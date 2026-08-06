Ablak és felületi porszívó WVP 10 Adv
A Kärcher WVP 10 Adv akkumulátoros felülettisztító. Ez a professzionális kézi készülék a kényelmet és a hatékonyságot ötvözi, és ideális választás sima felületek gyors, alapos és csíkmentes tisztításához.
A Kärcher WVP 10 Adv professzionális felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés kiemelkedő szívóteljesítményt biztosít, így hatékonyabb a hagyományos megoldásoknál. Speciális kialakítása minden helyzetben – akár fej felett is – csíkmentes tisztítást garantál sima felületeken. Az állítható távtartó segítségével az élek mentén is pontos eredmény érhető el. Az Advanced változat két akkumulátorral és gyorstöltővel rendelkezik, ami folyamatos munkavégzést tesz lehetővé. A 200 ml-es tartály könnyen üríthető és tisztítható, így a készülék higiénikus és praktikus megoldást kínál a mindennapi professzionális használatra.
Jellemzők és előnyök
Könnyű, ergonomikus és univerzális használatra alkalmasMinden sima felülethez alkalmas, vízszintesen,függőlegesen, és akár fej felett is. Kényelmes kezelés és könnyű kezelhetőség. Biztonságos és kényelmes kezelés a gumibevonatú fogantyúnak köszönhetően.
Kivehető és cserélhető akkumulátorA pótakkumulátor megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé. A töltöttségi szintet három LED jelzi a be-/kikapcsoló felett.
A sarkok is kényelmesen tisztíthatóakCsíkmentes tisztítási eredmények a peremeknél a manuálisan beállítható távtartónak köszönhetően
Nagy szennyvíztartály térfogat
- Csökkenti a munkamegszakításokat a gyakori ürítésnek köszönhetően, ezáltal növeli a termelékenységet.
- Lehetővé teszi a rendelkezésre álló munkaidő jobb kihasználását.
A WVP 10 Adv típus gyorstöltőkészülékkel
- A pótakkumulátor megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé.
A WVP 10 Adv típus keskeny szívófejjel is
- Speciálisan kis felületekhez, ahová a standard fej nem megfelelő
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor
- 30 perc munkavégzési idő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|200
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|50
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|3,7
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|2,3
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|280 x 130 x 335
A csomag tartalma
- Felülettisztító koncentrátum CA 30 R (500 ml)
- Szóróflakon (500 ml)
- Mikroszálas törlőkendő, beltéri: 1 x
- Mikroszálas törlőkendő, kültéri: 1 x
- Akkumulátor
- Az univerzális akkumulátor a készlet része
- Gyorstöltő állomás
- Szennykaparó
Felszereltség
- Szívófej szélessége: 280 mm, 170 mm
Videók
Alkalmazási területek
- Építőipar
- Kiskereskedelem
- Irodaépületek
- Vendéglátás
- Éttermek és vendéglátás
- Egészségügy
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.