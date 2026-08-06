Flexible hand nozzle set

A rugalmas kézi fúvókával és ultrafinom szálas kendővel ellátott készlet tökéletes a makacs szennyeződések eltávolítására lapos és íves felületekről a konyhában és fürdőszobában.

A rugalmas kézi fúvóka készlet egy kézi fúvókából, rugalmas oldalszárnyakkal és egy kiváló minőségű ultrafinom szálas kendőből áll. Együtt optimális tisztítási eredményt biztosítanak a nehezen elérhető sík és íves felületeken. A kézi fúvóka enyhe nyomással automatikusan alkalmazkodik a felülethez. A textilszövet speciális hurkos szerkezetének köszönhetően a kendő különösen hatékony szennyeződés felszívást biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé – még a sarkok és élek is pillanatok alatt tiszták. A tépőzáras rendszer segítségével a kendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető a kézi fúvókára. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható a kézi fúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne.

Jellemzők és előnyök
Flexible hand nozzle set: Rugalmas oldalszárnyak
Rugalmas oldalszárnyak
A rugalmas kézi fúvóka könnyen alkalmazkodik például a mosogatók és fürdőkádak íveihez. A kendő a felületek széles skáláját hatékonyan tisztítja anélkül, hogy szennyeződést hagyna maga után. Az elkeskenyedő oldalszárnyak megkönnyítik a nehezen elérhető területek tisztítását is, pl. csapok mögött.
Flexible hand nozzle set: Kiváló minőségű mikroszálas kendő
Kiváló minőségű mikroszálas kendő
A kendő speciális hurkos szerkezete különösen jó szennyeződésfelszívást és alapos tisztítási eredményt biztosít. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Flexible hand nozzle set: Kényelmes tépőzáras rendszer
Kényelmes tépőzáras rendszer
A kendő egyszerűen rányomva csatlakozik a kézi fúvókához. A kendő nem csúszik el tisztítás közben.
Szíj ruhával
  • Ruhák cseréjekor ne érintkezzen szennyeződésekkel: egyszerűen fogja meg a ruha pántját, és húzza felfelé és elfelé a kézi fúvókát.
Kendő takarja a kézi fúvóka minden oldalát
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
  • Megvédi a bútorokat a karcolásoktól.
Kis méret
  • A kézi fúvóka mérete közepes méretű területekre alkalmassá teszi.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 160 x 170 x 55

Videók

Alkalmazási területek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Főzőlapok
  • Sütő
  • Kipufogó burkolatok