Kerek kefekészlet tömör sárgaréz sörtékkel a makacs szennyeződések és lerakódások könnyű eltávolításához – például a sütőrácson vagy a főzőlapon. A masszív fém sörték a tisztítókeféket a gőztisztító kefék egyik fő erejévé teszik. Figyelem: Nem alkalmas érzékeny felületekre, mint például fa vagy műanyag.