Miért válasszunk vakolt falakat? Előnyök és hátrányok

A külső falaknak hosszú éveken át ellen kell állniuk az időjárás hatásainak, miközben megőrzik eredeti megjelenésüket, minimális karbantartás mellett. Ideális esetben könnyen kezelhetők, légáteresztők és jó hőszigetelést biztosítanak. A vakolás egy ősidők óta használt építési technika, és léteznek ásványi vagy akril kötőanyagú vakolatok is.

Az ásványi vakolatok porózus szerkezetűek, lehetővé téve a nedvesség felszívódását és elpárologtatását, így megakadályozzák annak belső térbe való bejutását. Az ásványi vakolatok magas pH-értékük miatt ellenállók a penész, a gomba és a moha ellen. Bár az ásványi vakolatok robusztusak és gazdaságosak, lassan száradnak. A vakolt homlokzatok rendszeres tisztítása és szükség esetén újrafestése fontos a védelmi funkciók megőrzése érdekében. Tartós festékek, mint például a szilikát vagy emulziós festékek, hosszú élettartamúak és többször is alkalmazhatók, ha szükséges.

Az akril vakolatoknál szintetikus gyantát használnak kötőanyagként, ami rugalmasságot kölcsönöz a homlokzatnak. Ez a vakolat jól ellenáll a hőmérsékleti változásoknak és a párás időjárásnak, kevesebb repedést eredményezve. Gyorsabb száradási idő és a szintetikus gyanta jobb tapadása miatt az akril vakolatok könnyebben alkalmazhatók. Az anyag csökkentett légáteresztőképessége miatt azonban hajlamosabb a gomba, moha és algásodásra. Az akril vakolatú homlokzatokat rendszeresen tisztítani és időszakosan újrafesteni is kell. Hosszabb idő elteltével a vakolat megújítása szükséges lehet.