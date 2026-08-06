WV mikroszálas huzat, kültér
Ideális külső ablakokhoz: A mikroszálas kültéri huzat tépőzáras rögzítéssel, különösen sok abrazív szállal. Szennykaparóval a makacs szennyeződésekhez.
A mikroszálas huzat hála a tépőzáras rendszernek egyszerűen rögzíthető, és cserélhető a szóróflakonra. Különösen sok abrazív szálat tartalmaz, ezért a ped különösen külső ablakok tisztításához alkalmas. A szennyeződés-kaparóval a makacs szennyeződések könnyedén eltávolíthatók.
Jellemzők és előnyök
Mikroszálas törlőkendő, kültéri
- Csíkmentesen tiszta ablakok
Tépőzáras rögzítés
- A tépőzáras rögzítés által a mikroszálas huzat egyszerűen és gyorsan cserélhető
Szennykaparó
A WV szóróflakon készlethez (2.633-129.0)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Textil szálösszetétele
|70% poliészter; 30% poliamid
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Csempék
- Tükrök
- Makacs szennyeződések