Érmés magasnyomású tisztító SB MU
A Kärcher SB MU moduláris többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ezt a nagy teljesítményű, ipari szintű technológiát kifejezetten professzionális autómosó központok külső járműtisztítási igényeire tervezték.
A Kärcher SB MU moduláris többállásos önkiszolgáló autómosó rendszer. Ez a professzionális központok számára tervezett technológia 4-től 8 mosóállásig skálázható, és öt fő egységből – szivattyúmodul, melegvizes rendszer, vízlágyító és ozmózis berendezés, vezérlőszekrény, valamint állomásfelszerelés – épül fel. A gyárilag vázszerkezetre előszerelt modulok gyors és költséghatékony helyszíni telepítést tesznek lehetővé, miközben minden alkatrész könnyen hozzáférhető és szervizbarát. A rendszer állomásonként akár 11 különböző mosóprogramot kínál, beleértve az innovatív Vario habrendszert, ahol az üzemeltető szabályozhatja a vízmennyiséget és a hab állagát (nedves vagy száraz hab). Az ergonomikus mosóeszközök, a logikus felhasználói irányítás, valamint a speciális felnitisztító és fényezésvédő (habpolír) programok maximális ügyfélelégedettséget és kiemelkedő tisztítási eredményt garantálnak nagy forgalmú mosóparkok számára.
Jellemzők és előnyök
Moduláris dizájn
- A rendszer külön konfigurálható és rugalmasan bővíthető.
Előnyös mosási programok (max. 11)
- A mosóállások ügyfeleinek egyetlen kívánsága sem marad beteljesületlenül.
A szivattyúmodulok gyárilag előre össze vannak szerelve.
- Idő- és költségtakarékos helyszíni telepítés.
- A szivattyúmodulokat a gyárban már letesztelték a megfelelő működés érdekében.
Pneumatikus adagolószivattyúk.
- Tisztítószer-koncentrátum használata, nagyfokú megbízhatóság a folyamatokban.
Vario habrendszer
- Az átkapcsolható nedves / száraz hab különböző lehetőségeket kínál.
Optimális hozzáférés az összes alkatrészhez.
- Nagyon könnyű szervizelni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Forró víz hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Munkanyomás (bar)
|100 - 120
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2031-01-01
Felszereltség
- Önkiszolgáló mosóhelyek: 4, 8
- Mosóprogramok: 11 Darab(ok)
- Pneumatikus adagolószivattyúk.
- Vario habrendszer
Alkalmazási területek
- A jármű külső tisztítása az önkiszolgáló ügyfelek számára.