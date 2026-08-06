Kárpittisztító fej állatszőrhöz
Extra széles kárpitfúvóka az állati szőrök és szennyeződések megbízható eltávolításához autó- és lakástextíliákról, a Home & Garden nedves és száraz porszívókkal, permetező tisztítókkal.
A kárpitos fúvóka kiváló tisztítási eredményt ér el a manőverezhető alsó részének és a négy extraszéles menetemelőnek köszönhetően, amelyek porszívózáskor tökéletesen tapadnak a tisztítandó felülethez. Ennek eredményeként a szennyeződés, különösen az állati szőr gyorsan és megbízhatóan felszívódik az autó és az otthon textilfelületeiről. A kárpitfúvóka nagy, 180 milliméteres munkaszélességgel rendelkezik, és alkalmas a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz és permetező tisztítókhoz.
Jellemzők és előnyök
Extra széles fúvóka (munkaszélesség 180 mm) manőverezhető alsó oldallal és négy extra széles menetemelővel
- Jobb tisztítási teljesítményt és időmegtakarítást kínál a szabványos kárpitfúvókához képest.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|NW 35
|Munkaszélesség (mm)
|180
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatibilis készülékek
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4 *EU
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus *EU
- SE 5 *EU
- SE 5 Car *EU
- SE 6 Signature Line *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Csomagtér
- Hátsó ülés
- Autósülés
- Lábtér
- Padlószőnyegek
- Kisállat kosarak és ágyak
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Matracok
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok