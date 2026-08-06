Power fúvóka készlet

A Power fúvóka készlet tartalmaz egy Power fúvókát hosszabbítóval. Ideális a nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok és rések gond nélküli környezetbarát tisztításához.

A Power fúvóka hosszabbítással jelentősen megnöveli a pontsugár fúvóka tisztítóerejét. A gőzsugár ezáltal még hatékonyabb. Gond nélküli környezetbarát tisztítást tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyeken, mint például sarkok, rések fugák. Számos helyen használható: konyhában, fürdőben és WC-ben.

Jellemzők és előnyök
Szűk gőzkilépő nyílás
  • Megnöveli a gőzsugár tisztítóerejét
  • A megnövelt tisztítóerő a szennyeződést hatékonyabban eltávolítja a fugákból és sarkokból
Hosszabbító darab a pontsugár-fúvókához
  • A nehezen hozzáférhető helyek is gond nélkül elérhetők
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 107 x 21 x 21
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
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