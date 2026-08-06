A kemény sörtéjű kefe lehetővé teszi az ipari homlokzatok, valamint a padlóburkolatok, például kültéri fa vagy kő alapos, mégis kíméletes tisztítását. Közvetlenül magasnyomású szórószárakhoz, illetve homlokzatok tisztításakor a Kärcher vízzel működő teleszkópos szórószáraihoz is rögzíthető. A kefébe egy 25 ° -os magasnyomású fúvóka, valamint egy tiszta vizet használó fúvókakészlet van beépítve. Az optimális érintkezési nyomás érdekében a kefének tartó sörtéi is vannak.