A Kärcher WVP 10 Adv professzionális felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés kiemelkedő szívóteljesítményt biztosít, így hatékonyabb a hagyományos megoldásoknál. Speciális kialakítása minden helyzetben – akár fej felett is – csíkmentes tisztítást garantál sima felületeken. Az állítható távtartó segítségével az élek mentén is pontos eredmény érhető el. Az Advanced változat két akkumulátorral és gyorstöltővel rendelkezik, ami folyamatos munkavégzést tesz lehetővé. A 200 ml-es tartály könnyen üríthető és tisztítható, így a készülék higiénikus és praktikus megoldást kínál a mindennapi professzionális használatra.