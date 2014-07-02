Körkefekészlet réz sörtékkel

Kerek kefekészlet sárgaréz sörtékkel a makacs és beépült szennyeződések eltávolításához. Ideális nem érzékeny felületekre.

Kerek kefekészlet tömör sárgaréz sörtékkel a makacs szennyeződések és lerakódások könnyű eltávolításához – például a sütőrácson vagy a főzőlapon. A masszív fém sörték a tisztítókeféket a gőztisztító kefék egyik fő erejévé teszik. Figyelem: Nem alkalmas érzékeny felületekre, mint például fa vagy műanyag.

Jellemzők és előnyök
Sárgaréz sörték
  • Stabil sörték a makacs szennyeződések könnyed eltávolításához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 40 x 26 x 26
Alkalmazási területek
  • Barbecue
  • Sütő
  • Makacs szennyeződések
Tartozékok