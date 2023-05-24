Építőipari gépek köztes tisztítása az építkezésen: hideg vizes magasnyomású egység

Legyen szó daruról, dömperről vagy kotróról – az építőipari gépek a legkeményebb körülmények között dolgoznak, és ennek ellenére 100%-ban működőképeseknek kell maradniuk. Annak érdekében, hogy ezek a gépek az építkezési fázis alatt is zökkenőmentesen működjenek, fontos, hogy az olyan építőipari gépeket, mint a daruk, munkák közben tisztítsák.

A gépeket az építkezésről az üzembe történő szállítás előtt is meg kell tisztítani, hogy ne veszélyeztessék a közúti forgalmat a túlzott szennyeződés miatt. Itt a hideg vizes magasnyomású tisztítás előnyös, mivel a gép alkatrészeit, például láncokat, kanalat vagy kerekeket hatékonyan meg lehet tisztítani rövid előkészületi idővel és tisztítószerek használata nélkül.