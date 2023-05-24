Ablaküvegezés: különböző típusok, eltérő tulajdonságok

Az üveg több, mint amit elsőre gondolnánk. A különböző típusú üvegek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell venni a tisztítás során. Míg az edzett üveg rendkívül tartós, és ellenáll az extrém hőmérsékleteknek, hajlamos a karcolódásra. Az edzett üvegből készült ablakok tisztításakor a karcolások elkerülése érdekében a legjobb, ha nem használunk üvegkaparót. A laminált üveg, amely készülhet edzett vagy lágyított üvegből, két vagy több üveglapból áll, amelyek műgyantával vannak összekapcsolva, leggyakrabban polivinil-butirál (PVB) réteggel. Ha az üveg eltörik, az egyes üvegszilánkok a gyantához tapadnak, megakadályozva az éles szélek szétszóródását.

A napvédő üveg egy dielektromos bevonattal ellátott üveg, amely félvezető fém-oxid anyagokat tartalmaz. Ez az extra réteg csökkenti a vakítást és megakadályozza a beltéri területek túlmelegedését. A bevonat miatt a gyártó utasításait kell követni az ilyen ablakok tisztításakor, különös figyelmet fordítva a bevont oldalra.