő tisztítószerrel.
Folteltávolítás a szőnyegekről
Akár evés közben, akár a kanapén tévénézés közben, akár a gyermekek játék közben – az ételmaradványok, italok és szennyeződések gyakran gyorsabban kerülnek a szőnyegre, mint ahogy reagálni tudnál. De ne ess pánikba: a megfelelő tippekkel megszabadulhatsz a foltoktól!
Tipp 1: Cselekedj gyorsan!
Különösen a nedves foltok esetében van szükség azonnali cselekvésre, mivel a folyadékok gyorsan behatolhatnak a szőnyeg szálai közé, és így még nehezebben eltávolíthatók. Ha baleset történik, gyorsan itasd fel a folyadékot egy száraz ruhával vagy sok konyhai törlővel! Ne nyomd rá erősen, mert a vörösbor, a gyümölcslé stb. mélyebbre hatolhatnak a szőnyegben, és károsíthatják annak szálait!
Tipp 2: Először vízzel próbáld meg!
A foltok 90%-a vízzel oldható. Mielőtt tisztítószerekhez vagy háztartási szerekhez nyúlnál, érdemes először egy tiszta ruhával és egy kis meleg vízzel próbálkozni. Ha a folt feloldódik, alulról felfelé haladva, enyhe körkörös mozdulatokkal távolíthatod el a szálakból. Azokhoz a foltokhoz, amelyek nem oldódnak, egy univerzális folteltávolító lehet segítségedre: permetezd a folteltávolítót egy színtartó ruhadarabra, és addig itasd az érintett területet, amíg a folt feloldódik! Mindkét módszernél ügyelj arra, hogy a ruhadarab tiszta részét használd!
A legjobb házi tisztítószerek szőnyegtisztításhoz
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Szódabikarbóna: a szódabikarbóna mindenre jó a ház körül, és a foltok eltávolítására is használható. Tegyél egy kis port az érintett területre, és óvatosan csöpögtess rá forró vizet! Ez megnyitja a szálak pórusait. Néhány óra hatóidő után a szódabikarbóna letörölhető vagy újra porszívózható. A foltnak el kell tűnnie!
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Borsav: a szódabikarbóna mellett a borsav is egy bevált háztartási szer a koszos szőnyegekhez. Egyenletesen terítsd el a folton, nedvesítsd be vízzel, és hagyd hatni! Amint minden megszáradt, porszívózd fel a maradék port a porszívóval!
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Ecet: az ecet nemcsak a kosz és a vízkő ellen hatékony, hanem a foltok ellen is. A szőnyegek tisztításához a legjobb az ecet esszencia használata, mert színtelen és vízzel hígítható. 1:1 arányban keverj össze vizet és ecet esszenciát, és egy pamutruhával vidd fel ezt a keveréket a foltra! Ezután óvatosan itasd fel az érintett területet – ne dörzsöld! Hagyd hatni fél órát, majd alaposan töröld le tiszta vízzel!
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Borotvahab: vigyél fel habot a foltra, és egy kefével vagy ruhával lassan dörzsöld be! Hagyd hatni legalább egy órát! Ezután egy ruhával óvatosan töröld le a borotvahabot a fellazult szennyeződéssel együtt!
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Só: a só egy bevált háztartási szer a vörösbor foltok ellen: kívülről befelé haladva szórd a sót a foltra, és hagyd megszáradni! A sókristályok felszívják a folyadékot. Néhány óra múlva a sót egyszerűen leporszívózhatod.
Az érzékeny szőnyegekhez és azokhoz a foltokhoz, amelyek már beszáradtak és amelyek nem távolíthatók el hagyományos tisztítószerekkel és háztartási szerekkel, mindig érdemes fontolóra venni a szőnyeg professzionális tisztítását.
A szőnyegek felfrissítése gőztisztítóval
Amikor bútorokat mozgatunk, gyakran szembesülünk egy problémával: jól látható bemélyedések vannak ott, ahol a bútor korábban állt a szőnyegen. A szőnyegszálak újraemeléséhez érdemes gőztisztítót használnod, hogy a csúnya bemélyedések eltűnjenek: egyszerűen helyezz egy száraz ruhát az érintett területre, és permetezz rá forró gőzt! A víz lehetőséget ad a szálaknak lassan megemelkedni és visszatérni eredeti formájukba.
Alternatív megoldásként szőnyegcsúszkát is használhatsz, amely elérhető tartozékként a gőztisztítóhoz. Miután rögzítetted padlófejhez, könnyedén mozgathatod a szőnyegen. Pozitív mellékhatás: ez nemcsak megemeli a textil szálakat, hanem a szőnyegek kellemetlen szagát is csökkenti.
Ezt a megközelítést a szőnyeg tisztítása után is használhatod, vagy egyszerűen időnként felfrissítheted vele a szőnyegszálakat. Ezáltal a szőnyeg hosszabb ideig fog jól kinézni.