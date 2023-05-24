Professzionális módszerek vakolt homlokzatok tisztításához
A külső falak vakolása széleskörűen elterjedt építészeti megoldás, amely különféle textúrákat és színválasztékot kínál az épülethomlokzatok számára. Annak érdekében, hogy az épület burkolata megőrizze esztétikus megjelenését, rendszeres tisztítás szükséges az esetenkénti újrafestés mellett. Az alábbi tippek segítenek a vakolt homlokzatok tisztításában.
Miért válasszunk vakolt falakat? Előnyök és hátrányok
A külső falaknak hosszú éveken át ellen kell állniuk az időjárás hatásainak, miközben megőrzik eredeti megjelenésüket, minimális karbantartás mellett. Ideális esetben könnyen kezelhetők, légáteresztők és jó hőszigetelést biztosítanak. A vakolás egy ősidők óta használt építési technika, és léteznek ásványi vagy akril kötőanyagú vakolatok is.
Az ásványi vakolatok porózus szerkezetűek, lehetővé téve a nedvesség felszívódását és elpárologtatását, így megakadályozzák annak belső térbe való bejutását. Az ásványi vakolatok magas pH-értékük miatt ellenállók a penész, a gomba és a moha ellen. Bár az ásványi vakolatok robusztusak és gazdaságosak, lassan száradnak. A vakolt homlokzatok rendszeres tisztítása és szükség esetén újrafestése fontos a védelmi funkciók megőrzése érdekében. Tartós festékek, mint például a szilikát vagy emulziós festékek, hosszú élettartamúak és többször is alkalmazhatók, ha szükséges.
Az akril vakolatoknál szintetikus gyantát használnak kötőanyagként, ami rugalmasságot kölcsönöz a homlokzatnak. Ez a vakolat jól ellenáll a hőmérsékleti változásoknak és a párás időjárásnak, kevesebb repedést eredményezve. Gyorsabb száradási idő és a szintetikus gyanta jobb tapadása miatt az akril vakolatok könnyebben alkalmazhatók. Az anyag csökkentett légáteresztőképessége miatt azonban hajlamosabb a gomba, moha és algásodásra. Az akril vakolatú homlokzatokat rendszeresen tisztítani és időszakosan újrafesteni is kell. Hosszabb idő elteltével a vakolat megújítása szükséges lehet.
Mire figyeljünk a vakolt homlokzatok magasnyomású tisztításakor?
A magasnyomású tisztítók szabvánnyá váltak a vakolt homlokzatok tisztításában, és ideális választásnak bizonyulnak. A nyomásos mosás kiemelkedő eredményeket produkál még akkor is, amikor a porózus, érdes felületbe beágyazódott port és kormot kell eltávolítani.
Vakolt homlokzat tisztítása: a megfelelő nyomás, tisztítószer és hőmérséklet kiválasztása
A legjobb eredmények elérése érdekében a vakolt homlokzat tisztítása előtt érdemes felmérni a szennyeződés típusát és intenzitását, hogy megtaláljuk a megfelelő tisztítási megközelítést. A tisztítás megkezdése előtt ki kell választani az optimális nyomás, tisztítószer és/vagy hőmérséklet kombinációját. A homlokzat károsodásának elkerülése érdekében ajánlott előzetesen tesztelni a tisztítási módszert. A festék sérülésének vagy a felület kopásának elkerülése érdekében fontos, hogy ne töltsünk túl sok időt egy falrész tisztításával. Továbbá, fentről lefelé dolgozva megakadályozhatjuk a piszkos víz által hagyott foltokat a már megtisztított felületeken.
A laza por könnyen eltávolítható hideg vízzel történő nyomásos mosással. Az intenzívebb tisztításhoz használhatunk tisztítószert vagy gél alapú tisztítószert, amely jól tapad a falak felületéhez. Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer lúgos tisztítószer legyen, és csak a gyártó által előírt mennyiséget alkalmazzuk. Az előírt hatóidő elteltével a homlokzatot vízzel öblítjük le.
Ha a szennyeződés olajos vagy zsíros, például olaj- vagy széntüzelésű fűtési rendszerek következtében, akkor a forró vizes nyomásos tisztító alkalmazása jó lehetőség az ilyen foltok eltávolítására. A 60 °C és 80 °C közötti hőmérsékletek gyorsan és alaposan feloldják a rátapadt szennyeződéseket. A különösen makacs foltokhoz a magasnyomású tisztítón található gőz funkció is alkalmazható. A felszabaduló gőz akár 155 °C-os hőmérsékletet is elérhet. Ha a tisztítandó felülettől 10 cm-re tartjuk a fúvókát, a gőz hőmérséklete 60 °C és 80 °C között lesz, mire a homlokzat felületéhez ér. A gőz képes áthatolni a vakolat porózus szerkezetén, és elpusztítja az algákat és mohákat, biztosítva az alapos tisztítást.
Tipp – Kopogtassunk az hőszigetelt vakolaton tisztítás előtt:
Az idő múlása gyakran nyomot hagy a homlokzaton omladozó vakolat és pergő festék formájában. A fal kopogtatásával érzékelhetjük, ha lazább vagy kongó részeket találunk. Ha károsodás jelei mutatkoznak, érdemes elhalasztani a vakolt homlokzat tisztítását. Ha már elkezdtük a tisztítást, azonnal hagyjuk abba, hogy elkerüljük a további károsodást. Ilyen esetekben szükség lehet egy új vakolatréteg felvitelére, vagy akár mélyebb renoválási munkákra is.
Forróvizes magasnyomású tisztítók előnyei
A forró vízzel történő tisztítás esetén a magasnyomású tisztítók még hatékonyabban működnek állandó nyomás mellett. A jobb eredmények és a gyorsabb tisztítási és száradási idők mellett a forróvizes magasnyomású tisztítók mérhetően csökkentik a kórokozók számát is. A gőz funkció használatával az érzékenyebb felületek is kíméletesen tisztíthatók akár 155 °C-os hőmérsékleten. Ezen kívül a gépek lehetővé teszik a munkanyomás, a tisztítási idő és a felhasznált tisztítószer mennyiségének csökkentését is, ami a tisztítási folyamat optimalizálását jelenti.
Tipp – a vakolt homlokzatok hatékony és kíméletes tisztításához
A homlokzati falak felületének védelme érdekében használhatunk lapos szórású fúvókát a magasnyomású tisztítón. Ha a vízsugár nyomását jobban el akarjuk osztani, 20-50 cm távolságból dolgozzunk. Fontos, hogy a magasnyomású tisztító különböző beállítási lehetőségekkel rendelkezzen, így a nyomás és a vízmennyiség szabályozható. Ezáltal elkerülhető, hogy túl nagy nyomás vagy túl sok víz érje a tisztítandó felületet. Ha tisztítószert használtunk a tisztítás során, az összegyűlt, laza vakolatot a helyi szabályozásoknak megfelelően kell összegyűjteni és megsemmisíteni.
A megfelelő technológia és felszerelés használatával elkerülhetjük a szükségtelen költségeket. Bár az állványozás elengedhetetlen a magas épületek esetében, nem szükséges minden esetben lakóházak tisztításakor. A piacon kaphatók olyan magasnyomású tisztítórendszerek, amelyek víztápláló rudakat integrálnak, így kényelmesebb, ergonómikus alternatívát nyújtanak a magasabban lévő területek tisztításához. Ezen rendszerek emellett különböző keménységű keféket is kínálnak. Ha hőszigetelt homlokzati rendszereket tisztítunk, az ideális megoldás a puha sörtéjű kefe használata.