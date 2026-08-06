Érmés magasnyomású tisztító SB MU

A Kärcher SB MU moduláris többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ezt a nagy teljesítményű, ipari szintű technológiát kifejezetten professzionális autómosó központok külső járműtisztítási igényeire tervezték.

A Kärcher SB MU moduláris többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ez a professzionális központok számára tervezett technológia 4-től 8 mosóállásig skálázható, és öt fő egységből – szivattyúmodul, melegvizes rendszer, vízlágyító és ozmózis berendezés, vezérlőszekrény, valamint állomásfelszerelés – épül fel. A gyárilag vázszerkezetre előszerelt modulok gyors és költséghatékony helyszíni telepítést tesznek lehetővé, miközben minden alkatrész könnyen hozzáférhető és szervizbarát. A rendszer állomásonként akár 11 különböző mosóprogramot kínál, beleértve az innovatív Vario habrendszert, ahol az üzemeltető szabályozhatja a vízmennyiséget és a hab állagát (nedves vagy száraz hab). Az ergonomikus mosóeszközök, a logikus felhasználói irányítás, valamint a speciális felnitisztító és fényezésvédő (habpolír) programok maximális ügyfélelégedettséget és kiemelkedő tisztítási eredményt garantálnak nagy forgalmú mosóparkok számára.

Jellemzők és előnyök
Moduláris dizájn
  • A rendszer külön konfigurálható és rugalmasan bővíthető.
Előnyös mosási programok (max. 11)
  • A mosóállások ügyfeleinek egyetlen kívánsága sem marad beteljesületlenül.
A szivattyúmodulok gyárilag előre össze vannak szerelve.
  • Idő- és költségtakarékos helyszíni telepítés.
  • A szivattyúmodulokat a gyárban már letesztelték a megfelelő működés érdekében.
Pneumatikus adagolószivattyúk.
  • Tisztítószer-koncentrátum használata, nagyfokú megbízhatóság a folyamatokban.
Vario habrendszer
  • Az átkapcsolható nedves / száraz hab különböző lehetőségeket kínál.
Optimális hozzáférés az összes alkatrészhez.
  • Nagyon könnyű szervizelni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Forró víz hőmérséklet (°C) max. 60
Munkanyomás (bar) 100 - 120
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
A szoftverfrissítések elérhetők 2031-01-01

Felszereltség

  • Önkiszolgáló mosóhelyek: 4, 8
  • Mosóprogramok: 11 Darab(ok)
  • Pneumatikus adagolószivattyúk.
  • Vario habrendszer
Alkalmazási területek
  • A jármű külső tisztítása az önkiszolgáló ügyfelek számára.
Tartozékok
Tisztítószerek