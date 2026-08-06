Kemény kefe

Kefe kemény sörtékkel az ipari homlokzatok és padlóburkolatok tisztításához és a durva szennyeződések eltávolításához. Egyszerű csatlakoztatással a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira.

A kemény sörtéjű kefe lehetővé teszi az ipari homlokzatok, valamint a padlóburkolatok, például kültéri fa vagy kő alapos, mégis kíméletes tisztítását. Közvetlenül magasnyomású szórószárakhoz, illetve homlokzatok tisztításakor a Kärcher vízzel működő teleszkópos szórószáraihoz is rögzíthető. A kefébe egy 25 ° -os magasnyomású fúvóka, valamint egy tiszta vizet használó fúvókakészlet van beépítve. Az optimális érintkezési nyomás érdekében a kefének tartó sörtéi is vannak.

Jellemzők és előnyök
Könnyen érthető színkódolás.
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe kiválasztását.
Sokféle alkalmazási terület.
  • Beépített magasnyomású fúvóka a kefe magasnyomású tisztítóval történő használatához.
  • Tartalmaz 2 fúvókát és 1 csatlakozó kiegészítőt is a tiszta vízzel történő használatra.
  • 4 fúvókacsatlakozással az optimális vízhasználat érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Szín zöld
Csomagolási súly (kg) 1,2

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kő- és fafelületű teraszok tisztítására.
  • Beton, tégla, bádoglemez vagy acél homlokzati felületek tisztítására
Tartozékok