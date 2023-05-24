A port az anyaga szerint lehet kategorizálni, például az alábbi példák alapján:

Fapor

A puhafa, keményfa vagy rétegelt lemez megmunkálása nemcsak faforgácsot, hanem finom faport is termel. Ez súlyos terhelést jelenthet a légutakra, a tüdőkre és az orrnyálkahártyára, sőt rákkeltő is lehet. A fapor levegővel keveredve gyúlékony és robbanékony, ami további kockázatot jelent.

Szilícium-dioxid por

Szilícium-dioxid por szabadul fel a levegőbe, amikor például habarcs-, beton- vagy csempeanyagokkal dolgozol. A szilícium-dioxid por mélyen behatol a légutakba, és véglegesen károsíthatja a tüdőt. Különösen veszélyesek a finom rostos részecskék, amelyek a tüdőben elakadnak, és hegesedést okoznak a tüdőszövetben (pulmonáris fibrózis).

Azbesztpor

Különös óvatossággal kell kezelni az azbesztet, amely még mindig sok meglévő épületben található. Az azbesztport rákkeltőként osztályozzák, mert az azbesztszálak nemcsak azbesztózist (a légutak és a tüdő krónikus gyulladásos betegsége) okozhatnak, hanem daganatok kialakulását is a tüdőben.

Káros építési por

Az ólom, mangán vagy kadmium által termelt mérgező por irritálhatja a légutakat vagy a bőrt, sőt, veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Ezek melléktermékei, például a hegesztés során keletkező füstök, rákkeltők vagy károsítják a belső szerveket, mint a májat, lépet és vesét.

Robbanékony por

A por robbanékony lehet, ha a levegővel találkozik, ha gyúlékony anyagból származik. Ilyenek például a szén, fa és liszt, valamint szervetlen anyagok, például magnézium és alumínium. Csak egy apró szikra, például egy elektromos csatlakozó kihúzása vagy statikus elektromosság kisülése elegendő lehet egy tűz meggyújtásához.