Forró vízzel jelentős előnyt szerezhet

A forró vizes magasnyomású mosók a vízhőmérsékletet kb. 12°C-ról akár 155°C-ra is felemelhetik. Ez lehetővé teszi a munkanyomás, az időráfordítás, valamint a felhasználandó tisztítószerek mennyiségének csökkentését.

A forró vizes tisztítás így egyedi lehetőséget biztosít a tisztítási folyamat optimalizálására, és meggyőző előnyöket nyújt.