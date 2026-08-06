A Kärcher SB MU moduláris többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ez a professzionális központok számára tervezett technológia 4-től 8 mosóállásig skálázható, és öt fő egységből – szivattyúmodul, melegvizes rendszer, vízlágyító és ozmózis berendezés, vezérlőszekrény, valamint állomásfelszerelés – épül fel. A gyárilag vázszerkezetre előszerelt modulok gyors és költséghatékony helyszíni telepítést tesznek lehetővé, miközben minden alkatrész könnyen hozzáférhető és szervizbarát. A rendszer állomásonként akár 11 különböző mosóprogramot kínál, beleértve az innovatív Vario habrendszert, ahol az üzemeltető szabályozhatja a vízmennyiséget és a hab állagát (nedves vagy száraz hab). Az ergonomikus mosóeszközök, a logikus felhasználói irányítás, valamint a speciális felnitisztító és fényezésvédő (habpolír) programok maximális ügyfélelégedettséget és kiemelkedő tisztítási eredményt garantálnak nagy forgalmú mosóparkok számára.