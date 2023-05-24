Természetes kövek tisztítása és karbantartása

A természetes kövek tulajdonságai

A természetes köveket sokféle területen használják, beleértve az ipart, a kertészetet, a homlokzatokat, a művészetet, a falazatot vagy a belsőépítészetet, ahol gyakran padlóburkolatként alkalmazzák őket. Elsőként bányákban fejtik ki őket, majd a kőfeldolgozó üzemekben méretre vágják. Felületüket ezután különböző megmunkálási módszerekkel kezelik – például polírozással, lángolással, csiszolással vagy homokfúvással. Egyetlen mesterséges anyag sem rendelkezik ilyen színek és felületi kezelések sokféleségével. Az ugyanolyan vagy hasonló megjelenésű természetes kövek nagyon eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkezhetnek, különösen az alkáliákkal vagy savakkal szembeni érzékenység, a szilárdság és a vízfelvétel tekintetében. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy melyik kő milyen célra alkalmas, és hogyan kell karbantartani annak érdekében, hogy hosszú ideig megőrizze megjelenését.



A természetes kövek a műszaki feldolgozási kritériumok alapján keménységi szintekre oszthatók: Kemény kőzetek (gneisz, gránit, kvarcit, bazalt és gabbró), közepesen kemény kőzetek (márvány, Solnhofen mészkő, jura mészkő és szerpentin) és lágy kőzetek (mész tartalmú homokkő, trassz és pala). Ez a besorolás segít megbecsülni a kövekre gyakorolt mechanikai terhelést. Ez nemcsak a feldolgozásuknál releváns, hanem a tisztításuknál is. Például a kemény kőzetek mind hasonló kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek – általában karc- és alkáliállóak. Ezért gyakran használják őket kültéri területeken, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezzel szemben a lágy kőzetek érzékenyebbek, és ezért kerülni kell a kemény kefékkel történő tisztításukat, amelyek gyorsan karcolásokat okozhatnak.