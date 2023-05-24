Szárazjeges tisztítás autószerelő műhelyekben

Miért használjunk szárazjeget a műhelyekben?

A piszkos autóalkatrészek, szerszámok és gépek tisztítása általában nehéz munka, és gyakran sok extra szennyeződést generál. Ennek az az oka, hogy az olyan módszerek, mint például a homokfúvás, szóróanyagot: homokot és üveggranulátumot hagynak maguk után. Gyakran előfordul, hogy az alkatrészek tisztítása után még mindig van mit takarítani.

Ennek fényében a szárazjég használata számos előnnyel jár az autószerelő műhelyek és karbantartók számára. Elsősorban mivel a szárazjeges tisztítás gond nélkül alkalmazható minden olyan helyzetben, ahol tilos a víz használata. Ez különösen igaz az érzékeny járműelektronikára vagy az értékes veterán autók karosszériájára. Így megelőzhetők a vízzel való tisztítás okozta esetleges károsodások a kényes elektronikában, az alkatrészek megvédhetők a maró vegyszerektől, a mechanikus szerszámok megóvhatók, és a makacs lerakódások maradék nélkül eltávolíthatók.

A szárazjeges tisztítás még olyan feladatokra is megoldást nyújt, amelyek megoldása korábban lehetetlen volt, vagy amelyek csak nagy időveszteséggel voltak elvégezhetők. Ez a módszer nemcsak a rágógumi-maradványokat és a zsírfoltokat távolítja el, de a műszerfalakat és a motorok belsejét is makulátlanul tisztítja.