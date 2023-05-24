Miért fontos a munkaterületen keletkező por megfelelő eltávolítása?
A rossz láthatóság vagy a munkaeszközök kihasználatlansága csupán néhány oka lehet a munkahelyen megnövekedett por mennyiségnek. Ez nemcsak potenciális biztonsági kockázatot jelent, hanem a munkavállalók egészségét is veszélyeztetheti. Az építési porhoz köthető egészségügyi problémák az irritációtól és gyulladástól a krónikus tüdőbetegségekig és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatáig terjedhetnek. A professzionális porkezelés és eltávolítás hatékonyan biztosíthatja a biztonságosabb környezetet.
Milyen típusú építési porok léteznek?
Az építési porok biztonságos eltávolításához fontos ismerni az adott por típusát. Még a látszólag ártalmatlan porok is negatív hatással lehetnek az egészségre, vagy maradandó károkat okozhatnak, ha a levegőben lévő por koncentrációja nagyon magas. Ráadásul, ha gyúlékony anyagokkal dolgozol, az robbanékony port generálhat. A porokat veszélyességük szerint lehet osztályozni, ami a részecskék méretétől, az anyag típusától és külső formájától függ.
A durva por legalább 10 μm átmérőjű részecskékből áll. A kisebb finom por részecskék 10 μm és 0.1 μm között már elérhetik az orrot, a torkot és a légcsövet (belélegezhető vagy E por). Az alveoláris (lélegezhető) vagy A por átmérője kevesebb, mint 0.1 μm, és olyan finom, hogy eljut a mélyebb légutakba és a léghólyagocskákba is.
A port az anyaga szerint lehet kategorizálni, például az alábbi példák alapján:
Fapor
A puhafa, keményfa vagy rétegelt lemez megmunkálása nemcsak faforgácsot, hanem finom faport is termel. Ez súlyos terhelést jelenthet a légutakra, a tüdőkre és az orrnyálkahártyára, sőt rákkeltő is lehet. A fapor levegővel keveredve gyúlékony és robbanékony, ami további kockázatot jelent.
Szilícium-dioxid por
Szilícium-dioxid por szabadul fel a levegőbe, amikor például habarcs-, beton- vagy csempeanyagokkal dolgozol. A szilícium-dioxid por mélyen behatol a légutakba, és véglegesen károsíthatja a tüdőt. Különösen veszélyesek a finom rostos részecskék, amelyek a tüdőben elakadnak, és hegesedést okoznak a tüdőszövetben (pulmonáris fibrózis).
Azbesztpor
Különös óvatossággal kell kezelni az azbesztet, amely még mindig sok meglévő épületben található. Az azbesztport rákkeltőként osztályozzák, mert az azbesztszálak nemcsak azbesztózist (a légutak és a tüdő krónikus gyulladásos betegsége) okozhatnak, hanem daganatok kialakulását is a tüdőben.
Káros építési por
Az ólom, mangán vagy kadmium által termelt mérgező por irritálhatja a légutakat vagy a bőrt, sőt, veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Ezek melléktermékei, például a hegesztés során keletkező füstök, rákkeltők vagy károsítják a belső szerveket, mint a májat, lépet és vesét.
Robbanékony por
A por robbanékony lehet, ha a levegővel találkozik, ha gyúlékony anyagból származik. Ilyenek például a szén, fa és liszt, valamint szervetlen anyagok, például magnézium és alumínium. Csak egy apró szikra, például egy elektromos csatlakozó kihúzása vagy statikus elektromosság kisülése elegendő lehet egy tűz meggyújtásához.
Mit jelentenek az építőipari porosztályok: L, M és H?
Az építőipari port három osztályba sorolják: L (alacsony), M (közepes) és H (magas) az általa jelentett egészségügyi kockázat szintje alapján. Ezek a besorolások segítenek meghatározni a megfelelő takarítóberendezéseket, amelyek hatékonyan eltávolítják az építőipari port. Lényegében, minél magasabb a por potenciális egészségügyi kockázata, annál alacsonyabb a koncentrációja a beltéri levegőben. Az érvényben lévő maximálisan megengedett koncentráció (MAC) értékek, amelyek mg/m³-ben vannak megadva, betartásához a porszívó szűrő teljesítményének és légáramlási sebességének magasabb szintűnek kell lennie, ha a MAC érték alacsonyabb.
Az L osztályú porszívók alkalmasak alacsony kockázatú építőipari porok, például mész- vagy gipszpor tisztítására. Ezek a porszívók megfelelő szűrőteljesítménnyel rendelkeznek, és nem szükségesek speciális irányelvek a por ártalmatlanítására. Ezzel szemben az M és H osztályú porszívók szükségesek a közepesen és magasan veszélyes porok, például fa- vagy betonpor, azbesztpor, ólompór, vagy baktériumokat tartalmazó porok eltávolításához. Ezek a biztonsági porszívók speciális tervezési követelményekkel bírnak, például figyelemmel kísérik a légáramlást, és figyelmeztetik a felhasználókat, amikor a szívóteljesítmény csökken. Ezen kívül megfelelő szűrőket kell használni a por keletkezésének megakadályozására az eltávolítás, tárolás és ártalmatlanítás során, és a berendezést megfelelően le kell zárni a hatékonyság biztosítása érdekében.
Porosztály
L
Max. expozíciós határ
≤ 1.0 %
Megfelelő
- Porok, amelyek MAC értéke > 1 mg/m³
Felhasználási esetek
- Mészpor
- Gipszpor
Porosztály
M
Max. expozíciós határ
< 0.1 %
Megfelelő
- Porok, amelyek MAC értéke > 1 mg/m³
- Fa por max. 1200 W/50 l
Felhasználási esetek
- Fa por (bükk, magnólia)
- Festékpor
- Kerámia por
- Műanyag por
Porosztály
H
Max. expozíciós határ
< 0.005 %
Megfelelő
- Porok, amelyek MAC értéke > 0.1 mg/m³
- Karcinogén por (Az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzéséről szóló rendelet (COSHH) 2002)
- Patogén porok
Felhasználási esetek
- Karcinogén por (ólom, szén, kobalt, nikkel, kátrány, réz, kadmium stb.)
- Penész, baktériumok
- Kórokozók
- Formaldehid
Porosztály
További követelmény az azbesztre
Max. expozíciós határ
< 0.005 %
Megfelelő
- Azbesztet tartalmazó por
Felhasználási esetek
- Azbesztpor elektromos fűtőberendezésekből vagy tűzvédelmi falakból
Porosztály
Robbanásveszélyes por (ATEX zóna 22)
Max. expozíciós határ
Az L, M és H osztályokhoz hasonlóan, további követelményekkel
Megfelelő
- Robbanásveszélyes porok zónájának 22-es osztályai
Felhasználási esetek
- Papírpor
- Lisztpor
Mely iparágak és foglalkozások hordoznak fokozott porexpozíciós kockázatot?
A porexpozíció számos iparágban problémát jelent, különösen a pékségekben, az építőiparban, kőbányászatban, gyártásban, raktározásban és mezőgazdaságban. Az újrahasznosító anyagok is újabb munkavállalói csoportokat hoztak kapcsolatba a káros porokkal.
Irányelvek a por ellenőrzésére és az építési munka utáni por eltávolítására
Legyen szó építkezésről, fémfeldolgozó üzemről vagy asztalos munkáról, a mindennapi vágás, fűrészelés, csiszolás és marás por keletkezéséhez vezet. Ezt a porosodást mindig ellenőrizni kell. A jó hír az, hogy az építési por eltávolítása hatékonyan és biztonságosan elvégezhető. Ennek ellenére létfontosságú a por kontrollálása az építkezés során, a munkaterület pormentességének fenntartása érdekében a munka kezdetétől a befejezéséig. Az építési por mennyiségét csökkenteni kell, de ha keletkezik, nem szabad hagyni, hogy elterjedjen. További óvintézkedések, például védőruházat és légzőmaszkok viselése ajánlott a munkavállalók egészségének védelme érdekében.
Első lépés: a porcsökkentő óvintézkedések megtétele
- Értékeld a por expozíciót
Ha por keletkezik a munkahelyeden, kockázatértékelést kell végezned a munka megkezdése előtt. Ellenőrizd a HSE által megadott különböző porok jogilag meghatározott munkahelyi expozíciós határértékeit (WEL), és mérd meg a por expozíciót a munkahelyeden. Néha szükség lehet levegőmintát venni a por expozíció szintjének meghatározásához.
- Korlátozd a por keletkezését okozó anyagok és eljárások használatát
Könnyebb megelőzni a port, mint eltávolítani azt. Ha lehetséges, válassz olyan anyagokat, amelyek a lehető legkevesebb port generálják. Például a granulátumok, nedves nyersanyagok vagy késztermékek, mint a habarcs. Ha lehetséges, használj nedves vagy párás feldolgozást, szilícium-dioxid-mentes csiszolóanyagot és kevésbé teljesítményigényes szerszámokat.
- Képzés és megelőzés biztosítása
A por egészségügyi hatásai a munkavállalókra gyakran észrevétlenek maradnak, így a képzés kulcsfontosságú a biztonságos porkezelési gyakorlatok népszerűsítésében a munkahelyen. Továbbá, a rendszeres orvosi ellenőrzések, amelyeket céges vagy külső orvosok végeznek, nagyon ajánlottak a munkavállalók jólétének figyelemmel kísérésére és fenntartására.
- Munkafolyamatok megszervezése
A munkahelyet úgy kell megtervezni, hogy azt gyorsan és alaposan lehessen tisztítani, mivel ez segít csökkenteni a por mennyiségét. A munkavállalók gyorsan eltávolíthatják az építési port porszívókkal. Fontold meg a fix takarítási ütemtervek és higiéniai szabályok bevezetését. A munkavállalók mosási és zuhanyzási lehetőségeinek biztosítása szintén jó opciónak számít.
- Viselj védőruházatot
A személyi védőfelszerelés (PPE) viselése – különösen légzőmaszkok, védőszemüvegek és kesztyűk – erősen ajánlott, és gyakran kötelező a porintenzív feladatokhoz. A védőruházatot külön kell mosni és tárolni a normál munkaruháktól. A munkavállalóknak megfelelő képzést is kell kapniuk a PPE és RPE helyes használatáról.
Munkabiztonság az építkezéseken
Minden munkaterületnek megvannak a maga egyedi veszélyei – legyenek azok fizikai vagy pszichológiai jellegűek. Az építőiparban azonban a munkabiztonság kiemelten fontos szerepet játszik, hiszen a statisztikák szerint itt majdnem kétszer olyan magas az esély a balesetekre, mint más munkahelyeken. A munkabiztonság az építőiparban magában foglalja a megfelelő karbantartást és az ezzel járó munkahelyi tisztítást is.
6. Pormentes tárolás
A pormentes tárolás érdekében a port generáló anyagokat zárt tárolókban vagy zsákokban kell tárolni. A porkibocsátást a legjobb azonnal eltávolítani, lehetőleg porszívó készülék tartályán keresztül.
7. Az eszközök ellenőrzése és karbantartása
A por kontrollálásához az építkezéseken és más munkahelyeken rendszeresen ellenőrizni kell a tisztítóberendezések szívóerejét és szűrőteljesítményét. Az elszívórendszereket, mint például a műhelyekben, gyárakban vagy építkezéseken található kipufogó szellőzőrendszereket, professzionális módon kell telepíteni és karbantartani.
Második lépés: Az építkezési por eltávolítása következetes tisztítással
8. A munkahely kiporszívózása
Az építkezési por eltávolításakor az elszívás nélkülözhetetlen. A por felverődésének elkerülése érdekében mindig közvetlenül ott kell elvégezni az elszívást, ahol keletkezik. Az elszívó egységet a lehető legközelebb kell elhelyezni a porforráshoz és a por mozgási irányához. Ha nem lehet a keletkező port azonnal összegyűjteni, használj mobil porleválasztókat, elszívórendszereket, porszívókat vagy légtisztítókat.
Elszívó egységek
A fűrészeléshez, csiszoláshoz vagy maráshoz használt kézi gépek könnyedén csatlakoztathatók az elszívó egységhez egy automata indítós mechanizmusú aljzaton keresztül. Ez a nagyszerű funkció lehetővé teszi, hogy az elszívórendszer azonnal bekapcsoljon, amikor a gép indul, így egyszerűsítve a folyamatot és csökkentve a por belélegzésének kockázatát.
Porszívók és szűrők különböző porkategóriákhoz
A porszívók alkalmassága a por eltávolítására az ipartól, munkafolyamatoktól és a por mennyiségétől függ. Példák lehetnek a száraz-nedves porszívók, építési porelszívók, robbanásbiztos porszívók Zone 22-hez, valamint M és H osztályú porszívók. Ezeknek az eszközöknek változó szintű szívóerejük és szűrőteljesítményük van. Amikor azbesztport ártalmatlanítunk, különleges műszaki követelményeknek kell megfelelni, például H osztályúnak kell lennie, és jóváhagyottnak kell lennie az azbesztpor eltávolítására. Ezenkívül az építési robbanó porok eltávolítására használt porszívóknak meg kell felelniük a speciális jogi előírásoknak, beleértve az ATEX tanúsítványt és az egyes veszélyzónákra (20-22 zónák) vonatkozó besorolást.
Az ipari porszívókban a lapos redős szűrők nagyon népszerűek, mert viszonylag nagy szűrőfelületet kínálnak kompakt térben. Ezek a szűrők általában nanobevonatú papírból vagy tartós műanyagokból készülnek, mint például a PES (polietér-szulfon). A PES szűrők különösen robusztusak, ellenállnak a nedvességnek és még a folyékony szennyeződéseknek is, így jobbak a papírszűrőknél.
Az üvegszálas anyagokat gyakran használják H-osztályú porszívókban, bár ezek a szűrők nem moshatók. Azonban a modern H-osztályú biztonsági porszívók most már PTFE (politetrafluoretilén) szűrőket használnak, amelyek moshatók és légrobbanással tisztíthatók, és kidobásuk is jelentősen könnyebb.
9. Padlók tisztítása
Ahhoz, hogy valóban pormentes munkakörnyezetet érj el, fontos biztosítani, hogy amint az építési por leülepszik a padlón, ne csak megint felkavarjuk vagy toljuk körbe azt. A porszívók mellett használhatók seprő- és porszívó-seprő gépek is az építési por eltávolítására és a pormentes munkakörnyezet biztosítására. Ha az építési por éjszaka leülepszik a padlón, azt javasoljuk, hogy a munkakezdés előtt, reggel tisztítsd meg a padlót. Kis területek tisztításához kézi seprőgépek használata ajánlott. Nagyobb területekhez elektromos motorral működő tolható seprőgépek javasoltak. Nagyon nagy területek könnyen tisztíthatók önjáró seprőgépekkel. A kefe típusa jelentős hatással van az eredményre is. A gépek puha fő seprőhengere nagyon finom és sűrű sörtékkel a legjobbak a finom por összegyűjtésére.
A seprőgép hatékony szűrőrendszere is biztosítja a tiszta kipufogó levegőt, megakadályozva a további szennyeződéseket a levegőben. A seprőhenger által felkavart port egy szívóturbina szívja fel és egy megfelelő szűrőben választja szét. A szűrő anyaga lehet papír, poliészter vagy gyapjú. Nagy mennyiségű por tisztítása során a szűrőknek vagy manuálisan, vagy ha rendelkezésre áll, automatikus szűrőtisztító rendszerrel kell tisztítaniuk, hogy hosszabb élettartamot biztosítsanak.
Tipp – Használj jelöléseket a segítséghez:
A padló jelölései segítenek megbecsülni a por felhalmozódását, és jelezhetik, hogy azonnali tisztítás szükséges-e.
10. Fontos: Ne használj sűrített levegőt
A gépekről, szerszámokról vagy ruházatról történő építkezési por kifújása sűrített levegővel csábító lehet, pedig még ha a por eltűnik is pillanatnyilag, valójában nem tisztul meg a terület. A por kifújása csak felkavarja a levegőbe, de nem távolítja el. Ugyanezen okból az egyszerű seprűs padlósöprést is el kell kerülni.
Fapor eltávolítása és faforgács kiszívása
A faforgácson kívül a fa feldolgozása során, például fűrészelés, fúrás, csiszolás során finom fapor is keletkezik. A faporral való érintkezés negatív hatásokat okozhat mind a légzőrendszerre, mind a bőrre nézve, valamint allergiás reakciókat is okozhat. Ráadásul a fapor keveredése a levegővel robbanásveszélyes keveréket okozhat. A fa megmunkálásának biztonságos környezete érdekében, minimalizáld a port és a veszélyeket, megfelelő módszereket kell alkalmazni a forgácsok és por kiszívására. Ipari vákuumok és porelszívók gyakran használtak erre a célra, az adott felhasználási területnek megfelelő szűrő típusa szerint.
Azbeszt eltávolítása
Az azbesztet évtizedekig tonnaszámra használták az építőiparban. Az azbeszt belélegzésével járó egészségi kockázatok miatt azonban az azbeszt minden típusának importja, forgalmazása és használata 2005 óta tilos Magyarországon. Ennek ellenére az azbeszt veszélyei ma is kihívást jelentenek a szakosodott cégek számára, mivel az építőanyagokban még mindig előfordulhat az azbesztfelújítás vagy bontás során régi épületeken.
Fémszilánkok és fémpor kiszívása
A fémmegmunkálás során, legyen az automatizált gyártás vagy kézi megmunkálás, elkerülhetetlen a fémszilánkok keletkezése. Azonban a durva fémszilánkok felhalmozódása károsíthatja a drága gyártógépeket, és idővel rontják a termékek minőségét. Ezenkívül, ha a hűtőfolyadék maradványokkal keverednek, csúszós felületeket hozhatnak létre, növelve a balesetveszélyt. A dolgozók biztonságának biztosítása és a gyártási infrastruktúra védelme érdekében kritikus fontosságú a fémszilánkok rendszeres eltávolítása a munkahelyi környezetből. Hatékony elszívórendszereket vagy porszívókat kell használni, amelyek képesek kezelni a fémporokat, felszerelve a megfelelő kiegészítőkkel a hatékony és alapos tisztításhoz.
Az építkezési por eltávolítása a törvény szerint
Az építkezési por maximális munkahelyi expozíciós határértékét (WEL) általában a jogszabályok szabályozzák, de ez országonként változhat. Annak érdekében, hogy a levegőben lévő építési por megadott maximális mennyisége ne legyen meghaladva, a porszívóknak és a szűrőrendszereknek meg kell felelniük a megfelelő követelményeknek. Ez függ a por típusától is. Ezért gondosan át kell tekinteni az érvényes szabályokat minden egyes alkalmazási esetben annak érdekében, hogy biztosítsa a portól védett és egészséges munkakörnyezetet.