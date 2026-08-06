Közepes keménységű kefe

Optimálisan megtisztítja a homlokzatokat, redőnyöket és textilszöveteket: a közepesen kemény sörtéjű kefe a Kärcher teleszkópos szórószáraira vagy magasnyomású szórószáraira történő gyors és egyszerű rögzítéshez.

Gyors és közvetlenül csatlakoztatható a vízzel működő teleszkópos szórószárakhoz vagy a Kärcher nagynyomású szórószáraihoz, ezenkívül a közepesen kemény sörtéjű kefe tökéletes a homlokzatok, redőnyök és textilszövetek hatékony tisztításához. A magas nyomáson történő használatra egy 25 ° -os magasnyomású fúvóka van beépítve, míg a tiszta vízzel történő használat az ezt lehetővé tevő fúvókakészlet miatt lehetséges. A kefe rendelkezik tartó sörtékkel is a megfelelő érintkezési nyomás érdekében.

Jellemzők és előnyök
Könnyen érthető színkódolás.
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe kiválasztását.
Sokféle alkalmazási terület.
  • Beépített magasnyomású fúvóka a kefe magasnyomású tisztítóval történő használatához.
  • Tartalmaz 2 fúvókát és 1 csatlakozó kiegészítőt is a tiszta vízzel történő használatra.
  • 4 fúvókacsatlakozással az optimális vízhasználat érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Szín piros
Csomagolási súly (kg) 1,3

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Természetes kőből, gipszből készült, vagy fa felületű homlokzatok tisztítására
  • Redőnyök és zsaluk tisztításához
  • Szövetek és membránfóliák tisztításához
Tartozékok