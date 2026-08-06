Az egyedülálló all-in-one kialakításnak köszönhetően nagyon kompakt, robusztus és tartós, emellett széles körű felszereltséggel is bír, továbbá nagyon könnyen használható: Az SG 4/2 Classic gőztisztító kiváló tisztítási eredményekkel, kiváló ár/érték aránnyal és maximális hatékonyságával nyújt lenyűgöző eredményeket. A mindössze 7,5 kilogramm súlyú, könnyű gép kategóriájának legkompaktabb professzionális gőztisztítója, amely akár mindössze 3 perc alatt használatra készen áll, és 4 bar gőznyomásával több mint elegendő teljesítményt kínál a vegyszerek használata nélküli mélytisztításhoz és higiéniához. A pultokat, adagolóberendezéseket, csempéket, főzőlapokat, sütőket és még sok mást is alaposan és aprólékosan megtisztít egészen a legkisebb résekig - függetlenül a szennyeződés mértékétől. Különösen makacs szennyeződések esetében a készülékhez csatlakoztatható VapoHydro funkció forró vízzel rásegít a tisztításra, és hatékonyan távolítja el a durva szennyeződéseket és zsírokat is, és az ehhez a funkcióhoz tartozó víztartály a készülékről bármikor eltávolítható és feltölthető. Az olyan tartozékok, mint például a gőztömlő, a kézi fúvóka, a pontsugaras fúvóka, a Power fúvóka, a körkefe, a lapos kefe, a gőzkaparó és a mikroszálas kendő közvetlenül a gépben tárolhatók - kiegészítésként opcionálisan padlófej is rendelhető.