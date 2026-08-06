Kárpittisztító fej állatszőrhöz

Extra széles kárpitfúvóka az állati szőrök és szennyeződések megbízható eltávolításához autó- és lakástextíliákról, a Home & Garden nedves és száraz porszívókkal, permetező tisztítókkal.

A kárpitos fúvóka kiváló tisztítási eredményt ér el a manőverezhető alsó részének és a négy extraszéles menetemelőnek köszönhetően, amelyek porszívózáskor tökéletesen tapadnak a tisztítandó felülethez. Ennek eredményeként a szennyeződés, különösen az állati szőr gyorsan és megbízhatóan felszívódik az autó és az otthon textilfelületeiről. A kárpitfúvóka nagy, 180 milliméteres munkaszélességgel rendelkezik, és alkalmas a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz és permetező tisztítókhoz.

Jellemzők és előnyök
Extra széles fúvóka (munkaszélesség 180 mm) manőverezhető alsó oldallal és négy extra széles menetemelővel
  • Jobb tisztítási teljesítményt és időmegtakarítást kínál a szabványos kárpitfúvókához képest.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) NW 35
Munkaszélesség (mm) 180
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 180 x 75 x 95
Alkalmazási területek
  • Csomagtér
  • Hátsó ülés
  • Autósülés
  • Lábtér
  • Padlószőnyegek
  • Kisállat kosarak és ágyak
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Matracok
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok