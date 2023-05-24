Szárazjeges tisztítás autószerelő műhelyekben

A szárazjégfúvás egy hatékony részecskeszórásos eljárás makacs szennyeződések eltávolítására számos különböző anyagról. A szárazjeges tisztítás autóipari szervizekben vagy javítóműhelyekben is bizonyított, különösen összetett és kényes felületeken – az autók kárpitozásának tisztításától kezdve a motortér tisztításán át a veterán autók restaurálási munkálataiig. Ennek a technológiának a fő előnye, hogy maradványok, például szennyezett víz, vegyszerek vagy szóróanyag-maradványok hátrahagyása nélkül tisztít.

Műhelytisztítás Kärcher eszközökkel

Szárazjég a kényes felületek: motortér, karosszéria vagy autóbelső tisztításához

Miért használjunk szárazjeget a műhelyekben?

A piszkos autóalkatrészek, szerszámok és gépek tisztítása általában nehéz munka, és gyakran sok extra szennyeződést generál. Ennek az az oka, hogy az olyan módszerek, mint például a homokfúvás, szóróanyagot: homokot és üveggranulátumot hagynak maguk után. Gyakran előfordul, hogy az alkatrészek tisztítása után még mindig van mit takarítani.

Ennek fényében a szárazjég használata számos előnnyel jár az autószerelő műhelyek és karbantartók számára. Elsősorban mivel a szárazjeges tisztítás gond nélkül alkalmazható minden olyan helyzetben, ahol tilos a víz használata. Ez különösen igaz az érzékeny járműelektronikára vagy az értékes veterán autók karosszériájára. Így megelőzhetők a vízzel való tisztítás okozta esetleges károsodások a kényes elektronikában, az alkatrészek megvédhetők a maró vegyszerektől, a mechanikus szerszámok megóvhatók, és a makacs lerakódások maradék nélkül eltávolíthatók.

A szárazjeges tisztítás még olyan feladatokra is megoldást nyújt, amelyek megoldása korábban lehetetlen volt, vagy amelyek csak nagy időveszteséggel voltak elvégezhetők. Ez a módszer nemcsak a rágógumi-maradványokat és a zsírfoltokat távolítja el, de a műszerfalakat és a motorok belsejét is makulátlanul tisztítja.

Kärcher: Szárazjeges tisztítás műhelyekben

Minden területet megtisztít

A szárazjeges tisztítás számos területen alkalmazható. A szárazjégfúvókkal eltávolíthatók a lakkok és festékek, olajok, zsírok, kátrány, bitumen, tinta, gyanta, ragasztók, viasz, szilikon- és gumimaradványok, rágógumi, valamint különféle felületek szennyező bevonatainak széles skálája. Megoldható vele a régi lakkrétegek rétegenkénti eltávolítása is a lakkozott felületekről. Ezen felül számos további felhasználási lehetősége van ennek a tisztítási módszernek a járműveken.

Szárazjeges tisztítás a motortérben és a karosszérián:

Fém alkatrészek tisztítása Kärcher szárazjeges megoldással

Fém alkatrészek

Motor, alváz, felnik, illesztések, menetek, szerszámok, emelőállványok

Gumi alkatrészek Kärcher szárazjéggel

Gumi alkatrészek

Tömlők, fogantyúk, tömítések, kipufogótartó konzolok

Elektronikus alkatrészek Kärcher szárazjeges tisztítóval

Elektronikus alkatrészek

Szárazjeges tisztítás a járművek belső terében:

Kärcher: Szárazjeges tisztítás a járművek belsejében
Kärcher: Ülések tisztítása szárazjeges megoldással

Textíliák és műanyagok a járművek belsejében: ülések, padlószőnyegek, tetőkárpitok, kartámaszok, szellőzők, műszerfalak, pedálok

Hogyan működik a szárazjégfúvás?

A szárazjégfúvás egy részecskeszórásos eljárás, amely szárazjégpelletet használ szóróanyagként. A legtöbb más fúvóanyaggal ellentétben, amelyek a munkafolyamat teljes időtartama alatt megőrzik szilárd állapotukat, a fagyasztott szén-dioxid (a szárazjég) azonnal szén-dioxid-gázzá szublimál, amikor a felületre csapódik. Ez azt jelenti, hogy nem keletkeznek szóróanyag-maradványok, így ez a technológia széleskörű felhasználási lehetőségeket kínál.

A szárazjégfúvás menete

Szárazjégpelletek gyártása

A felhasznált szárazjégpelletnek frissnek kell lennie, különben a tisztítási teljesítmény gyengébb lesz, és a pellet gázzá szublimál. A szárazjégpelletek még megfelelő hűtőládákban is csak néhány napig tárolhatók.

A szárazjégpelleteket korábban nagy hidraulikus présgépekben, úgynevezett pelletáló gépekben állították elő, és megrendelésre szállították. Ez általában nagy ráfordítást igényel és költséges, különösen kis mennyiségek esetében. Ezért nem elterjedt a szárazjeges tisztítás, pedig nagyon hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

Azonban már kapható olyan gép, ami szárazjeget állít elő műhelyben történő felhasználáshoz – és éppen csak annyit, amennyire a tisztítás során szükség van. Ehhez mindössze két dologra van szükség: nyersanyagként folyékony szén-dioxidra, amely palackokban veszteség nélkül tárolható, valamint sűrítettlevegő-ellátásra vagy egy kompakt kompresszorra.

Szárazjégpelletek gyártása

A szárazjeges tisztítás folyamata és hatása

1. A szárazjégpellet – szilárd, –79°C hőmérsékletű szén-dioxid – nagy sebességgel, 150 m/s-mal csapódik a felületre. Mint minden más szórási eljárás esetében, a felgyorsított részecskék itt is veszítenek mozgási energiájukból, amikor a felületre csapódnak. Mohs-keménysége körülbelül megegyezik a gipsz keménységével.

2. Amikor a –79°C-os mikrokristályos jégszemcsék az eltávolítandó szennyeződésre vagy felületre csapódnak, a hőmérsékletkülönbség/megszakított hűtés és a mozgási energia hatására a szennyeződés törékennyé és rideggé válik, és széttöredezik. Ez megkönnyíti a szennyeződés későbbi eltávolítását.

3. Az ezt követő részecskék azután behatolnak a lerakódott szennyeződés és a felvitt festék repedéseibe, és ott szilárd állapotból gáz-halmazállapotúvá szublimálnak. Ez négyszázszoros térfogatnövekedéssel jár, és a szennyeződés mikroszkopikus méretűvé porlasztódik.

A szárazjeges tisztítás előnyei

Mivel a szárazjeges tisztítók vegyszer nélkül dolgoznak, nincs szükség a szennyezett víz ártalmatlanítására; nem keletkeznek szóróanyag-maradványok sem. A különösen kényes felületek tisztítása minimális erőfeszítéssel is elvégezhető.

  • Nincs maradvány: a szárazjégfúvók használata után nincs szükség szennyvíz, vegyszerek vagy szóróanyag-maradványok ártalmatlanítására. Csak a szétporlasztott anyagok maradnak vissza. Ezeket az anyagokat mennyiségtől és összetételtől függően vagy sűrített levegővel kell lefújni, vagy porszívóval felszívni.
  • Tisztítás előkészítés nélkül: a járműalkatrészeket tisztítás előtt nem kell fáradságos munkával szétszerelni. A pellet könnyen eljut a legkisebb zugokba is.
  • A szárazjéggel történő gyors és hatékony tisztítással időt lehet megtakarítani.
  • Környezetbarát tisztítás vegyszerek vagy szóróanyagok hozzáadása nélkül.
  • A felületek nem károsodnak.

Megfelelő munkavédelem az autószerelő műhelyekben szárazjéggel végzett munka során

A szárazjeges tisztítók hangereje nem elhanyagolható, működési paraméterektől függően 75 dB(A) és 125 dB(A) között változik. Ezért a felhasználóknak hallásvédőt kell viselniük. A szárazjég érintése a nagyon alacsony hőmérséklet miatt bőrsérülést okozhat. A felhasználók biztonsága érdekében ezért overall, védőszemüveg vagy látásvédővel ellátott sisak és kesztyű viselete szükséges. A szén-dioxid küszöbértéke 0,5 térfogatszázalék, ami nem okoz problémát beltérben vagy üzemi padlókon. Zárt helyiségekben vagy homokszóró kabinokban azonban elengedhetetlen a szén-dioxid-érzékelővel ellátott szellőzőrendszer vagy légzőmaszk használata.

Munkavédelem szárazjeges tisztításkor

GYIK:

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tisztítás sokkal könnyebb és gyorsabb frissen gyártott szárazjégpellettel. Szárazjeges tisztítás során ezért rendkívül fontos a lehető legfrissebb szárazjég használata. A több napos szárazjég veszít a sűrűségéből, és ezért tisztítási teljesítménye alacsonyabb. Következésképp egy adott terület tisztításához több szárazjégre van szükség, miközben a szárazjég folyamatosan szublimál is. Ez azt jelenti, hogy például 100 kg szárazjégpelletből a nap végére körülbelül 92 kg marad.

  • Nincsenek veszélyes szerek: A szárazjeges tisztítás során nincs szükség mérgező vegyi anyagok vagy a környezetre káros oldószerek használatára. Ez azt jelenti, hogy nem keletkeznek mérgező vagy veszélyes gőzök, és a személyzetet nem fenyegeti egészségügyi kockázat az egészségre veszélyes, ártalmas anyagok használata miatt.

  • Könnyű ártalmatlanítás: A szárazjeges tisztítás nem hagy maga után szóróanyagot. A fellazított szennyeződés a padlóra hullik, és felsöpörhető. Az egyetlen anyag, amelyet meg kell semmisíteni, a keletkezett szennyeződés. Ezzel szemben vegyszerek és oldószerek használata esetén mérgező hulladék marad fenn, és ezt fáradságos folyamat során kell ártalmatlanítani.

  • Nincs másodlagos hulladék: Homok- vagy szódabikarbóna-fúvás, illetve vízsugár használata esetén a fúvóanyag maga is veszélyes hulladékká válhat, ha veszélyes szennyeződések eltávolítására használják. Igen nagy mennyiségű másodlagos hulladék keletkezik, és ezt bizonyos esetekben igen időigényes és költséges folyamat során kell ártalmatlanítani.

  • Szén-dioxid-termelés: A szén-dioxid más ipari feldolgozási módszerek melléktermékeként keletkezik. Például szén-dioxid keletkezik az ammónia- és metanolszintézis során végzett szén-dioxid-mosás alkalmával. A felhasznált szén-dioxid nagy része szén-dioxid nyersgázból származik, amely hulladékgázként keletkezik a kőolaj és a földgáz kémiai feldolgozási módszerei során. Emellett keletkezik az erőművekben végzett égetési vagy erjesztési folyamatok során is. Ezért az iparosodott országokban a szén-dioxidot már nem állítják elő célzottan, a fosszilis tüzelőanyagokat pedig már nem kizárólag szén-dioxid előállítása céljából égetik el.

A szárazjeges tisztításhoz a következő védőfelszerelésekre van szükség:

  • Hallásvédő: a szárazjeges tisztítás során keletkező zajszint jóval 85 dB(A) felett van.
  • Kesztyű: a kezek védelme érdekében ajánlott kesztyűt viselni, hogy megvédje a kezeket a szárazjégpellet okozta fagyási sérüléstől.
  • Védőszemüveg: a felhasználóknak ajánlott védőszemüveget viselniük, hogy megvédjék szemüket az apró, repülő részecskéktől. Javasolt továbbá egy teljes fejvédő rendszer viselése, amely sisakból, védőszemüvegből és hallásvédőből áll.
  • Légzésvédő maszk: a porfelhalmozódás mértékétől és a keletkező szén-dioxid-koncentrációtól függően vékony vagy akár vastag légzésvédő maszk viselése is szükséges lehet.
  • Szén-dioxid-érzékelő: a szárazjeges tisztítást végző személyzet tagjainak a levegő szén-dioxid-koncentrációjának megállapítása céljából személyi szén-dioxid-érzékelőt kell viselniük. Ez az érzékelő riaszt, amint a kritikus koncentráció elérte a határértéket.

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Kärcher IB 7/40 Adv szárazjeges tisztító

IB 7/40 Adv szárazjeges tisztító

Kärcher IB 10/8 L2P szárazjeges tisztító

IB 10/8 L2P szárazjeges tisztító

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