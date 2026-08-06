WV mikroszálas huzat, kültér

Ideális külső ablakokhoz: A mikroszálas kültéri huzat tépőzáras rögzítéssel, különösen sok abrazív szállal. Szennykaparóval a makacs szennyeződésekhez.

A mikroszálas huzat hála a tépőzáras rendszernek egyszerűen rögzíthető, és cserélhető a szóróflakonra. Különösen sok abrazív szálat tartalmaz, ezért a ped különösen külső ablakok tisztításához alkalmas. A szennyeződés-kaparóval a makacs szennyeződések könnyedén eltávolíthatók.

Jellemzők és előnyök
Mikroszálas törlőkendő, kültéri
  • Csíkmentesen tiszta ablakok
Tépőzáras rögzítés
  • A tépőzáras rögzítés által a mikroszálas huzat egyszerűen és gyorsan cserélhető
Szennykaparó
A WV szóróflakon készlethez (2.633-129.0)
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Textil szálösszetétele 70% poliészter; 30% poliamid
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 275 x 30
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Csempék
  • Tükrök
  • Makacs szennyeződések