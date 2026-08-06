Érmés magasnyomású tisztító SB MB

A Kärcher SB többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ez a technológiailag kifinomult, nagy teljesítményű berendezés akár négy mosóállás egyidejű és folyamatos kiszolgálására lett tervezve.

A Kärcher SB MB önkiszolgáló többállásos autómosó rendszer. Ez az érmével vagy zsetonnal működtethető rendszer akár négy mosóállás egyidejű kiszolgálására alkalmas, és teljes mértékben az egyedi ügyféligényekre szabható. A berendezés elérhető kültéri telepítésre szánt szekrényes kivitelben (Cab, Cab 1, Cab 2), valamint technikai helyiségbe építhető, előszerelt vázas (skid) változatban is. A Cab 1 és Cab 2 verziók közvetlenül a mosóállások közé telepíthetők, mivel integrált kezelőterminállal és eszköztárolóval rendelkeznek, míg a terminál nélküli alapkivitel távvezérléssel működtethető. A moduláris felépítés garantálja, hogy a rendszer pontosan azokat a technikai komponenseket tartalmazza, amelyek a hatékony és gazdaságos üzemeltetéshez szükségesek. Robusztus kialakítása és rugalmas konfigurálhatósága révén az SB MB ideális megoldás professzionális autómosó központok számára, ahol a megbízhatóság és az egyedi igények kiszolgálása elsődleges szempont.

Jellemzők és előnyök
Érmés magasnyomású tisztító SB MB: Megbízható adagolás
Megbízható adagolás
Pneumatikus adagolópumpák gondoskodnak a folyamat biztonságáról minden mosóhelyen nagyüzemben az elégedett vevőkért Környezetkímélő és költségtakarékos
Érmés magasnyomású tisztító SB MB: Költségkímélő tisztítás
Költségkímélő tisztítás
A tisztítószer-koncentrátum használata gondoskodik a kevesebb felhasználásról, mely által a berendezés gazdaságosan és környezetet kímélve üzemel.
Érmés magasnyomású tisztító SB MB: Egyszerű szervizelés
Egyszerű szervizelés
A nagy első ajtók kivehető középtaggal könnyen hozzáférhetővé teszi a belső részek javítását, így a berendezés gyorsabban újra üzembe helyezhető.
Lopás elleni védelemmel
  • 2 kulcsos rendszer: egy kulcs a szerviznek és egy a pénzkazettához
Erőforráskímélő
  • Szárazhab használata lecsökkenti a vízfelhasználást és megvédi a természetes erőforrásokat
Problémamentes felnitisztítás
  • Felnitisztítás a magasnyomású szórószárral. Nem szükséges külön mosóeszköz használata.
Csíkmentes ragyogás
  • Foltmentes járműszárítás hála a vízlágyító- és ozmózis berendezésnek
Specifikációk

Műszaki adatok

Forró víz hőmérséklet (°C) max. 60
Munkanyomás (bar) 100 - 120
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
A szoftverfrissítések elérhetők 2031-01-01

Felszereltség

  • Önkiszolgáló mosóhelyek: 2, 4
  • Mosóprogramok: 11 Darab(ok)
  • 2-kulcsos rendszer
  • Pneumatikus adagolószivattyúk.

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