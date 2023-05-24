Mire figyelj a terméskő tisztításakor

A tisztításra való felkészülés során először meg kell vizsgálni a kő homlokzatot az esetleges meglévő sérülések szempontjából. Ha lyukak láthatók, a laza részeket el kell távolítani, majd mészbázisú habarccsal ki kell tölteni a lyukakat. Ha nagyobb területen van jelentős sérülés, a sérült köveket új kövekkel kell kicserélni. Miután a köveket kicserélték és a lyukakat befoltozták, a fennmaradó szennyeződést és koszt a lehető legkíméletesebb tisztítási módszerrel kell eltávolítani.

Alacsony nyomású szemcseszórás használata makacs terméskövekre

Ha makacs szennyeződést vagy kéregképződést kell eltávolítani a felületekről kíméletes módon, az alacsony nyomású szemcseszórás bevett és hatékony módszer. Ez a módszer a graffiti eltávolítására is kiválóan alkalmas.

Az alacsony nyomású abrazív szóráshoz egy szórópisztolyt egy építkezési kompresszorral látunk el sűrített levegővel. A levegőhöz a keverőkamrában finom, puha abrazív anyagot adnak, és bizonyos esetekben vizet is hozzáadnak a por elnyomására. A puha kő tisztításához különösen finom szemcséjű abrazív anyagot kell használni alacsony nyomáson.

Ipari porszívókat lehet használni annak biztosítására, hogy a lehető legkevesebb szóróanyag maradjon a fal repedéseiben vagy felületén a tisztítás után. Az ilyen porszívók hatékonyan és alaposan eltávolítják a nagy mennyiségű szóróanyag maradékát és a szennyeződést a padlóról.