Gyors és közvetlenül csatlakoztatható a vízzel működő teleszkópos szórószárakhoz vagy a Kärcher nagynyomású szórószáraihoz, ezenkívül a közepesen kemény sörtéjű kefe tökéletes a homlokzatok, redőnyök és textilszövetek hatékony tisztításához. A magas nyomáson történő használatra egy 25 ° -os magasnyomású fúvóka van beépítve, míg a tiszta vízzel történő használat az ezt lehetővé tevő fúvókakészlet miatt lehetséges. A kefe rendelkezik tartó sörtékkel is a megfelelő érintkezési nyomás érdekében.