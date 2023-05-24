IRODATISZTÍTÁS
Az irodahelységek tisztántartásával kapcsolatos igényeket a következő faktorok határozzák meg: az idő- és költségtényezők, a tisztítás eredménye, a higiénia és tartósság kapcsolatban állnak egymással és mindegyik faktort figyelembe kell venni. Ennek megfelelően érvényes az is, hogy minden egyes feladathoz a megfelelő tisztítási módszert érdemes kiválasztani. Különös tekintettel a higiénia és fenntarthatóság biztosítására a jövőben a statikus tisztítást szemlátomást felváltja a dinamikus takarítás.
Lépésről lépésre a tiszta irodához
Az irodákba napi szinten sok ember jár-kel naphosszat. Az irodák berendezése, kihasználtsága, állapota és használata egy sor speciális kihívás elé állítja a takarító személyzetet. Az idő- és költség tényezőket is figyelembe kell venni, de a tisztaság és higiénia, valamint a fenntarthatóság biztosítása is fontos. Lehetőség kínálkozik arra, hogy áttekintsük a gyakori alkalmazási területeket és az ahhoz tartozó megoldásokat itt megtaláljuk. Ehhez hozzá tartozik a tisztítási folyamatok ésszerű struktúrája, felépítése, mint ahogy az aktuális fejlesztési eredmények, tisztítási technológiák ismerete is.
A megfelelő előkészületek
Egy helyiség tisztításának menete szempontjából az előkészületek és az utólagos intézkedések is fontosak – még a tulajdonképpeni tisztítási feladatok mellett.
Ehhez minden esetben hozzá tartozik a takarító személyzet védőfelszerelése, a biztonsági szabályok és higiéniai előírások ismerete, valamint az tisztító- és takarítószerek, eszközök rendelkezésre bocsájtása. Mindez azért fontos, mert a tulajdonképpeni takarítási feladat dönti el, milyen metódus, illetve melyik takarítóeszköz szükséges. Az irodahelységekben elsőként össze kell szedni a nagyobb szennyeződéseket és a hulladékot eltávolítani.
A tisztítás alapvetései
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fentről lefelé takarítani
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hátulról előre
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először száraz takarítás aztán nedves
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a tiszta felületek irányából haladunk a koszosabb felé
Felületek
A tiszta felületek gondoskodnak arról, hogy egy helység megfelelően nézzen ki, hozzájárulnak az értékmegőrzéshez, és nagy szerepük van a kontaktfertőzések megakadályozásában is. Az egyik tisztítási módszer a spray-vel illetve nedves törlőkendővel takarítás, amely főként az íróasztalokon, tálaló felületeken, vagy kábelcsatornákon található könnyebb szennyeződések eltávolítására alkalmas. Ez a módszer időt, tisztítószert és vizet spórol, és mindeközben elérjük a kívánt tisztaságot is. Egyrészt a tisztítószert előre adagolva használjuk, így elkerülve a nem gazdaságos, kevésbé környezetbarát túladagolást. Másrészt a tisztítószer közvetlenül a törlőkendőre fújható – 3 fújás elegendő – végül a kendő benedvesített felével letisztítjuk a felületet. Amennyiben ragadós szennyeződést kell eltávolítani, a nedves törlés módszere vezethet célra egy előre beáztatott kendővel.
A felület szélén kezdve körkörös mozdulatokkal egészen a túloldalig haladunk a törlőkendővel, hogy a könnyebb szennyeződést feltöröljük. A függőleges felületeket fentről lefelé tisztítjuk, melynek során a kendőt nagy íves mozdulatokkal vezetjük. A kendő háromszor hajtható össze, így 16 oldal keletkezik és minden felület friss oldallal tisztítható. Egy alternatíva lehet, ha a törlőkendőt kétszer félbehajtjuk és az így kapott 8 oldalt használjuk. Mindkét esteben érvényes: ha a kendő minden oldalát használtuk, félretesszük és egy újjal folytatjuk a munkát. A felhasználóknak mindig figyelniük kell az egyéni védőfelszerelésre és a kesztyű viselésére, a felhasznált tisztítószerektől és a tisztítandó területtől függően. A kesztyűk spektruma az egyszer használatostól egészen a védőkesztyűkig terjed.
A kevésbé szennyezett felületek portörlő kendővel tisztíthatók. Az impregnált változatok akkor javasoltak, ha a felületeket hatékonyan, de víz vagy tisztítószer nélkül szeretnénk megtisztítani. Rendszeres felülettisztítás esetében egy törlőkendő elegendő akár több helység takarításához. Ezek a kendők a sima padlóburkolatokhoz is használhatók portörléshez. A portalanításhoz nem kell feltétlenül kesztyűt hordani.
Kritikus érintkezési pontok kezelése
Az ún. Critical Touchpoint Treatment, vagyis a kritikus érintkezési pontok tisztítása és fertőtlenítése a gyakran használt felületek kezelését jelenti. Ha a szennyezett felületeket vegyi úton kell fertőtlenítenünk, léteznek olyan fertőtlenítő és tisztító szerek, amik a kivitelezéstől függően vírusölő hatást tudnak kifejteni a bizonyos vírusokkal szemben.
A gőztisztítók és -gőzporszívók a szennyeződés fajtájától és a szennyező anyag sajátosságaitól függően a magas tisztítási hőmérsékletnek köszönhetően hatékony és időt spóroló megoldást jelentenek, hogy megfelelő higiéniát tudjunk biztosítani és a baktériumokkal vagy vírusokkal szemben sikeresen felvegyük a harcot. A gőz nagyon apró szemcsékben távozik és az eszköz típusától függően 100 Celsius fokos hőmérséklettel és 8 bar nyomással hagyja el a fúvókát. Ezáltal a gőzálló falak, padlók és bútorok hatékonyan tisztíthatók, mivel a gőz a nehezen elérhető helyekre is eljut.
Padló
Textil padlóburkolatok
Többnyire az irodákban textil padlóburkolat található. A megfelelő tisztítási eredmény eléréséhez javasolt, a helységeket a bejárattól indulva porszívózni, a porszívó csövet a helység szélén kezdve állandóan V alakban előre és srégen húzva kell irányítani a még tisztítatlan felületen tovább haladva. A szűk helyekhez hézagtisztító fejet érdemes használni.
Mivel napközben nagy a forgalom az irodában, érdemes akkumulátoros porszívót használni, Több előnye is van a hagyományos modellekkel szemben: megszűnik az a veszély, ami a hagyományos porszívóknál jellemző, hogy megbotlik a felhasználó a körös-körül fekvő kábel miatt, (botlásveszélyre figyelmeztető tábla kirakása ilyen esetben kötelező) illetve egy esetlegesen meghibásodott kábel javítási költségei is teljesen elmaradnak. Teljesen szabadon, konnektor keresgélése nélkül lehet dolgozni, megspórolva ezzel akár a munkavégzésre fordítandó idő 20%-át is. A különböző eszközök akkumulátor cseréje problémamentesen megoldható, ha egy egységes Platformon belüli akkumulátort és töltőberendezést használunk. Az ÖKO funkcióval ellátott kábeles vagy akkus porszívók szolgálják a fenntarthatóságot a tisztítás területén, mert ezek az eszközök motorjaik hatékonyságának és az optimális áramlástechnikának köszönhetően a csökkentett energiaszükséglet ellenére jó szívóteljesítményt nyújtanak.
Amíg egy kézi akkus vagy egy elektromos porszívó adott helyiségek takarítását könnyítik meg, addig a nagyobb folyosófelületek textilburkolata esetében ráülős szőnyegtisztító gép vagy kézi vezérlésű porszívók használata javasolt. Figyelni kell az optimális tisztítási szabályok betartására, amik eltérőek a hagyományos porszívónál alkalmazottaktól: először a határló falak melletti felületek kerülnek tisztításra, ezután a maradék felületek az erre merőlegesen párhuzamos sávokat bejárva. (un. csigavonalban) Fontos, hogy a gépek szőnyeg tisztító szettel legyenek ellátva. Ehhez hozzá tartozik egy állítható, antisztatikus főseprőhenger és egy szita, a szűrőhöz.
A szönyegeken található foltokat épületek rendszeres beltéri tisztítása alkalmával távolítjuk el egy erre a célra alkalmas folttisztító szerrel. Ha már nyoma van a szőnyegen, hogy merre közlekednek sokan, be kell iktatni egy extra szőnyegtisztítást.
Keménypadlók tisztítása az irodában
Ahol kemény padlóburkolat található, például a folyosókon vagy teakonyhákban, a padlótisztító gép a megfelelő választás, hiszen ezzel hatékonyabban és higiénikusabban lehet dolgozni a hagyományos felmosással szemben. A megnövelt tisztító teljesítmény még azzal is kiegészül, hogy a szennyeződés azonnali felszívásával a csúszásveszély jelentősen csökken. A gép egy forgó- és irányítható tisztítófejjel rendelkezik, egyszerű vele manőverezni, így a felhasználó problémamentesen ki tudja kerülni vele az útjába kerülő akadályokat. Ha egy irodai takarításról beszélünk, ahol kemény padlóburkolat van, akkor egy kompakt súroló-, szívógép a leginkább alkalmas, ami az íróasztalok alatt is fel tud takarítani.
Súroló- szívógépek használatakor javasolt a gép paramétereit, mint például a szívóteljesítmény vagy a felhasznált vízmennyiség, azt figyelembe véve beállítani, hogy mennyire szennyezett a felület. Ezáltal a lehető legkímélőbb lehet a takarítás az erőforrások felhasználását tekintve is. Így az akkumulátoros eszközöknél csökkenthető a ráfordítás, mert a megfelelően kiválasztott gépteljesítménnyel nagyobb felületet takaríthatunk anélkül, hogy közben töltőre kellene tennünk a gépet, vagy akkumulátorcserét kellene beiktatnunk. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha egyenes sávokban kívülről befelé haladunk. A nehezen elérhető helyeken és sarkokban érdemes a gép használata előtt nedvesen, kézzel letörölni a felületet.
Keménypadlók cseréje és a felső réteg felújítása
Gyakran rugalmas padlótípus található az irodákban, amit polimerdiszperziós réteggel látnak el. Ez az idő múlásával kopik és karcok jelennek meg rajta, amikbe a kosz is beleül. Emiatt a tisztítása egyre nehezebb és időigényesebb. Bizonyos időközönként tehát érdemes a felső réteget megújítani. Erre két módszer is létezik: padlózatfelújítás és teljes padló csere.
A padlózatfelújítás egy közbenső takarítást jelent, melynek során a padló legfelső rétegét szárazon felcsiszoljuk, polírozzuk, majd egy filmréteggel (spray módszer) látjuk el. Így a nem túl mély nyomok, illetve karcok felcsiszolásra kerülnek, az elhasználódott felső film réteg pedig a különösen igénybe vett helyeken így lecserlésre kerül. A felső réteg vastagsága pedig a terület széle felé a már meglévő bevonathoz kiegyenlítődik.
A komplett padló cserénél alábbi rendszert használjuk:
nedves csiszolás és porszívózás, nedvesítés és bevonatolás. Ebben az esetben, az előző eljárással ellentétben, minden régi réteget eltávolítunk, ezután pedig a csupasz padlóra az egész felületen 2-3 réteg új bevonat kerül felhordásra.
Egy felújítás nem helyettesítheti a klasszikus alaprendbehozatalt – bár késlelteti ezt a bonyolult eljárást. Korábban például egy épületben általában egy évben egyszer volt szükség teljes padlócserére. A nagy ráfordítás csökkentése érdekében ehelyett évente kétszer sor kerül a kevésbé bonyolult felújításra, ami egy teljes padlócsere árával egyenértékű. Ezért lesz elegendő a komplett padlócserét csak kétévente beiktatni.
Keménypadlók fertőtlenítése
Az ipari padlótisztító gépek alkalmasak a padlók fertőtlenítésére is. Ebben az esetben is fontos szem előtt tartani a vegyi anyagok helyes adagolását úgy, mint a pontos hatóidőt, a gyártó előírásai szerint. A baktériumok is tartósan eltávolításra kerülnek a szennyeződések felporszívózásával. A fertőzésveszély ezáltal minimalizálódik. A takarító személyzet számára is csökken annak a veszélye, hogy a szennyeződéssel érintkezve megfertőződnek különböző kórokozókkal, hiszen a padlótisztítást érintkezés nélkül végzik. A megfelelő védelem azonban az előkészületek és utómunkálatok során is alapvető, hiszen ezek a munkák önmagukban is kockázatot hordoznak.
Egy sikeresen elvégzett fertőtlenítéshez elegendő mennyiségű hatóanyagnak kell a padló felületére kerülnie. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az átfolyási mennyiséget a padlóburkolattól függően úgy kell kiválasztani, hogy az egész felület egyenletesen nedves legyen. Hasznos lehet ebben az esetben mikroszálas textíliák és szivacsok alkalmazása – kefék kevésbé alkalmasak erre. Ahhoz, hogy a szükséges hatóidőt betartsuk, porszívózás nélkül kell dolgoznunk. A fertőtlenítő oldatot a súroló- szívógép viszi fel a padlóra. Utána hagyjuk a felületet megszáradni.
Időt és erőforrást spórolhatunk: Fenntarthatóság és innováció
A takarítás önmagában is a fenntarthatóságot érdekében történik, mivel az épületek, berendezések és gépek érték- és működésmegőrzését szolgálja. Továbbá az épülettakarításban a fenntartható és sikeres gazdálkodással kapcsolatos elgondolások gyakran kéz a kézben járnak. Ugyanis ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni, a költségeket a legalább ugyanolyan vagy még jobb eredmény megtartása mellett kellene csökkenteni. Ezt áramot- és vizet spóroló takarítási technikákkal lehet elérni, modern eljárások és ergonómikusan kialakított gépek alkalmazásával, melyek a felhasználó terhelését és ezáltal a kieső időt is csökkentik. Ezek olyan eljárások tehát, amik a környezet és a felhasználó számára is ugyanúgy előnyösek. Jelenleg a takarítási szférában egy áttörés zajlik, hiszen a klasszikus modelleket és módszereket növekvő mértékben váltják fel a dinamikus és környezetkímélő megoldások.
A technológiával és erőforrásokkal kímélően kell eljárni
A környezetkímélő takarítási koncepciókat tekintve nagy jelentősége van a tisztító szereknek. A környezetre- illetve egészségre káros anyagokat, mint például a foszfátok vagy más allergiát kiváltó savak, kerülni kell és természetes anyagokra cserélni. De az is fontos, hogy ezek előállításához semmilyen erőforrást nem szabad pazarolni. Az ökotanusítvánnyal rendelkező tisztítószerek összetevői mellett azonban a tisztítási hatékonyság is központi szerepet játszik. Már egy kis mennyiség elegendő a koncentrátumokból, hogy hatékonyan támogassa a felhasználó munkáját.
Digitális megoldások a fenntarthatóság jegyében
A fenntarthatóság sokban összefügg a megfelelő tisztítási eljárások használatával és az adott épület vagy helység megfelelő takarítási koncepciójával. Nem elhanyagolhatóak azonban a digitalizációban rejlő lehetőségek sem. Elérhetőek a piacon például olyan rendszerek, amik egy helység igény szerinti takarítását támogatják, melynek során a mesterséges intelligencia végez elemzéseket érzékelők adatai alapján, hogy az épületet az igényeknek megfelelően lehessen tisztán tartani. Figyelembevételre kerül pl. a szappanadagoló és wc papír töltöttségi szintje, vagy, hogy az épület bizonyos részei mennyire frekventáltan helyezkednek el, például a megbeszélők. Ha ezeket az adatokat okosan használjuk, jelentős megtakarítást valósíthatunk, az elvégzett munka, és a felhasznált anyagok tekintetében is.
Különböző szoftverek és applikációk segítségével digitálisan leképezve minden épületfenntartási feladatot, folyamatot, fizikai kontakt nélkül is, rövidtávon lehet aktualizálni a napi takarítási feladatokat és ez alapján módosítani a takarítási tervet. A valós idejű kommunikáció lehetővé teszi a gyors információcserét az ügyfél, az objektum takarításáért felelős vezetők és a takarítást végzők között. Speciális feladatok, mint például a kilincsek vagy más felületek fertőtlenítése, biztonsággal tervezhetők és kommunikálhatók.
Nem csak az iroda tisztul meg hanem a víz és levegő is
A tiszta levegő nagyon fontos a munkahelyeken, az irodákban, különösen a nyilvános vagy orvosi létesítményekben. Ahol sok ember fordul meg, ott különösen fontos a megbízható vízellátás. A megtisztított padlón és felületeken kívül, a légtisztító berendezések és a vezetékes vízadagolók jelentik ebben a témában a fenntartható és gazdaságos megoldást a higiénikus és tiszta környezet biztosítása érdekében.