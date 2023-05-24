Természetes kövek tisztítása és karbantartása
A természetes kövek, amelyek ugyanolyan vagy hasonló megjelenésűek, nagyon eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkezhetnek, különösen az alkáliákkal vagy savakkal szembeni érzékenység, a szilárdság és a vízfelvétel tekintetében. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy melyik kő milyen célra alkalmas, és hogyan kell karbantartani annak érdekében, hogy hosszú ideig megőrizze megjelenését. Ezért a tisztítás előtt alaposan ismerni kell a kő tulajdonságait annak ásványi összetétele, felületkezelése és felhasználási módja alapján.
A természetes kövek tulajdonságai
A természetes köveket sokféle területen használják, beleértve az ipart, a kertészetet, a homlokzatokat, a művészetet, a falazatot vagy a belsőépítészetet, ahol gyakran padlóburkolatként alkalmazzák őket. Elsőként bányákban fejtik ki őket, majd a kőfeldolgozó üzemekben méretre vágják. Felületüket ezután különböző megmunkálási módszerekkel kezelik – például polírozással, lángolással, csiszolással vagy homokfúvással. Egyetlen mesterséges anyag sem rendelkezik ilyen színek és felületi kezelések sokféleségével. Az ugyanolyan vagy hasonló megjelenésű természetes kövek nagyon eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkezhetnek, különösen az alkáliákkal vagy savakkal szembeni érzékenység, a szilárdság és a vízfelvétel tekintetében. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy melyik kő milyen célra alkalmas, és hogyan kell karbantartani annak érdekében, hogy hosszú ideig megőrizze megjelenését.
A természetes kövek a műszaki feldolgozási kritériumok alapján keménységi szintekre oszthatók: Kemény kőzetek (gneisz, gránit, kvarcit, bazalt és gabbró), közepesen kemény kőzetek (márvány, Solnhofen mészkő, jura mészkő és szerpentin) és lágy kőzetek (mész tartalmú homokkő, trassz és pala). Ez a besorolás segít megbecsülni a kövekre gyakorolt mechanikai terhelést. Ez nemcsak a feldolgozásuknál releváns, hanem a tisztításuknál is. Például a kemény kőzetek mind hasonló kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek – általában karc- és alkáliállóak. Ezért gyakran használják őket kültéri területeken, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezzel szemben a lágy kőzetek érzékenyebbek, és ezért kerülni kell a kemény kefékkel történő tisztításukat, amelyek gyorsan karcolásokat okozhatnak.
A kő feldolgozási módja is hatással van a tisztítási követelményekre. A közepesen kemény kőből készült polírozott padlóburkolatok mattá válhatnak, ha 12 pH-értéknél nagyobb lúgos tisztítószereket alkalmaznak túlságosan kemény kefékkel/párnákkal.
A természetes kőpadló burkolatok megfelelő tisztítása és karbantartása elengedhetetlen, ha a kő karakterisztikus megjelenését hosszú évekig meg akarjuk őrizni. Ezért a tisztítás előtt alaposan ismerni kell a kő tulajdonságait annak ásványi összetétele, felületkezelése és felhasználási módja alapján. A kőre rakódott szennyeződés és kopás szorosan összefügg ezekkel a tényezőkkel.
Az alapok ismerete – például a kő típusa és tulajdonságai – segít elkerülni a tisztítási és karbantartási hibákat, valamint azok nemkívánatos következményeit (beleértve a tompaságot, foltokat és színeltéréseket).
A padlóburkolatok károsodásának megelőzése
Az alacsony keménységű természetes kövek, például a márvány, viszonylag könnyen karcolódnak. Például a fogadóterek padlójának védelme érdekében érdemes egy rendszer telepítése, amely felfogja a szennyeződéseket, hogy a durva szennyeződés, mint például a homok és a kis kövek bejutása a lehető legkisebb mértékű legyen. Ez a zóna legyen elegendően nagy, és mérjen hat-tíz lépést. Ami a rendszeres tisztítást illeti, az is ésszerű, ha az épület előtti területen kezdjük, mivel a legtöbb szennyeződést gyalogosan hordják be az épületbe.
Kézzel vagy géppel tisztítsuk a természetes követ?
A tisztítandó padlóburkolat méretétől és az azon elhelyezkedő tárgyak és bútorok mennyiségétől függően gazdaságosabb lehet egy professzionális súroló-szárító használata, mint a kézi tisztítási módszerek alkalmazása körülbelül 100 négyzetméternyi terület után. Ennek oka, hogy a gépek rövidebb idő alatt nagyobb területeket tudnak tisztítani, ezáltal növelve a hatékonyságot. Nem beszélve arról, hogy a friss és szennyezett víz külön tartályokban való tárolása csökkenti a keresztkontamináció kockázatát, és a felhasználók nem kerülnek érintkezésbe a szennyezett vízzel. Ezenkívül a kezelők fizikai megterhelése is csökken. A pontosan állítható kefenyomásnak köszönhetően a mechanizmus nagy precizitással igazítható a tisztítási követelményekhez. A szívó funkció biztosítja, hogy a szennyezett vizet ismét felszívják, és a padló a tisztítás után azonnal száraz és újra járható legyen. A hengeres technológiájú súroló-szárító különösen alkalmas a durva/texturált természetes kőpadló burkolatokhoz, mivel a hengerkefék kiválóan behatolnak a padlóburkolat felületi textúrájába és az illesztésekbe, hogy fellazítsák a szennyeződéseket. Ebben az esetben a törlőkészülék képtelensége a texturált padlóburkolatokon való siklásra nedves törléskor, és a tisztítószövetek gyors elhasználódása kedvezőtlen hatást gyakorol.
Érdemes lehet kézi tisztítóeszközöket – például nagyméretű törlőgépet – használni kis területeken, a tárgyakkal és bútorokkal teli helyeken, valamint nehezen elérhető területeken. Ezenkívül a kézi tisztítás előnyt élvez a szélek mentén történő tisztításkor.
A természetes kőpadló burkolatok karbantartó tisztítása
A karbantartó tisztítás egy ismétlődő tisztítási feladat, amelyet meghatározott időközönként, például hetente kell elvégezni.
Mindig van lehetőség portörlésre és porgyűjtésre, különösen a polírozott természetes kőpadlók esetében, és ez a tisztítási módszer alkalmas a durva por eltávolítására. Általában azonban a nedves tisztítást alkalmazzák természetes kőpadlók esetében.
A természetes kőpadló burkolatok karbantartó tisztítása során az eredeti megjelenés megőrizhető megfelelő törlőápoló termékek vagy padlófényesítő tisztítószerek használatával. Fontos, hogy elkerüljük a túlzott adagolást, mivel a törlés nyomai különösen a csiszolt vagy polírozott padlók esetében láthatóvá válhatnak. Ez tisztítószer-testek képződéséhez is vezet, amelyek mattá teszik a padlóburkolatokat. Mivel a kövek fém-oxidokat tartalmazhatnak a képződésük során, fennáll a rozsda képződésének veszélye a túlzott nedves törlés vagy a felületen hosszú ideig tartó víz esetén.
Mélytisztítás/intenzív tisztítás természetes kövek esetén
A mélytisztítás során eltávolítják a makacs szennyeződéseket és/vagy a kopott védőbevonatokat vagy egyéb maradványokat, amelyek károsíthatják a felület megjelenését. A mélytisztítást általában csak hosszabb időközönként végzik el.
Ha természetes kőpadló burkolatot helyeznek újra, először mélytisztítást kell végezni, hogy eltávolítsák az építési munkálatok során keletkezett makacs szennyeződéseket.
Az első lépés a laza, durva szennyeződés eltávolítása sepréssel vagy porszívózással. A makacs szennyeződéseket, például a lakkokat és festékeket fából készült spatulával vagy pengével távolítják el. A diszperziós festékeket lúgos mélytisztítóval könnyedén eltávolíthatjuk. A lúgos mélytisztítót hígítatlan formában alkalmazzuk, hagyjuk körülbelül öt percig hatni, majd zöld kézi párnával dörzsöljük át. A pala esetében, amely érzékeny az alkáliákra, csak a mechanikai módszert kell alkalmazni fából készült spatulával vagy pengével. A gipsz- és habarcs-maradványokat spatulával távolíthatjuk el. Mivel a habarcs szilícium-dioxid homokot tartalmaz, különösen óvatosnak kell lenni, hogy ne karcolódjon a magasfényű területeken.
Cementfátyol eltávolítása
A természetes kőpadló burkolat fugázása általában cementfátyol maradványokat hagy maga után. Ezt a fátyolt azután lehet eltávolítani, hogy a padlóburkolatot alaposan előzetesen leöblítettük savas tisztítószerrel. A padlóburkolat reakcióját (bármilyen színváltozás) a savas tisztítószerre előzetesen egy nem feltűnő területen kell tesztelni. A tényleges tisztítás megkezdése előtt a tisztítandó területet tiszta vízzel is elő kell nedvesíteni, hogy az illesztések nedvességgel telítődjenek, és ne sérüljenek meg a savas tisztítószer által (pH érték 0,7).
Különös gondosságot kell fordítani a savra érzékeny padlóburkolatokra, mint például a márvány, a jura mészkő, a Solnhofen mészkő és a travertin. Ezért a savas mélytisztításhoz ajánlott hengeres technológiájú súroló-szárítót használni egy egylépéses módszerrel. A tisztítóoldatot felvisszük a padlóra, a felületet átdörzsöljük, és a szennyezett vizet ugyanabban a lépésben azonnal elszívjuk. Ez biztosítja, hogy a savas tisztítószer csak néhány másodpercig érintkezzen a természetes kővel, és ne okozzon kémiai égést. Ez a folyamat nem lehetséges egytárcsás géppel, mert az nem rendelkezik szívó funkcióval, és a savas tisztítószert túl sokáig hagynák a felületen, mielőtt azt ismét felszívnák egy nedves-száraz porszívóval.
A cementfátyol könnyedén eltávolítható a hengeres technológia (kontakt nyomás: 210 g/cm², 1100 rpm) kiváló mechanikájának köszönhetően, amely hatást gyakorol a padlóra negatív következmények nélkül. Különösen makacs szennyeződés esetén ezt a folyamatot többször meg kell ismételni. Simított/polírozott területeken zöld hengerpárnák (nagy keménység) használata ajánlott. Ugyanakkor durva/texturált felületek esetén a vörös standard kefékkel vagy a különböző sörtemagasságú narancssárga kefékkel való tisztítás ajánlott.
Savas ellenálló padlóburkolat, például gránit esetén kétlépcsős módszer is alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a savas tisztítószert először szívórendszer nélkül viszik fel a padlóra. Körülbelül öt perces érintkezési idő alatt a hengeres technológiájú súroló-szárítóval többször is oldalirányban vezetjük végig a felületen, közben dörzsöljük a padlót. A második lépés a szennyezett víz felszívása. Ezután a padlóburkolatot tiszta vízzel öblítik, amíg semlegesítik azt.
Mészkötésű kövek felújítása
A mészkötésű kövek, például a márvány felújítása során a gyémánt párnákkal történő polírozás módszere vált népszerűvé az elmúlt években. Az eredeti fényes felület eléréséhez egytárcsás gépet vagy súroló-szárítót kell vezetni a padlóburkolaton 10-15 alkalommal, két-három lépésben különböző szemcseméretű gyémánt párnákkal (durva, közepes, finom). A folyamat során nem szabad tisztítószert használni, csak tiszta vizet. A lépések között a mésziszapot a párnákról alapos öblítéssel kell eltávolítani.
Előtte azonban mélytisztítás javasolt, hogy biztonságosan eltávolítsuk a szennyeződéseket, védőbevonatok maradványait, mészfoltokat és cementfátylat.
A régi magas fényesség visszaállítása kristályosítással
A polírozott kőpadló burkolatok, mint például a Carrara márvány, idővel karcolásokat és kopásnyomokat hagynak. A fényesség károsodik, és a padlóburkolat esztétikailag nem kívánatos, mattá válik. Ugyanakkor az újraszennyeződés könnyebbé válik, és ezért nagyobb tisztítási erőfeszítéseket igényel. E tendencia ellensúlyozására és az eredeti magas fényesség visszaállítására kő kristályosítás szükséges. A kívánt felületi fényesség szintjétől függően két kristályosítási módszer közül választhat.
A kristályosítás előnyei
A kristályosítás fényes megjelenést kölcsönöz, tisztaságot sugall, és megőrzi a kő jellegét. A felület a mikro tartományban is megkeményedik és tömörödik, ami megnövekedett ellenállóképességgel jár. Ezenkívül a felület légáteresztő marad, így a maradék nedvesség elpárologhat.
Ennek eredménye:
- magas minőségű felületkezelés, amely hosszabb ideig tart,
- csökkentett újraszennyeződés,
- jelentősen hatékonyabb karbantartó tisztítás,
- folyamatosan magas tisztítási minőség,
- nagyobb költséghatékonyság a tisztítás és karbantartás terén.
További módszerek a fényes természetes kőpadlók előállítására
1. módszer: Magas fényesség előállítása egytárcsás géppel és kristályosító porral
Minden magasfényű, kalciumos padlóburkolathoz ajánlott magasfényű kristályosító port használni egytárcsás géppel. Ez a kezelési módszer "vizes fényt" ad a padlóburkolatnak, miközben növeli annak kopásállóságát. A színek és a szemcsék is jobban kiemelkednek. Emellett a padlóburkolatok karbantartó tisztítása is könnyebbé válik. Ha a padlókat helyesen karbantartják, a magas fényesség hosszú ideig megmarad.
Előkészítés:
A lassú fordulatszámú egytárcsás gép (180 rpm) használata ebben a kristályosítási folyamatban hatékonynak bizonyult. Továbbá szükség lesz egy kiegészítő súlyra, egy párna meghajtó tárcsára, egy kristályosító párnára és egy permetező palackra a kristályosító por nedvesítéséhez.
Lépések:
- Először alaposan meg kell tisztítani a padlóburkolatot, vagyis el kell távolítani a fényes rétegeket, a védőbevonatot és a szennyeződéseket. Ezt a korábban bemutatott módszer szerint kell elvégezni. A megtisztított padlót ezután tiszta vízzel semlegesítsük, majd hagyjuk megszáradni.
- A magasfényű kristályosító port egyenletesen szórjuk el (30 g/m²) az alaposan megtisztított és száraz padlón, majd egy permetező palackkal adjunk hozzá mérsékelt mennyiségű vizet.
- A keveréket a kristályosító párnával (ezüst) addig dolgozzuk be, amíg krémes állagot nem ér el.
- A párnával dolgozzuk be a kristályosító keveréket, amíg az anyag el nem fogy, és egyenletes fényt nem érünk el.
- Ezután távolítsuk el az anyagmaradványokat – különösen az illesztésekből – egytárcsás géppel, súrolókefével és bő vízzel, majd a szennyeződéseket szívjuk fel egy nedves-száraz porszívóval. Ha szükséges, használjunk nagyméretű törlőgépet az utótörléshez.
Ezzel a módszerrel a teljesítmény 10 m²/h és 15 m²/h között van.
2. módszer: Matt fényesség, viaszmentes, valódi kő fluoroszilikáttal, hengeres technológiával
Ezt az alternatív kristályosítási módszert akkor érdemes alkalmazni, ha egy matt fényesség elérése elegendő, és nagyobb területi teljesítményre van szükség. A kristályosításra szánt padlóburkolatot nem szabad bevonni vagy előkezelni. Ha azonban ez megtörtént, először mélytisztítást kell végezni vagy el kell távolítani a bevonatot.
Lépések:
- Fedjük le az állandóan telepített tárgyakat, hogy megvédje őket a por képződésétől.
- Szükség esetén végezzünk mélytisztítást a padlóburkolaton a kétlépcsős módszerrel.
- Permetezzünk folyékony kristályosító anyagot (10 ml/m²) a száraz padlóburkolat egyes részeire egy pumpás permetező palackkal.
- Használjunk viaszolót vagy nagyméretű törlőgépet a kristályosító anyag egyenletes eloszlatásához.
- Vigyük fel a kristályosító anyagot a területre a hengeres technológiájú súroló-szárító zöld dörzskeféivel.
- Lassan tisztítsuk meg a területet teljes nyomáson többször is, amíg fényes felület nem keletkezik.
- Lágy, fehér kefékkel öblítsük le a területet tiszta vízzel, hogy felvegye a kristályosítás során keletkezett port.
Ennek a folyamatnak a teljesítménye 100 m²/h és 350 m²/h között van, a hengeres technológiájú súroló-szárító munkaszélességétől függően, így ez a kristályosítási módszer nagyon hatékony és gazdaságos.
Ez a módszer különösen jól alkalmazható texturált, durva és kalciumos, természetes kőpadló burkolatoknál, mivel a hengerkefék maguk is behatolnak a mélyedésekbe, így hozva létre a kristályosító hatást.