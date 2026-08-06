Flexible hand nozzle set
A rugalmas kézi fúvókával és ultrafinom szálas kendővel ellátott készlet tökéletes a makacs szennyeződések eltávolítására lapos és íves felületekről a konyhában és fürdőszobában.
A rugalmas kézi fúvóka készlet egy kézi fúvókából, rugalmas oldalszárnyakkal és egy kiváló minőségű ultrafinom szálas kendőből áll. Együtt optimális tisztítási eredményt biztosítanak a nehezen elérhető sík és íves felületeken. A kézi fúvóka enyhe nyomással automatikusan alkalmazkodik a felülethez. A textilszövet speciális hurkos szerkezetének köszönhetően a kendő különösen hatékony szennyeződés felszívást biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményt tesz lehetővé – még a sarkok és élek is pillanatok alatt tiszták. A tépőzáras rendszer segítségével a kendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető a kézi fúvókára. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható a kézi fúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne.
Jellemzők és előnyök
Rugalmas oldalszárnyakA rugalmas kézi fúvóka könnyen alkalmazkodik például a mosogatók és fürdőkádak íveihez. A kendő a felületek széles skáláját hatékonyan tisztítja anélkül, hogy szennyeződést hagyna maga után. Az elkeskenyedő oldalszárnyak megkönnyítik a nehezen elérhető területek tisztítását is, pl. csapok mögött.
Kiváló minőségű mikroszálas kendőA kendő speciális hurkos szerkezete különösen jó szennyeződésfelszívást és alapos tisztítási eredményt biztosít. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszerA kendő egyszerűen rányomva csatlakozik a kézi fúvókához. A kendő nem csúszik el tisztítás közben.
Szíj ruhával
- Ruhák cseréjekor ne érintkezzen szennyeződésekkel: egyszerűen fogja meg a ruha pántját, és húzza felfelé és elfelé a kézi fúvókát.
Kendő takarja a kézi fúvóka minden oldalát
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
- Megvédi a bútorokat a karcolásoktól.
Kis méret
- A kézi fúvóka mérete közepes méretű területekre alkalmassá teszi.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|160 x 170 x 55
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Főzőlapok
- Sütő
- Kipufogó burkolatok