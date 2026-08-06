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Ablak és felületi porszívó WVP 10 Adv

A Kärcher WVP 10 Adv akkumulátoros felülettisztító. Ez a professzionális kézi készülék a kényelmet és a hatékonyságot ötvözi, és ideális választás sima felületek gyors, alapos és csíkmentes tisztításához.

A Kärcher WVP 10 Adv professzionális felülettisztító. Ez az akkumulátoros kézi berendezés kiemelkedő szívóteljesítményt biztosít, így hatékonyabb a hagyományos megoldásoknál. Speciális kialakítása minden helyzetben – akár fej felett is – csíkmentes tisztítást garantál sima felületeken. Az állítható távtartó segítségével az élek mentén is pontos eredmény érhető el. Az Advanced változat két akkumulátorral és gyorstöltővel rendelkezik, ami folyamatos munkavégzést tesz lehetővé. A 200 ml-es tartály könnyen üríthető és tisztítható, így a készülék higiénikus és praktikus megoldást kínál a mindennapi professzionális használatra.

Jellemzők és előnyök
Ablak és felületi porszívó WVP 10 Adv: Könnyű, ergonomikus és univerzális használatra alkalmas
Könnyű, ergonomikus és univerzális használatra alkalmas
Minden sima felülethez alkalmas, vízszintesen,függőlegesen, és akár fej felett is. Kényelmes kezelés és könnyű kezelhetőség. Biztonságos és kényelmes kezelés a gumibevonatú fogantyúnak köszönhetően.
Ablak és felületi porszívó WVP 10 Adv: Kivehető és cserélhető akkumulátor
Kivehető és cserélhető akkumulátor
A pótakkumulátor megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé. A töltöttségi szintet három LED jelzi a be-/kikapcsoló felett.
Ablak és felületi porszívó WVP 10 Adv: A sarkok is kényelmesen tisztíthatóak
A sarkok is kényelmesen tisztíthatóak
Csíkmentes tisztítási eredmények a peremeknél a manuálisan beállítható távtartónak köszönhetően
Nagy szennyvíztartály térfogat
  • Csökkenti a munkamegszakításokat a gyakori ürítésnek köszönhetően, ezáltal növeli a termelékenységet.
  • Lehetővé teszi a rendelkezésre álló munkaidő jobb kihasználását.
A WVP 10 Adv típus gyorstöltőkészülékkel
  • A pótakkumulátor megszakításmentes munkavégzést tesz lehetővé.
A WVP 10 Adv típus keskeny szívófejjel is
  • Speciálisan kis felületekhez, ahová a standard fej nem megfelelő
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor
  • 30 perc munkavégzési idő
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Keskeny szívófej munkaszélessége (mm) 170
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 200
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 50
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 3,7
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 2,3
Súly akkumulátorral együtt (kg) 1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 280 x 130 x 335

A csomag tartalma

  • Felülettisztító koncentrátum CA 30 R (500 ml)
  • Szóróflakon (500 ml)
  • Mikroszálas törlőkendő, beltéri: 1 x
  • Mikroszálas törlőkendő, kültéri: 1 x
  • Akkumulátor
  • Az univerzális akkumulátor a készlet része
  • Gyorstöltő állomás
  • Szennykaparó

Felszereltség

  • Szívófej szélessége: 280 mm, 170 mm

Videók

Alkalmazási területek
  • Építőipar
  • Kiskereskedelem
  • Irodaépületek
  • Vendéglátás
  • Éttermek és vendéglátás
  • Egészségügy
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