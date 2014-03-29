A titok a forró víz
Hatékonyan magasnyomással. Érjen el még többet forró vízzel! A magasnyomású mosók a nyomás nélküli tisztítási eljárásokkal szemben meggyőző előnyöket mutatnak a gazdaságosság, a tisztítási eredmény és a környezetbarát jellemzők tekintetében. A HDS forró vizes magasnyomású mosók ezeket az előnyöket megsokszorozzák makacs szennyeződések tisztításakor. A Kärcher HDS készülékek jelentik az átgondolt megoldást olaj-, zsír- és fehérjeszennyeződések esetén, különösen akkor, ha ezek a szennyeződések már rászáradtak.
Forró vízzel jelentős előnyt szerezhet
A forró vizes magasnyomású mosók a vízhőmérsékletet kb. 12°C-ról akár 155°C-ra is felemelhetik. Ez lehetővé teszi a munkanyomás, az időráfordítás, valamint a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését.
A forró vizes tisztítás így egyedi lehetőséget biztosít a tisztítási folyamat optimalizálására, és meggyőző előnyöket nyújt.
Jobb tisztítási eredmény
A forró víz még a rászáradt olaj- és zsírfoltokat is elfolyósítja, azok jobban emulgeálnak, így játszi könnyedséggel eltávolíthatók. Az élelmiszeriparban a fehérjék és zsírok hatékonyan feloldhatók a forró víznek köszönhetően.
Csökkentett mennyiségű tisztítószer
A zsírok, olajok, gyanták stb. a legtöbb esetben már forró vízzel feloldhatók, ezáltal jóval kevesebb tisztítószert kell használni, vagy akár teljesen el is hagyhatjuk azt. A költségmegtakarítás mellett cél a környezet és az energiaforrások védelme is.
Rövidebb száradási idő
A forró vízzel tisztítható felületek a hőhatás miatt gyorsabban felszáradnak, így gyorsabban rendelkezésre állnak a további munkavégzésre, valamint a további használatra.
Jobb higiénia
A forró vizes tisztítást követően jelentős csíraszámcsökkenés igazolható. Ez a fertőtlenítőszerek nélkül elért csíraszámcsökkenés számos higiéniai követelményt tökéletesen kielégít.
Rövidebb munkavégzési idő
A forró víz a szennyeződés gyorsabb feloldásához és akár 35 százalékos jelentős időmegtakarításhoz vezet. A sokféle tisztítási feladat így költséghatékonyan és gazdaságosan elvégezhető.
Egyértelmű: a HD és HDS készülékek költségeinek összehasonlítása
Egy forró vizes magasnyomású mosó beszerzési és fenntartási költségei a hideg vizes készülékkel szemben egy kiegészítő égőfej és annak energiafogyasztása miatt egyelőre valamivel magasabbak. Forró víz használatával jelentős, akár 35%-os időmegtakarítás és jobb tisztítási eredmény érhető el. Ehhez hozzájárul még az, hogy a forróvizes magasnyomású készülékek esetében (HDS) a tisztítószerek költségei legtöbbször teljesen megszűnnek.
Nagyobb hőmérséklet, jobb teljesítmény.
A hőenergia a tisztítás lényeges tényezője. A hőhatás meggyorsítja a vegyi folyamatokat, a hőmérséklet minden 10°C-os emelése megduplázza a reakciósebességet. A 20°C-kal megemelt hőmérséklet megnégyszerezi a reakciósebességet. Az olajok, zsírok vagy korom gyorsan szétfolyik és könnyen eltávolítható. Az olajok és zsírok vízben való emulgeálását a hőhatás felgyorsítja, a felfűtött felület pedig gyorsabban felszárad. Gyakorlatilag a magasabb vízhőmérsékletek a tisztítási időt akár 35%-kal is lerövidítik, jelentősen jobb tisztítási eredmények mellett. A vízmennyiség csökkentésével ezen kívül legfeljebb 155°C gőzhőmérséklet érhető el. Az ásványianyag-mentes gőz és nyomás kombinációja még a legmakacsabb szennyeződéseket is képes feloldani. Ezzel garantált a kiváló tisztítási teljesítmény vegyi anyagok hozzáadása nélkül is. A gőzfokozat kiválóan alkalmas bitumenfesték, általános festékek, koromlerakódások, zuzmók és algák eltávolítására.
Hatékonyság felsőfokon
A hatékonyság nem utolsósorban annak az eredménye, hogy a teljesítmény megfelelően igazodik a megoldandó feladatokhoz. A Kärcher forró vizes magasnyomású mosói a legkülönbözőbb teljesítménykategóriákban és kivitelben állnak rendelkezésre, melyek gyakorlatilag minden felhasználó számára és minden tisztítási célhoz a megfelelő készüléket kínálják.
Kärcher Upright kategóriájú magasnyomású mosók (HDS-U)
A nagy teljesítményű és nagy teherbírású készülékek maximálisan mozgathatók alkalomszerű használatnál változó helyeken: könnyen irányíthatók és szállíthatók.
Ideálisak a következő iparágakban:
Kärcher kompakt kategóriájú magasnyomású mosók (HDS-C)
Mozgatható magasnyomású mosók gyakran változó alkalmazási helyekhez: nagy teljesítményük ellenére könnyen szállíthatók.
Ideálisak a következő iparágakban:
Kärcher középkategóriájú magasnyomású mosók (HDS-M)
Gépek vagy felületek napi tisztításához. A Jogger seprési elv megmutatja azt, hogy ebben a kategóriában is lehetséges a jó mozgathatóság.
Ideálisak a következő iparágakban:
Kärcher szuperkategóriájú magasnyomású mosók (HDS-S)
Ez a megoldás akkor, ha folyamatosan nagy mennyiségű és makacs szennyeződést kell eltávolítani, például az építkezésen, mezőgazdaságban, kommunális területen és az iparban.
Ideálisak a következő iparágakban:
Kärcher speciális kategóriájú magasnyomású mosó (HDS-E)
A kipufogó nélküli, villanybojlerrel felszerelt, forró vizes magasnyomású mosók ott kerülnek bevetésre, ahol a kipufogógáz nemkívánatos vagy alapvetően tilos, például élelmiszeripari üzemekben, kórházakban, nagyüzemi konyhákban vagy ipari üzemekben.
Ideálisak a következő iparágakban: