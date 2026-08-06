A Kärcher SB MB önkiszolgáló többállásos autómosó rendszer. Ez az érmével vagy zsetonnal működtethető rendszer akár négy mosóállás egyidejű kiszolgálására alkalmas, és teljes mértékben az egyedi ügyféligényekre szabható. A berendezés elérhető kültéri telepítésre szánt szekrényes kivitelben (Cab, Cab 1, Cab 2), valamint technikai helyiségbe építhető, előszerelt vázas (skid) változatban is. A Cab 1 és Cab 2 verziók közvetlenül a mosóállások közé telepíthetők, mivel integrált kezelőterminállal és eszköztárolóval rendelkeznek, míg a terminál nélküli alapkivitel távvezérléssel működtethető. A moduláris felépítés garantálja, hogy a rendszer pontosan azokat a technikai komponenseket tartalmazza, amelyek a hatékony és gazdaságos üzemeltetéshez szükségesek. Robusztus kialakítása és rugalmas konfigurálhatósága révén az SB MB ideális megoldás professzionális autómosó központok számára, ahol a megbízhatóság és az egyedi igények kiszolgálása elsődleges szempont.