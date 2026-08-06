Gőztisztító SG 4/2 Classic

Nagyon kompakt és könnyen használható: A Kärcher SG 4/2 Classic gőztisztítója egyedülálló all-in-one kialakításával és VapoHydro funkciójával, továbbá a vegyszerek nélküli tisztításhoz és fertőtlenítéshez fejlesztették ki.

Az egyedülálló all-in-one kialakításnak köszönhetően nagyon kompakt, robusztus és tartós, emellett széles körű felszereltséggel is bír, továbbá nagyon könnyen használható: Az SG 4/2 Classic gőztisztító kiváló tisztítási eredményekkel, kiváló ár/érték aránnyal és maximális hatékonyságával nyújt lenyűgöző eredményeket. A mindössze 7,5 kilogramm súlyú, könnyű gép kategóriájának legkompaktabb professzionális gőztisztítója, amely akár mindössze 3 perc alatt használatra készen áll, és 4 bar gőznyomásával több mint elegendő teljesítményt kínál a vegyszerek használata nélküli mélytisztításhoz és higiéniához. A pultokat, adagolóberendezéseket, csempéket, főzőlapokat, sütőket és még sok mást is alaposan és aprólékosan megtisztít egészen a legkisebb résekig - függetlenül a szennyeződés mértékétől. Különösen makacs szennyeződések esetében a készülékhez csatlakoztatható VapoHydro funkció forró vízzel rásegít a tisztításra, és hatékonyan távolítja el a durva szennyeződéseket és zsírokat is, és az ehhez a funkcióhoz tartozó víztartály a készülékről bármikor eltávolítható és feltölthető. Az olyan tartozékok, mint például a gőztömlő, a kézi fúvóka, a pontsugaras fúvóka, a Power fúvóka, a körkefe, a lapos kefe, a gőzkaparó és a mikroszálas kendő közvetlenül a gépben tárolhatók - kiegészítésként opcionálisan padlófej is rendelhető.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SG 4/2 Classic: Kompakt, all-in-one kialakítás
Kompakt, all-in-one kialakítás
Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz. A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a gépben. Kis súlyának (7,5 kg) köszönhetően egy kézzel is könnyen szállítható.
Gőztisztító SG 4/2 Classic: Egyszerű kezelési koncepció
Egyszerű kezelési koncepció
Kényelmes nyomáskapcsoló a gőztisztító be- és kikapcsolásához. A LED-ek jelzik, ha a készülék használatra kész, illetve ha kevés a víz, továbbá a szervizelési intervallumokat is.
Gőztisztító SG 4/2 Classic: VapoHydro funkció
VapoHydro funkció
A gőz és a forró víz erőteljes tisztító kombinációja. A feloldott szennyeződés könnyen leöblíthető. Növeli a tisztítóerőt a nagyon makacs szennyeződések esetében.
Széles körűen használható tartozékok
  • Többfunkciós tartozékok a különböző felületek tisztításához.
  • A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a gépben.
  • Opcionálisan padlófej, ablakfej és textilfej is rendelkezésre áll.
Kivehető friss vizes tartály
  • Az frissvíz-tartály tartály bármikor feltölthető.
  • Hosszú tisztítási intervallumok gőzzel vagy VapoHydro funkcióval, mindez megszakítás nélkül.
Bármikor gyorsan használható
  • A bekapcsolástól számított 3 percen belül készen áll.
  • Az all-in-one kialakításnak köszönhetően minden tartozék bármikor könnyedén elérhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Kazántartalom (l) 0,5
Tartálytérfogat (l) 1,5
Gőznyomás (bar) max. 4
Fűtési teljesítmény (W) 2250
Kazán hőmérséklete (°C) max. 145
Kábelhossz (m) 5
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 7
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 460 x 298 x 265

A csomag tartalma

  • Kézifej kefével: 165 mm
  • Gőztömlő pisztollyal: 2.5 m
  • Mikroszálas huzat a kézifejhez
  • Hálós táska a tartozékok számára

Felszereltség

  • Ergonomikus hordozófogantyú
  • Power fúvóka
  • Pontfúvóka, hosszú

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Turisztikai létesítmények minden típusú szaniter-helyiségének tisztításához
  • Konyhai munkafelületek, mosogatók, páraelszívók, csapok tisztítására.
  • Higiénikus tisztítás és fertőtlenítés vegyszerek nélkül
  • Erősen szennyezett területek és felületek, például svédasztalok, tárolószekrények vagy pultok tisztítására.
  • Mosdókagylók, zuhanyzók, fürdőkádak, tükrök és ablakok tisztítására.
  • Tökéletes kempingekben, óceánjáró hajókon és nyaralókban.
Tartozékok
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