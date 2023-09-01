JÁRMŰELŐKÉSZÍTÉS ÉS TAKARÍTÁS

A járművek, különösen a kárpit nedves tisztítása idővel biztosan szükséges. Az alaptakarítást jobb minél inkább eltolni, és érdemes is. Ennek az oka: a szárítási idő hosszú és helytelen szárítással szennyeződés és penészedés fordulhat elő.

Ha a szennyeződés – mint például italfoltok vagy ételmaradék – már idővel megkötöttek és beletapadtak az anyagba, a megfelelő megoldást ezek eltávolítására a vízzel tisztító kárpittisztító jelenthet. Tisztítószeres vizet permetez a felületre majd ismét felporszívózza az anyagot. Régebbi, vagy régóta nem tisztított kárpitokat többször tanácsos átporszívózni, mert ez az eljárás minden egyes alkalommal néhány centiméterrel közelebb hozza a szennyeződést a kárpit felszínéhez.