JÁRMŰELŐKÉSZÍTÉS ÉS TAKARÍTÁS
Bármilyen típusú jármű takarításáról is legyen szó, klasszikus, vagy kereskedésben lévő autó, autókölcsönző és céges flotta gépparkja vagy exkluzív oldtimerek és sportautók ápolása: ahol a járműveket folyamatosan takarítják és ápolják, megnő élettartamuk és ezáltal az értékük is hosszabb távon fenntartható. Megfelelő eljárással és helyes módszerrel gyorsan és tartós eredménnyel érhetünk célt.
Karbantartó tisztítás a jármű előkészítésében: a legjobb szárazon tisztítani
Belső felületek tisztítása: minden részlet szem előtt van
A járművek rendszeres karbantartása és belső tisztítása során sok szempontot kell figyelembe venni. A felületeken található laza por eltávolításához pormegkötő kendőt lehet használni. Ha olyan anyagról van szó, mint pl. az átlátszó műanyag, a törlés közben kevésbé nyomjuk rá a kendőt, nehogy a porrészecskék megkarcolják a felületet. Az átitatott kendő alaposan tisztítanak és nem marad utánuk semmilyen pormaradvány. Portalanítás során lehetőség van mikroszálas kesztyű használatára, ez szabadon választható. Tartós szennyeződés esetén felülettisztító használatát javasoljuk, amit törlés előtt fel kell vinni a mikroszálas kendőre.
Tipp – szellőző nyílások tisztítása:
A szellőző nyílások egyszerű és alapos tisztításához csavarhúzót használhatunk. Így mikroszálas kendővel könnyebben elérhetőek a kis rések.
Textilfelületek tisztítása: az üléstől a csomagtartón át a lábtörlőig
A textilfelületek takarítására a turbó fejjel ellátott porszívók a legalkalmasabbak, hogy a laza és a tartós szennyeződéseket is eltávolítsák, például az ülésbe ragadt morzsák, vagy állatszőr. Az ülések közti résekhez érdemes hézagtisztító csővéget alkalmazni. Ha idővel egy könnyű, egyenletes porréteg képződik a kárpiton, tanácsos egy nedves mikroszálas törlőkendővel áttörölni a felületet, hogy ezt a réteget eltávolíthassuk.
Az egyes makacs foltok esetén univerzális folteltávolító használata lehet célravezető. Először is egy nem látható helyen érdemes kipróbálni a szert, hogy megfelelő-e a kárpithoz és nem okoz-e bármiféle kárt benne. Ha nem, akkor a folteltávolítót mikroszálas kendővel kell felvinni az érintett felületre és körkörös mozdulatokkal bedörzsölni. Nagyon fontos azonban, hogy a foltot ne kenjük el, mert a szennyeződés abban az esetben csak egyre nagyobb lesz.
Tipp – Felületek porszívózása:
1. Nagy gépparkok esetében meghosszabbított csővel ellátott akkus porszívók jelenthetnek hasznos megoldást, így a komplett autó hatékonyan és gyorsan tisztítható.
2. A bőr- vagy műbőr üléseket nagyon körültekintően kell porszívózni, hogy semmilyen csíkot vagy karcolást ne húzzunk az anyagba a porszívó csövével. Az ilyen érzékeny felületek takarításához szívókefe fej használata javasolt.
Üvegfelületek tisztítása: Újra szennyeződés elkerülése
Az üvegfelületek és tükrök takarításánál magas alkoholtartalmú tisztítószereket ésszerű bevetni, mégpedig olyat, ami nem tartalmaz sok felületaktív anyagot. Ennek az az oka, hogy a felületaktív anyagokat nem lehet maradéktalanul eltávolítani. Azok a porszemcsék, amik a légkondi vagy levegőztető rendszerből a szélvédőre kerülnek, erőteljesen megtapadnak rajta, emiatt nagyban hozzájárulnak a gyors újra szennyeződéshez.
16-ba hajtott mikroszálas törlőkendőket érdemes használni a kosz eltávolítására, így megelőzhető, hogy a szennyeződést tovább vigyük. A tisztító kendőt ebben az esetben háromszor félbe hajtjuk (egyszer lefelé, kétszer oldalra), így 16 oldalt kapunk. Egy vödörben egy pontosan meghatározott mennyiségű 16 rét hajtott kendőt ugyancsak előre meghatározott mennyiségű tisztítószerbe áztatunk. Ezt teljesen magába szívja a kendő és máris takarításra kész. Minden felületet egy friss oldallal töröljünk le. Ha minden oldalát elhasználtuk, dobjuk el és vegyünk egy másikat.
Tipp – Gőztisztító ablaktisztításra
Aki befektet egy gőztisztítóba, nagyszerű lehetőséghez jut a jármű üvegfelületeinek tisztításához. Egy 10 centi széles kézi fúvókával, amin mikroszálas vagy pamutbevonat található, folyamatos leengedés közben töröljük az ablakot, ezáltal eltávolítva a koszt és egyidejűleg polírozzuk is a felületet. Így nem marad vissza semmilyen apró szemcse vagy törlési nyom, és az újra szennyeződés is jelentősen tovább tart.
Alaptisztítás a jármű előkészítése során: Ha tényleg vizesnek kell lennie
A járművek, különösen a kárpit nedves tisztítása idővel biztosan szükséges. Az alaptakarítást jobb minél inkább eltolni, és érdemes is. Ennek az oka: a szárítási idő hosszú és helytelen szárítással szennyeződés és penészedés fordulhat elő.
Ha a szennyeződés – mint például italfoltok vagy ételmaradék – már idővel megkötöttek és beletapadtak az anyagba, a megfelelő megoldást ezek eltávolítására a vízzel tisztító kárpittisztító jelenthet. Tisztítószeres vizet permetez a felületre majd ismét felporszívózza az anyagot. Régebbi, vagy régóta nem tisztított kárpitokat többször tanácsos átporszívózni, mert ez az eljárás minden egyes alkalommal néhány centiméterrel közelebb hozza a szennyeződést a kárpit felszínéhez.
A tisztítószer kiválasztásánál arra érdemes figyelni, hogy felületaktív anyag mentes, hatékony legyen, és semmilyen maradvány ne maradjon vissza belőle. Gyakran a permetextrakciós eljárás során használt tisztítószerek illatmentesek – ha az ügyfél azonban szeretné, létezik egy textilfrissítő, regeneráló szer, ami a jóérzetről gondoskodik.
Amennyiben kellemetlen szagokat, akár dohányszagot szeretnénk eltávolítani, a takarítás után egy ózonizálást érdemes beiktatni a szagok semlegesítésére. Ennek végeztével, ugyanúgy, mint a permetextrakciós takarítás után alapos szellőztetés szükséges. A műanyag felületek, műszerfal vagy sebességváltó tisztítására egy műszerfal tisztító és ápoló szer alkalmas egy tiszta mikroszálas kendővel kombinálva.
Tipp - Alaptisztítás:
1. Ideális esetben akkor végzünk nedves tisztítást, ha inkább száraz idő van – tehát télen. Nyáron a légkondicionálót csak ráerősítésként tudjuk használni a szárításhoz.
2. Az alaptisztítás késleltetésében az is segít, ha a felületeket a gépjárműben mikroszálas kendővel és felületaktív anyag mentes tisztítószerrel egyenletes áttöröljük – ezzel az eljárással a tetőablaknál is a kívánt hatást érhetjük el.
3. Bőrülések- és kormányok esetén a foltos azonnal le kellene törölnünk egy nedves kendővel és a bőrt pedig a jármű folyamatos karbantartása során rendszeresen bőrápolóval javasolt kezelni.
Ami a külső tisztításnál a rendszeres karbantartás során fontos
Magas nyomású mosók teljes mértékben alkalmasak a járművek külső tisztítására. Ahhoz, hogy hatékony lehessen ez az eljárás, az első tiszta vizes permetezés után habosító tartályos szórószár segítségével egy habtisztítót viszünk fel a felületre. Olyan termékek ajánlottak, amik kiadósak, a koncentrátumban magas a PH érték, de ennek ellenére kímélik a lakk réteget. Az anyag jó oldóképessége miatt az odaszáradt szennyeződések ellen is ajánlott.
Hogy a tisztítóhab rászáradását megakadályozzuk, oldalanként érdemes a járművet behabozni, lentről felfelé tisztítani és a végén a habot és szennyeződést tiszta vízzel leöblíteni.
A felni tisztításhoz savas és lúgos tisztítószerek a legmegfelelőbbek, melyeket a megadott hatóidőt betartva kell lemosni. Amennyiben a mosást olyan helyen végezzük, ahol betonpadló van, ott a lúgos szereket tanácsos használni, mivel a savak a betont kimarják. Figyelembe kell venni azonban, hogy a sérült alu felületek vagy az érzékeny oldtimer-felniket mindkettő, a savas és lúgos tisztítószerek is roncsolhatják – ebben az esetben speciális tisztítószert érdemes használni.
Ha sok autót kell rendszeresen karbantartani és tisztán tartani, megéri portálmosó berendezésbe invesztálni például autókereskedésekben vagy autókölcsönzőkben, hogy a külső tisztítás gyorsan és hatékonyan elvégezhető legyen.
Tipp – Külső takarítás
1. A tisztítószerek használata nem történhet erős napsütésben, mivel ellenkező esetben a szer megszárad, és a hatóidőt nem lehet betartani.
2. A melegvizes készülékek hatékonyabban működnek, mivel a hőmérsékleti tényező növeli a teljesítményt. A zsírok és olajok jobban oldódnak, és a szárítás gyorsabb.
3. A ragasztómaradványok és matricák eltávolíthatók kíméletes oldószert tartalmazó univerzális folteltávolítóval. Használat előtt tanácsos ellenőrizni egy nem feltűnő helyen, hogy a festék sértetlen marad-e.
Egy befektetés, amely megtérülhet: Mely esetekben van értelme a szárazjeges tisztításnak
A szárazjégfúvás nagyon kíméletes, hatékony eljárás. Nagy járműparkok vagy érzékeny felületű exkluzív járművek esetében érdemes befektetni a megfelelő technológiába, hogy a járműveket hatékonyan és kíméletesen előkészítsük és megtisztítsuk.
A külső tisztítás területén a szárazjég-eljárás alkalmas a gumitömítések, redők tisztítására, a céges/új autókon lévő matricák vagy ragasztómaradványok eltávolítására, vagy a tükör alatti vagy a jármű ajtóinak alján lévő gumidarabok lefolyásnyomainak eltávolítására. A kíméletes, hatékony szárazjégfúvás kiválóan alkalmas exkluzív járművek vagy klasszikus autók felnijeinek tisztítására is.
A szárazjégfúvás a belső tér tisztítására is ajánlott; a szerelvények, gombok, üléskárpitok, dobozborítások, szellőzőnyílások, szőnyegek vagy tetőkárpitok kíméletesen, hatékonyan és nedvesség nélkül tisztíthatók. Csak arra kell ügyelni, hogy alacsony nyomáson kevés csiszolóanyagot használjanak, és szükség esetén egy rázógép a 3 mm-es szárazjéggranulátumokat porszerűvé alakítsa át.
Szárazjeges tisztítás
A szárazjégfúvás hatékony részecskefúvási módszer a makacs szennyeződések eltávolítására a különböző aljzatokról. Különösen az összetett és érzékeny felületeken, a szárazjégtisztítás az autószerelő műhelyekben vagy üzemekben is bizonyított - az autók kárpittisztításától kezdve a motortér tisztításán át a klasszikus autók restaurálási munkálatáig. Ennek a technikának az előnye mindenekelőtt a maradékmentes tisztításban rejlik: nincs szennyvíz, nincsenek vegyszerek és nincsenek fúvóanyag-maradványok.