Szárazjeges tisztítás autószerelő műhelyekben
A szárazjégfúvás egy hatékony részecskeszórásos eljárás makacs szennyeződések eltávolítására számos különböző anyagról. A szárazjeges tisztítás autóipari szervizekben vagy javítóműhelyekben is bizonyított, különösen összetett és kényes felületeken – az autók kárpitozásának tisztításától kezdve a motortér tisztításán át a veterán autók restaurálási munkálataiig. Ennek a technológiának a fő előnye, hogy maradványok, például szennyezett víz, vegyszerek vagy szóróanyag-maradványok hátrahagyása nélkül tisztít.
Szárazjég a kényes felületek: motortér, karosszéria vagy autóbelső tisztításához
Miért használjunk szárazjeget a műhelyekben?
A piszkos autóalkatrészek, szerszámok és gépek tisztítása általában nehéz munka, és gyakran sok extra szennyeződést generál. Ennek az az oka, hogy az olyan módszerek, mint például a homokfúvás, szóróanyagot: homokot és üveggranulátumot hagynak maguk után. Gyakran előfordul, hogy az alkatrészek tisztítása után még mindig van mit takarítani.
Ennek fényében a szárazjég használata számos előnnyel jár az autószerelő műhelyek és karbantartók számára. Elsősorban mivel a szárazjeges tisztítás gond nélkül alkalmazható minden olyan helyzetben, ahol tilos a víz használata. Ez különösen igaz az érzékeny járműelektronikára vagy az értékes veterán autók karosszériájára. Így megelőzhetők a vízzel való tisztítás okozta esetleges károsodások a kényes elektronikában, az alkatrészek megvédhetők a maró vegyszerektől, a mechanikus szerszámok megóvhatók, és a makacs lerakódások maradék nélkül eltávolíthatók.
A szárazjeges tisztítás még olyan feladatokra is megoldást nyújt, amelyek megoldása korábban lehetetlen volt, vagy amelyek csak nagy időveszteséggel voltak elvégezhetők. Ez a módszer nemcsak a rágógumi-maradványokat és a zsírfoltokat távolítja el, de a műszerfalakat és a motorok belsejét is makulátlanul tisztítja.
Minden területet megtisztít
A szárazjeges tisztítás számos területen alkalmazható. A szárazjégfúvókkal eltávolíthatók a lakkok és festékek, olajok, zsírok, kátrány, bitumen, tinta, gyanta, ragasztók, viasz, szilikon- és gumimaradványok, rágógumi, valamint különféle felületek szennyező bevonatainak széles skálája. Megoldható vele a régi lakkrétegek rétegenkénti eltávolítása is a lakkozott felületekről. Ezen felül számos további felhasználási lehetősége van ennek a tisztítási módszernek a járműveken.
Szárazjeges tisztítás a motortérben és a karosszérián:
Fém alkatrészek
Motor, alváz, felnik, illesztések, menetek, szerszámok, emelőállványok
Gumi alkatrészek
Tömlők, fogantyúk, tömítések, kipufogótartó konzolok
Elektronikus alkatrészek
Szárazjeges tisztítás a járművek belső terében:
Textíliák és műanyagok a járművek belsejében: ülések, padlószőnyegek, tetőkárpitok, kartámaszok, szellőzők, műszerfalak, pedálok
Hogyan működik a szárazjégfúvás?
A szárazjégfúvás egy részecskeszórásos eljárás, amely szárazjégpelletet használ szóróanyagként. A legtöbb más fúvóanyaggal ellentétben, amelyek a munkafolyamat teljes időtartama alatt megőrzik szilárd állapotukat, a fagyasztott szén-dioxid (a szárazjég) azonnal szén-dioxid-gázzá szublimál, amikor a felületre csapódik. Ez azt jelenti, hogy nem keletkeznek szóróanyag-maradványok, így ez a technológia széleskörű felhasználási lehetőségeket kínál.
Szárazjégpelletek gyártása
A felhasznált szárazjégpelletnek frissnek kell lennie, különben a tisztítási teljesítmény gyengébb lesz, és a pellet gázzá szublimál. A szárazjégpelletek még megfelelő hűtőládákban is csak néhány napig tárolhatók.
A szárazjégpelleteket korábban nagy hidraulikus présgépekben, úgynevezett pelletáló gépekben állították elő, és megrendelésre szállították. Ez általában nagy ráfordítást igényel és költséges, különösen kis mennyiségek esetében. Ezért nem elterjedt a szárazjeges tisztítás, pedig nagyon hatékony munkavégzést tesz lehetővé.
Azonban már kapható olyan gép, ami szárazjeget állít elő műhelyben történő felhasználáshoz – és éppen csak annyit, amennyire a tisztítás során szükség van. Ehhez mindössze két dologra van szükség: nyersanyagként folyékony szén-dioxidra, amely palackokban veszteség nélkül tárolható, valamint sűrítettlevegő-ellátásra vagy egy kompakt kompresszorra.
A szárazjeges tisztítás folyamata és hatása
1. A szárazjégpellet – szilárd, –79°C hőmérsékletű szén-dioxid – nagy sebességgel, 150 m/s-mal csapódik a felületre. Mint minden más szórási eljárás esetében, a felgyorsított részecskék itt is veszítenek mozgási energiájukból, amikor a felületre csapódnak. Mohs-keménysége körülbelül megegyezik a gipsz keménységével.
2. Amikor a –79°C-os mikrokristályos jégszemcsék az eltávolítandó szennyeződésre vagy felületre csapódnak, a hőmérsékletkülönbség/megszakított hűtés és a mozgási energia hatására a szennyeződés törékennyé és rideggé válik, és széttöredezik. Ez megkönnyíti a szennyeződés későbbi eltávolítását.
3. Az ezt követő részecskék azután behatolnak a lerakódott szennyeződés és a felvitt festék repedéseibe, és ott szilárd állapotból gáz-halmazállapotúvá szublimálnak. Ez négyszázszoros térfogatnövekedéssel jár, és a szennyeződés mikroszkopikus méretűvé porlasztódik.
A szárazjeges tisztítás előnyei
Mivel a szárazjeges tisztítók vegyszer nélkül dolgoznak, nincs szükség a szennyezett víz ártalmatlanítására; nem keletkeznek szóróanyag-maradványok sem. A különösen kényes felületek tisztítása minimális erőfeszítéssel is elvégezhető.
- Nincs maradvány: a szárazjégfúvók használata után nincs szükség szennyvíz, vegyszerek vagy szóróanyag-maradványok ártalmatlanítására. Csak a szétporlasztott anyagok maradnak vissza. Ezeket az anyagokat mennyiségtől és összetételtől függően vagy sűrített levegővel kell lefújni, vagy porszívóval felszívni.
- Tisztítás előkészítés nélkül: a járműalkatrészeket tisztítás előtt nem kell fáradságos munkával szétszerelni. A pellet könnyen eljut a legkisebb zugokba is.
- A szárazjéggel történő gyors és hatékony tisztítással időt lehet megtakarítani.
- Környezetbarát tisztítás vegyszerek vagy szóróanyagok hozzáadása nélkül.
- A felületek nem károsodnak.
Megfelelő munkavédelem az autószerelő műhelyekben szárazjéggel végzett munka során
A szárazjeges tisztítók hangereje nem elhanyagolható, működési paraméterektől függően 75 dB(A) és 125 dB(A) között változik. Ezért a felhasználóknak hallásvédőt kell viselniük. A szárazjég érintése a nagyon alacsony hőmérséklet miatt bőrsérülést okozhat. A felhasználók biztonsága érdekében ezért overall, védőszemüveg vagy látásvédővel ellátott sisak és kesztyű viselete szükséges. A szén-dioxid küszöbértéke 0,5 térfogatszázalék, ami nem okoz problémát beltérben vagy üzemi padlókon. Zárt helyiségekben vagy homokszóró kabinokban azonban elengedhetetlen a szén-dioxid-érzékelővel ellátott szellőzőrendszer vagy légzőmaszk használata.