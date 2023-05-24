Terméskő homlokzatok megfelelő tisztítása
Bár a terméskő homlokzatok szépségét már évszázadok óta ünneplik, a tisztításuk művészete kissé bonyolult lehet. Mielőtt egy terméskő homlokzatot vagy teraszt tisztítanánk, először meg kell határozni az anyagot, amellyel dolgozunk, valamint a homlokzat vagy terasz általános állapotát. Fontos továbbá a szennyeződés mértékének és típusainak felmérése is. Ezen elemzés alapján meghatározható, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, és ennek megfelelően kell alkalmazni a tisztítási módszereket. Míg egy típusú kő esetében a magasnyomású mosás lehet előnyös, más esetben az alacsony nyomású szemcseszórás lehet a megfelelőbb választás.
Terméskő homlokzatok: előnyök és hátrányok
A terméskő az egyik legrégebbi és legtartósabb építőanyag az építészetben. Az évszázadok során használták tekintélyes épületek, például kastélyok és katedrálisok építésére, valamint a brit vidéken található hagyományos kőházaknál is. Azonban az időjárás és a környezetszennyezés nyomot hagy rajtuk az évek során. Gyakran előfordul, hogy a kőfelületek porlerakódások és kipufogógázok miatt szürkévé vagy feketévé válnak. Idővel mohával, algákkal vagy zuzmóval is benőhetnek.
A terméskő homlokzatok tisztításakor különbséget kell tenni a savérzékeny változatok, például márvány, dolomit, travertin, Jura és más mészköves terméskövek, valamint a saválló változatok, például gránit és pala között. A szennyeződés típusa és a szennyeződés mértéke szintén meghatározó szerepet játszik a megfelelő tisztítási technika kiválasztásában.
Mire figyelj a terméskő tisztításakor
A tisztításra való felkészülés során először meg kell vizsgálni a kő homlokzatot az esetleges meglévő sérülések szempontjából. Ha lyukak láthatók, a laza részeket el kell távolítani, majd mészbázisú habarccsal ki kell tölteni a lyukakat. Ha nagyobb területen van jelentős sérülés, a sérült köveket új kövekkel kell kicserélni. Miután a köveket kicserélték és a lyukakat befoltozták, a fennmaradó szennyeződést és koszt a lehető legkíméletesebb tisztítási módszerrel kell eltávolítani.
Alacsony nyomású szemcseszórás használata makacs terméskövekre
Ha makacs szennyeződést vagy kéregképződést kell eltávolítani a felületekről kíméletes módon, az alacsony nyomású szemcseszórás bevett és hatékony módszer. Ez a módszer a graffiti eltávolítására is kiválóan alkalmas.
Az alacsony nyomású abrazív szóráshoz egy szórópisztolyt egy építkezési kompresszorral látunk el sűrített levegővel. A levegőhöz a keverőkamrában finom, puha abrazív anyagot adnak, és bizonyos esetekben vizet is hozzáadnak a por elnyomására. A puha kő tisztításához különösen finom szemcséjű abrazív anyagot kell használni alacsony nyomáson.
Ipari porszívókat lehet használni annak biztosítására, hogy a lehető legkevesebb szóróanyag maradjon a fal repedéseiben vagy felületén a tisztítás után. Az ilyen porszívók hatékonyan és alaposan eltávolítják a nagy mennyiségű szóróanyag maradékát és a szennyeződést a padlóról.
Tipp 1 – Válaszd ki a megfelelő szóróanyagot és szemcseméretet:
Világszerte több mint 2000 szóróanyag áll rendelkezésre. Ha például egy érzékeny, nyitott pórusú kő homlokzatot szeretnél tisztítani, először meg kell határoznod, hogy melyik típusú abrazív anyag és melyik szemcseméret a legalkalmasabb az ilyen felület tisztítására.
Tipp 2 – Próbáld ki egy minta területen:
Annak érdekében, hogy az alkalmazott módszer ne okozzon károsodást a terméskő felületén, először próbálj ki egy kis minta területet. A minta terület kijelölésekor ügyelj arra, hogy a minta körül található területeket megfelelően lefedd.
Graffiti hatékony eltávolítása
Számos módszer létezik a graffiti eltávolítására. A forró vizes magasnyomású tisztítástól kezdve a különféle szórási módszerekig, az alkalmazott módszer függ a graffiti festék típusától, az aljzat anyagától és a helyi jogi előírásoktól. Ezenkívül megelőző lehetőségek is rendelkezésre állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a nem kívánt graffitiket a következő alkalommal kényelmesebben és kíméletesebben lehessen eltávolítani.
Használj forró vizes és gőzölős magasnyomású mosót enyhén szennyezett vagy mohával és zuzmóval benőtt terméskő tisztításához.
A hideg vizes magasnyomású mosás bevett gyakorlat a kereskedelmi tisztításban. A megfelelő fúvókával, akár 1000 l/h vízhozammal és egy megfelelő ütközési nyomással (amely nem haladja meg a 2 bart), jó eredményeket lehet elérni a természetes kövek tisztításakor ezzel a módszerrel. Gyakran úgy tekintenek a forró vizes vagy gőzölős tisztításra, mint a tisztítási folyamat felgyorsításának egyik módjára, de a forró víz és a gőz más előnyöket is kínál.
A forró vizes magasnyomású tisztítás, különösen a gőzölős üzemmóddal kombinálva, kíméletesen távolítja el az állati szennyeződéseket, valamint a biogén növekedést, például az algákat, zuzmókat és mohát a természetes kövekről. A finom cseppek képesek behatolni a kövek porózus réseibe, és kb. 95 °C hőmérsékleten a gőz elpusztítja a fennmaradó biológiai részecskéket és növényi spórákat. Ez a termikus denaturálás biztosítja a mély tisztítást, és késlelteti az új növekedést, meghosszabbítva a tisztítások közötti időszakot.
Tipp – A fele vízmennyiség is elegendő:
Kiváló eredményeket érhetsz el a vízfelhasználás felével (kb. 650 l/h), ha a gőzölős üzemmódot használod. Tartsd a fúvókát 10-20 cm távolságra a tisztítandó felülettől, így a felületi nyomás nem fogja meghaladni a 0,5 bart.
Ha savérzékeny kövekről van szó, amelyekhez tisztítószert kell használni, akkor az alkalmazott tisztítószernek lúgosnak vagy semlegesnek kell lennie. Mielőtt elkezdenéd a tisztítást, meg kell határoznod, hogy a kövek nyitott pórusúak-e, azaz vízfelvevőek-e. Ha azok, a tisztítószer alkalmazása előtt győződj meg arról, hogy a kő homlokzatot vízzel előöblíted, különben a tisztítószer bejuthat a kőbe, és károsíthatja azt.
A homokkő felületeket különös gonddal kell kezelni
A terméskő homlokzatok tisztítása során különös figyelmet kell fordítani a homokkő homlokzatok tisztítására. A homokkő üledékes kőzet, és nem olyan strapabíró, mint magmás vagy metamorf társai. Ennek eredményeként különös gondosságot igényel a tisztítás során. Fontos megjegyezni, hogy sok műemléki épület homokkő homlokzattal rendelkezik.
A megfelelő tisztítási technika alkalmazása a homokkő homlokzatok tisztítása során
A homokkő kialakulásából adódóan nagyon puha, és nincs stabil szerkezete. Ha nem megfelelő tisztítási technikát alkalmaznak, az egyes szemcsék leválhatnak a homlokzatról. A tisztítási módszer meghatározása érdekében alapos ellenőrzést és minta felületek vizsgálatát kell elvégezni az épület tulajdonosával és restaurátorokkal együtt. Műemléki épületek vagy védett területen található épületek esetén előzetesen engedélyt kell kérni az épület tisztítására.
Az évtizedek során különösen az esőárnyékos területeken – azokon a helyeken, ahol az eső nem mossa le a szennyeződéseket – por halmozódhat fel a környezetszennyezésből és a kibocsátásokból. Ezeket a szennyeződéseket, valamint a biológiai szennyeződéseket kíméletesen lehet eltávolítani forró vizes magasnyomású tisztítóval, gőzölős üzemmódban. Ha az idő múlásával megkeményedett kéreg képződött, alacsony nyomású szemcseszórás alkalmazható, miután egy kisebb minta területet előzetesen teszteltek. Alternatív megoldásként borogatások használhatók a sótalanításra vagy különböző maradványok eltávolítására.
Műemlékek tisztítása és helyreállítása
A műemlékek tisztítása és helyreállítása olyan feladat, amely egyedi kihívásokat jelent. Az egyik kulcsfontosságú szempont a helytelen eljárások okozta károk kockázata ezekben az értékes és történelmi tárgyakban. A megfelelő tisztítási technikák meghatározásához alaposan meg kell vizsgálni az anyagokat, a szennyeződés típusát és mértékét, valamint a formákat és szerkezeteket. Gyakran szükség van különböző tisztítási módszerek tesztelésére minta felületeken, hogy biztosítsák azok hatékonyságát és biztonságosságát. A restaurációs tisztításhoz elérhető lehetőségek közé tartozik az alacsony nyomású részecskeszórás, a forróvizes magasnyomású tisztítás gőzölős fokozattal, szárazjégszórás, borogatások vagy akár lézeres technológia.