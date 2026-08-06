Gőztisztító SG 4/2 Classic
Nagyon kompakt és könnyen használható: A Kärcher SG 4/2 Classic gőztisztítója egyedülálló all-in-one kialakításával és VapoHydro funkciójával, továbbá a vegyszerek nélküli tisztításhoz és fertőtlenítéshez fejlesztették ki.
Az egyedülálló all-in-one kialakításnak köszönhetően nagyon kompakt, robusztus és tartós, emellett széles körű felszereltséggel is bír, továbbá nagyon könnyen használható: Az SG 4/2 Classic gőztisztító kiváló tisztítási eredményekkel, kiváló ár/érték aránnyal és maximális hatékonyságával nyújt lenyűgöző eredményeket. A mindössze 7,5 kilogramm súlyú, könnyű gép kategóriájának legkompaktabb professzionális gőztisztítója, amely akár mindössze 3 perc alatt használatra készen áll, és 4 bar gőznyomásával több mint elegendő teljesítményt kínál a vegyszerek használata nélküli mélytisztításhoz és higiéniához. A pultokat, adagolóberendezéseket, csempéket, főzőlapokat, sütőket és még sok mást is alaposan és aprólékosan megtisztít egészen a legkisebb résekig - függetlenül a szennyeződés mértékétől. Különösen makacs szennyeződések esetében a készülékhez csatlakoztatható VapoHydro funkció forró vízzel rásegít a tisztításra, és hatékonyan távolítja el a durva szennyeződéseket és zsírokat is, és az ehhez a funkcióhoz tartozó víztartály a készülékről bármikor eltávolítható és feltölthető. Az olyan tartozékok, mint például a gőztömlő, a kézi fúvóka, a pontsugaras fúvóka, a Power fúvóka, a körkefe, a lapos kefe, a gőzkaparó és a mikroszálas kendő közvetlenül a gépben tárolhatók - kiegészítésként opcionálisan padlófej is rendelhető.
Jellemzők és előnyök
Kompakt, all-in-one kialakításTartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz. A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a gépben. Kis súlyának (7,5 kg) köszönhetően egy kézzel is könnyen szállítható.
Egyszerű kezelési koncepcióKényelmes nyomáskapcsoló a gőztisztító be- és kikapcsolásához. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
VapoHydro funkcióA gőz és a forró víz erőteljes tisztító kombinációja. A feloldott szennyeződés könnyen leöblíthető. Növeli a tisztítóerőt a nagyon makacs szennyeződések esetében.
Széles körűen használható tartozékok
- Többfunkciós tartozékok a különböző felületek tisztításához.
- A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a gépben.
- Opcionálisan padlófej, ablakfej és textilfej is rendelkezésre áll.
Kivehető friss vizes tartály
- Az frissvíz-tartály tartály bármikor feltölthető.
- Hosszú tisztítási intervallumok gőzzel vagy VapoHydro funkcióval, mindez megszakítás nélkül.
Bármikor gyorsan használható
- A bekapcsolástól számított 3 percen belül készen áll.
- Az all-in-one kialakításnak köszönhetően minden tartozék bármikor könnyedén elérhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kazántartalom (l)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|1,5
|Gőznyomás (bar)
|max. 4
|Fűtési teljesítmény (W)
|2250
|Kazán hőmérséklete (°C)
|max. 145
|Kábelhossz (m)
|5
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|7
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|460 x 298 x 265
A csomag tartalma
- Kézifej kefével: 165 mm
- Gőztömlő pisztollyal: 2.5 m
- Mikroszálas huzat a kézifejhez
- Hálós táska a tartozékok számára
Felszereltség
- Ergonomikus hordozófogantyú
- Power fúvóka
- Pontfúvóka, hosszú
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Turisztikai létesítmények minden típusú szaniter-helyiségének tisztításához
- Konyhai munkafelületek, mosogatók, páraelszívók, csapok tisztítására.
- Higiénikus tisztítás és fertőtlenítés vegyszerek nélkül
- Erősen szennyezett területek és felületek, például svédasztalok, tárolószekrények vagy pultok tisztítására.
- Mosdókagylók, zuhanyzók, fürdőkádak, tükrök és ablakok tisztítására.
- Tökéletes kempingekben, óceánjáró hajókon és nyaralókban.
Tartozékok
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