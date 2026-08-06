A mikroszálas huzat hála a tépőzáras rendszernek egyszerűen rögzíthető, és cserélhető a szóróflakonra. Különösen sok abrazív szálat tartalmaz, ezért a ped különösen külső ablakok tisztításához alkalmas. A szennyeződés-kaparóval a makacs szennyeződések könnyedén eltávolíthatók.