Körkefekészlet réz sörtékkel
Kerek kefekészlet sárgaréz sörtékkel a makacs és beépült szennyeződések eltávolításához. Ideális nem érzékeny felületekre.
Kerek kefekészlet tömör sárgaréz sörtékkel a makacs szennyeződések és lerakódások könnyű eltávolításához – például a sütőrácson vagy a főzőlapon. A masszív fém sörték a tisztítókeféket a gőztisztító kefék egyik fő erejévé teszik. Figyelem: Nem alkalmas érzékeny felületekre, mint például fa vagy műanyag.
Jellemzők és előnyök
Sárgaréz sörték
- Stabil sörték a makacs szennyeződések könnyed eltávolításához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
- SC 4 Premium
Alkalmazási területek
- Barbecue
- Sütő
- Makacs szennyeződések