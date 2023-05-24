Ipari ablakpucolás
Az üveg homlokzatok átlátszó külső burkot kölcsönöznek az épületeknek, és jelentős szerepet játszanak a modern építészetben. Különböző épületek különböző típusú üvegekkel rendelkeznek, amelyeket kíméletesen és hatékonyan kell tisztítani. Az építkezés utáni tisztításnál különösen óvatosan kell eljárni a karcérzékeny üvegfelületek, például az edzett üveg esetében. Normál tisztítás során általánosan alkalmazott gyakorlat a tisztított víz használata. Ez a fajta víz vegyszerek hozzáadása nélkül távolítja el a szennyeződéseket, és ellentétben a csapvízzel, nem hagy maga után vízkő- és egyéb kemény vízfoltokat, amikor megszárad.
Ablaküvegezés: különböző típusok, eltérő tulajdonságok
Az üveg több, mint amit elsőre gondolnánk. A különböző típusú üvegek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell venni a tisztítás során. Míg az edzett üveg rendkívül tartós, és ellenáll az extrém hőmérsékleteknek, hajlamos a karcolódásra. Az edzett üvegből készült ablakok tisztításakor a karcolások elkerülése érdekében a legjobb, ha nem használunk üvegkaparót. A laminált üveg, amely készülhet edzett vagy lágyított üvegből, két vagy több üveglapból áll, amelyek műgyantával vannak összekapcsolva, leggyakrabban polivinil-butirál (PVB) réteggel. Ha az üveg eltörik, az egyes üvegszilánkok a gyantához tapadnak, megakadályozva az éles szélek szétszóródását.
A napvédő üveg egy dielektromos bevonattal ellátott üveg, amely félvezető fém-oxid anyagokat tartalmaz. Ez az extra réteg csökkenti a vakítást és megakadályozza a beltéri területek túlmelegedését. A bevonat miatt a gyártó utasításait kell követni az ilyen ablakok tisztításakor, különös figyelmet fordítva a bevont oldalra.
Tipp 1 –
Biztonsági megfelelőségi jelzések a különböző üvegtípusok azonosítására:
Az EN12150 biztonsági kód az edzett üvegre, míg az EN14449 a laminált üvegre vonatkozik.
Tipp 2 –
Óvatosan a napvédő fóliával:
Néhány üvegablakon napvédő fólia található, amely a legtöbb esetben jól látható vagy könnyen felismerhető. Az ilyen ablakok tisztításakor figyelembe kell venni a gyártó utasításait. Semmilyen körülmények között ne használj üvegkaparót a fóliás oldalra, mivel ez károsíthatja a fóliát.
Mire figyelj az építkezés utáni tisztítás során
Az épületek kialakításában gyakran használnak nagy üvegfelületekkel ellátott homlokzatokat, hogy esztétikusabbá tegyék őket. Mivel az üveg könnyen megsérülhet a tisztítási folyamat során, rendkívül fontos, hogy az építkezés alatt megvédjük az üveghomlokzatokat a durva szennyeződésektől.
Módszerek és technikák a ipari ablakpucoláshoz
Ha a tisztított vízzel végzett tisztítás nem bizonyul hatékonynak a makacs szennyeződések és foltok eltávolítására, hagyományos tisztítóeszközöket használnak általában. Ezek közé tartoznak a tisztítószivacsok, ablaklehúzók és üvegkaparók, valamint létrák vagy állványok. Míg az üvegkaparókat általában ragasztómaradványok eltávolítására használják, oldószeres tisztítószereket kell használni az ilyen maradványok eltávolítására karcérzékeny üvegeknél, mint az edzett üveg és néhány laminált üvegtípus. Ilyen tisztítószerek használatakor különös figyelmet kell fordítani azokra az alkatrészekre, amelyek károsodhatnak a vegyszerektől, például a műanyag keretek.
Tipp – Vakolatfoltok az üvegfelületeken:
Gyakran nem lehetséges vakolatfoltokat eltávolítani az edzett üvegről anélkül, hogy kárt okoznánk az üvegben. Ezért a vakolatfoltok eltávolítását érdemes biztosítótársaságra bízni.
Mire figyelj a rutinszerű tisztítások során
Az üveghomlokzatokat számos elem éri, beleértve a finom port, az esőport, a szaharai port, a növényzetet és az időjárás nyomait. Annak érdekében, hogy egy épület üvegfelületei megőrizzék építészeti vonzerejüket, az üveghomlokzat külső oldalát rendszeresen tisztítani kell, lehetőleg évente legalább kétszer.
Tiszta víz használata tisztítószerként
Míg a rutinszerű üveghomlokzati tisztítást ablaktisztító szerekkel is el lehet végezni, a tisztított víz használata mára a vízben oldódó szennyeződések eltávolításának preferált módszerévé vált. A tisztított víz használata csökkenti a létrák és állványok szükségességét, mivel a tisztítás a talajról, vízvezetékes rudakkal is elvégezhető. Ráadásul, mivel nem hagy vízkőfoltokat, ha megszárad, nem szükséges további tisztítás, ami jelentősen csökkenti a szükséges munka mennyiségét. A felületaktív anyagokat tartalmazó tisztítószerek helyettesítésével a tiszta víz használata csökkenti az esélyét annak, hogy az üvegfelület szennyeződést és egyéb koszt vonzzon.
Jelenleg két rendszer érhető el a piacon: fordított ozmózis és kevert ágyas gyantás szűrők. A fordított ozmózis során egy membrán eltávolítja az ásványi anyagokat a vízből. Ezzel a szűrési folyamattal az előállított víz körülbelül 50%-a szennyvíz lesz. Alternatívaként használhatsz DI tartályt ioncserélő gyantával. Bár ez a módszer nem termel szennyvizet, a gyantát rendszeresen regenerálni kell.
Tipp – Felületaktív anyag maradványok:
Ha a homlokzatot korábban tisztítószerrel kezelték, a tömítésekben még maradhatnak felületaktív anyag maradványok. Ez az első 2-3 tisztításnál további munkát igényelhet, de utána a tisztított vízzel végzett tisztítás jelentősen csökkenti az összes munkát.
Technikák és módszerek a rutinszerű tisztításhoz
Mivel a tisztított vízzel végzett tisztítás csíkmentes száradást tesz lehetővé, ehhez a módszerhez csak vízvezetékes teleszkópos rudakra és sörtés kefékre van szükség. Alternatív megoldásként magasnyomású tisztítót is használhatsz forgó mosókefés tartozékkal a hatékonyabb tisztítás érdekében.
Teleszkópos rúd választásakor érdemes olyan eszközt választani, amely alacsony, közepes vagy magas nyomással is működik. Ez rugalmasságot biztosít más típusú felületek tisztításánál is. Egy forgó alapelem csökkenti az oldalsó erőket, így kevésbé lesz megterhelő a munka. Ezenkívül a hátizsákos rendszerek biztosítják, hogy a rúd és bármely kiegészítő súlya az egész törzsön eloszoljon, jelentősen csökkentve a karokra háruló terhelést.
Tipp 1 – Viselj prizma szemüveget:
A nyakfájás elkerülése érdekében, amely hosszú ideig tartó felfelé nézésből adódhat, prizma szemüveget érdemes használni magas épületek tisztításakor. A szemüvegben lévő két prizma lehetővé teszi, hogy a tisztító felfelé nézzen anélkül, hogy hátra kellene döntenie a fejét.
Tipp 2 – Habkőpor a korrózió eltávolításához:
Ha az üveg homályosnak tűnik, az általában üvegkorrózió jele. Ez például akkor fordul elő, amikor a víz gyakran hosszabb ideig áll egy ferde üvegfelületen. Ez eltávolít bizonyos komponenseket az üvegből, és a felület elveszti átlátszóságát. Az állapot súlyosságától függően ezt habkőporral vagy speciálisan üveghomlokzatokra kifejlesztett tisztítószerekkel lehet orvosolni.