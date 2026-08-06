A kárpitos fúvóka kiváló tisztítási eredményt ér el a manőverezhető alsó részének és a négy extraszéles menetemelőnek köszönhetően, amelyek porszívózáskor tökéletesen tapadnak a tisztítandó felülethez. Ennek eredményeként a szennyeződés, különösen az állati szőr gyorsan és megbízhatóan felszívódik az autó és az otthon textilfelületeiről. A kárpitfúvóka nagy, 180 milliméteres munkaszélességgel rendelkezik, és alkalmas a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz és permetező tisztítókhoz.