A rugalmas kézi fúvóka készlet egy kézi fúvókából, rugalmas oldalszárnyakkal és egy kiváló minőségű ultrafinom szálas kendőből áll. Együtt optimális tisztítási eredményt biztosítanak a nehezen elérhető sík és íves felületeken. A kézi fúvóka enyhe nyomással automatikusan alkalmazkodik a felülethez. A textilszövet speciális hurkos szerkezetének köszönhetően a kendő különösen hatékony szennyeződés felszívást biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé – még a sarkok és élek is pillanatok alatt tiszták. A tépőzáras rendszer segítségével a kendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető a kézi fúvókára. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható a kézi fúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne.