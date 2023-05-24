Irodatisztítás

Textil padlóburkolatok

Többnyire az irodákban textil padlóburkolat található. A megfelelő tisztítási eredmény eléréséhez javasolt, a helységeket a bejárattól indulva porszívózni, a porszívó csövet a helység szélén kezdve állandóan V alakban előre és srégen húzva kell irányítani a még tisztítatlan felületen tovább haladva. A szűk helyekhez hézagtisztító fejet érdemes használni.

Mivel napközben nagy a forgalom az irodában, érdemes akkumulátoros porszívót használni, Több előnye is van a hagyományos modellekkel szemben: megszűnik az a veszély, ami a hagyományos porszívóknál jellemző, hogy megbotlik a felhasználó a körös-körül fekvő kábel miatt, (botlásveszélyre figyelmeztető tábla kirakása ilyen esetben kötelező) illetve egy esetlegesen meghibásodott kábel javítási költségei is teljesen elmaradnak. Teljesen szabadon, konnektor keresgélése nélkül lehet dolgozni, megspórolva ezzel akár a munkavégzésre fordítandó idő 20%-át is. A különböző eszközök akkumulátor cseréje problémamentesen megoldható, ha egy egységes Platformon belüli akkumulátort és töltőberendezést használunk. Az ÖKO funkcióval ellátott kábeles vagy akkus porszívók szolgálják a fenntarthatóságot a tisztítás területén, mert ezek az eszközök motorjaik hatékonyságának és az optimális áramlástechnikának köszönhetően a csökkentett energiaszükséglet ellenére jó szívóteljesítményt nyújtanak.