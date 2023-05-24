Építőipari gépek tisztítása
Az építőipari gépek iparága nem ismeretlen a kemény és rendezetlen környezetek számára. A folyamatos szennyeződésnek, sárnak, agyagnak, festék- és lakkfröccsenéseknek való kitettség, valamint a megszáradt beton felhalmozódása jelentős kopást okozhat a drága berendezéseken. A gépek élettartamának és értékének megőrzése érdekében fontos hatékony tisztítási intézkedéseket bevezetni az építkezés helyszínén, a vállalaton belül és az építőipari gépjárművek flottájában is. A karbantartás és a javítás szintén kiemelten fontos, a tisztítás pedig kulcsszerepet játszik a gépek megfelelő állapotban tartásában. Fontos megérteni a hideg és meleg vizes magasnyomású, ultra-magasnyomású technológia, a szárazjeges tisztítás, valamint a kabintisztítás jelentőségét, hiszen így segíthetünk megőrizni ezeknek a költséges gépeknek a működését és értékét, biztosítva a vállalkozás sikerét.
Építőipari gépek köztes tisztítása az építkezésen: hideg vizes magasnyomású egység
Legyen szó daruról, dömperről vagy kotróról – az építőipari gépek a legkeményebb körülmények között dolgoznak, és ennek ellenére 100%-ban működőképeseknek kell maradniuk. Annak érdekében, hogy ezek a gépek az építkezési fázis alatt is zökkenőmentesen működjenek, fontos, hogy az olyan építőipari gépeket, mint a daruk, munkák közben tisztítsák.
A gépeket az építkezésről az üzembe történő szállítás előtt is meg kell tisztítani, hogy ne veszélyeztessék a közúti forgalmat a túlzott szennyeződés miatt. Itt a hideg vizes magasnyomású tisztítás előnyös, mivel a gép alkatrészeit, például láncokat, kanalat vagy kerekeket hatékonyan meg lehet tisztítani rövid előkészületi idővel és tisztítószerek használata nélkül.
Tipp – HD utánfutó használata:
HD utánfutó használatával hatékonyan eltávolíthatók a makacs szennyeződések az állványzatról, betonharangokról vagy zsaluzatokról közvetlenül az építkezésen.
Technika és munkamódszer: mi a fontos a nehéz építőipari gépek tisztításakor?
Az építkezéseken használt magasnyomású tisztítók speciális követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Tartós kialakítás szükséges az egyszerű szállításhoz, legyen szó raklaphoz rögzítésről vagy darukampóval való mozgatásról az építkezésen. A minimális nyomásnak 200 barnak kell lennie, a tisztító pedig legalább 1000 liter vizet kell, hogy szállítson percenként, hogy hatékonyan távolítsa el a nagy mennyiségű szennyeződést az építőipari gépekről. Az elektromos, dízel- vagy benzinüzemű modellek közötti választás a helyszín specifikus követelményeitől függ. A víz helyszíni csatlakozása az egységtől és a körülményektől függően tartály vagy HDS utánfutó segítségével biztosítható.
Különféle fúvókák érhetők el, amelyek mindegyikének megvan a maga speciális funkciója. A lapos sugarú fúvókák hasznosak a durva felületi szennyeződések eltávolítására, míg a pontsugarú fúvókák ideálisak a megkeményedett szennyeződések fellazítására kis felületeken. A több sugarú forgó fúvókák a két funkciót kombinálják, több kimenettel, amelyek pontsugarakat forgatnak, és nagy erőt biztosítanak nagyobb területek tisztítására, így ideálisak a zsaluzat tisztításához.
Tipp – Tisztítsd meg alaposan a betonkeverőt:
Egy hasznos tipp a betonkeverő karbantartásához, hogy biztosítsd annak alapos tisztítását. Ehhez adj vizet és kavicsot a keverőbe, miután kiürítetted, és járasd néhány percig. Ismételd meg ezt a folyamatot szükség szerint. Ha bármilyen betongyanta marad, betonoldószer alkalmazása és magasnyomású tisztítóval történő öblítése hatékonyan eltávolítja azokat.
Alapvető tisztítási módszerek működés közben lévő építőipari gépekhez: melegvizes magasnyomású, tisztítószerek és egyéb megoldások
Az építési fázis után az építőipari gépeket visszaszállítják az üzembe vagy a flottához, ahol alapvető tisztításra van szükség a karbantartási és javítási munkálatokhoz. Néha csak a jelentős szennyeződések eltávolítása után derülnek ki a károsodások, így fontos megelőzni a fokozatos károsodásokat, amelyek hosszú távon költséges javításokhoz vezethetnek.
Hőmérséklet, nyomás és kémia: építőipari gépek gyors tisztítása a mosóállomáson
A hatékony tisztítási eredmények eléréséhez a melegvizes magasnyomású tisztítókkal felszerelt helyhez kötött rendszerek a legjobb megoldások. A víz magas hőmérséklete lehetővé teszi a gyors és hatékony tisztítást, különösen a makacs, zsíros és olajos szennyeződések esetén.
A tisztítószerek használata további előnyt nyújthat. Az olajleválasztó megfelelő működéséhez és a szükséges vízkezelés megbízható elvégzéséhez azonban elengedhetetlen az ASF jelzéssel ellátott, leválasztóbarát tisztítószer használata.
Tipp – Használj gumiabroncs- és durva szennyeződéstisztító rendszert:
A nagy flottával rendelkező építőipari cégek vagy gépkölcsönzők számára érdemes beruházni egy gumiabroncs- és durva szennyeződéstisztító rendszerbe. Ez a rendszer hatékonyan tisztítja a lánctalpas járművek gumiabroncsait, tengelyeit, alvázát, elejét, oldalait és futóművét, gyorsabb alternatívát kínálva az építőipari gépek kézi tisztításához. Még az 50 tonnás gépek, mint a szűrő- és törőberendezések is megtisztíthatók, ha a rendszer megfelelően van tervezve.
Figyelj a szennyvíz elvezetési előírásokra építőipari gépek tisztításakor
A nehéz építőipari gépek tisztítása jelentős mennyiségű szennyezett vizet termel, amely a gépek hidraulikájából származó oldott olajokat is tartalmazhat. Fontos betartani a helyi szennyvízre vonatkozó előírásokat, valamint a helyi vízkezelési szabályokat annak érdekében, hogy a szennyvizet megfelelően kezeljék. Ezen előírások teljesítése érdekében az üzemben található mosóállomásokat olajleválasztókkal és szükség esetén vízkezelő rendszerekkel kell felszerelni.
Szárazjeges tisztítás érzékeny, nagy teljesítményű építőipari gépekhez
Az építőipari gépek általában robusztus kialakításúak, így hatékonyan tisztíthatók magasnyomással. Azonban a karbantartás előtti pontszerű tisztításhoz vagy az építőipari gépek részletes felújításakor egy gyengéd, maradékmentes és hatékony tisztítási technológia szükséges. Ugyanez igaz az érzékeny anyagokból készült felületek helyreállítására is, ahol szárazjeges tisztítás alkalmazható. A szárazjeges tisztítás egyik jelentős előnye, hogy nem használ vizet, így biztonságos a rendszerek vagy elektromos berendezések közelében történő tisztítás.
Szárazjeges tisztítás: hogyan működik az építőipari gépek tisztítása?
A módszer lényege, hogy CO2 granulátumot használnak szóróanyagként, amely a felületre csapódva szublimál és CO2 gázzá alakul. Ez teljesen eltünteti a szóróanyag maradékát, és gyengéd tisztítást biztosít az építőipari gépeken.
A szárazjeges tisztítás ideális olyan helyeken, ahol víz nem használható, és különböző fúvóka geometriák és méretek állnak rendelkezésre specifikus alkalmazásokhoz. A pelletet szét is lehet zúzni, ha még gyengédebb tisztítást szeretnénk elérni egy aprító segítségével. A szárazjeges tisztító egységek kis- és nagyméretű változatokban is elérhetők, és kompresszorral vagy sűrített levegő ellátással működtethetők, külső forrásból származó pelletekkel vagy belső generátorral.
Karbantartási tisztítás és felújítás: szárazjég használata az építőipari gépek, például kotrógépek tisztítására
A javítások előkészítésekor elengedhetetlen a munkaterület alapos megtisztítása. A szárazjeges tisztítás rendkívül hatékony módszer a pontszerű tisztításhoz, különösen a motor rekeszének tisztításakor, a kipufogógáz-visszavezető szelep kipufogógáz-maradványainak eltávolításakor, vagy a tengely alkatrészekről, csapágyakról az olaj, zsír vagy viasz eltávolításakor. Ez a technika különösen előnyös a nagy teljesítményű gépeknél, mivel kis alkatrészeket, elektronikai és hidraulikai rendszereket is tisztít anélkül, hogy károsodást okozna.
Tipp 1 – Tömítő felületek tisztítása:
Alkatrészek cseréjekor elengedhetetlen a tömítő felületek alapos tisztítása, mielőtt új alkatrészeket szerelünk fel. A szárazjeges tisztítással a felületek simák és karcmentesek lesznek, oldószerek használata nélkül, amelyek dörzsölést és karcolást okozhatnak.
Tipp 2 – Szárazjég használata a jármű belső terének előkészítéséhez:
A szárazjég a jármű belső terének előkészítéséhez is hasznos. Alacsony nyomás és aprító segítségével szárazjéggel hatékonyan eltávolíthatók a szennyeződések vagy foltok az ajtórésekből, illesztésekből, gombokból, üléshuzatokból, boxok fedeléről és légnyílásokból anélkül, hogy nedvességet vinnénk be, így ez kiváló tisztítási megoldás.
Építőipari gépek kabinjainak tisztítása: a felhasználó- és a munkabiztonság érdekében
Az építőipari gépek kabinjának alapos tisztítása kulcsfontosságú, hogy megakadályozzuk az olyan érzékeny alkatrészek károsodását, mint az elektromos, hidraulikus és elektronikus rendszerek, amelyeket finom por, porlasztott szennyeződések és nedvesség rongálhat. Továbbá, a tiszta kabin lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy alacsonyabb por koncentrációjú levegőt lélegezzenek be, csökkentve a légzőszervi betegségek kockázatát.
Az ablakok tisztítása szintén fontos szempont a kabinok tisztításakor, mivel a piszkos ablakok csökkenthetik a látási viszonyokat, rontva a gép hatékonyságát, és növelve a balesetek vagy károsodások kockázatát. Ezért elengedhetetlen a kabin és az ablakok rendszeres tisztítása az építőipari gépek biztonságos és optimális működése érdekében.
Kitekintés – Maximális nyomás a nehéz szennyeződések ellen: zsaluzat tisztítása
A zsaluzat tisztítása különleges kihívást jelent, mivel a megszáradt betont különféle anyagokból, például fémkeretekről, fából és műanyagból kell eltávolítani. Az érzékeny felületekhez alacsony nyomású tisztítók alkalmasak, míg a fémkeretekhez 500–1200 bar közötti ultra-magasnyomású tisztítók szükségesek, amelyeknél a dolgozóknak személyes védőfelszerelést (PPE) kell viselniük. A fizikai megterhelés minimalizálása érdekében egyre népszerűbbek a félautomata megoldások, mint például az ultra-magasnyomású fúvókával felszerelt robotok, amelyek rendszerszerűen tisztítják a zsaluzatot. Ezek a robotok azonban egyelőre nem képesek megkülönböztetni a szennyezett és tiszta területeket, így ez egy összetett feladat, különösen a nagy és drága üzemekben.